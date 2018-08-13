Chuyện yêu là một trong những bí quyết quan trọng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên chuyện ấy phải đảm bảo sự hòa hợp thì mới mong muốn hôn nhân bền lâu được. Nếu chuyện yêu của nhà bạn nhàm chán mà lại không hề được cải thiện cộng thêm việc cả hai không hòa hợp nhau về chuyện ấy thì rất dễ dẫn đến vợ hay chồng muốn giải tỏa tâm sinh lý bên ngoài. Kéo theo hệ lụy là hôn nhân đổ vỡ .

Nhiều phụ nữ sau khi lấy chồng, sinh con thì có quan niệm là “đã có chồng con rồi thì cần gì phải làm đẹp cho ai ngắm nữa”. Vì vậy sau khi kết hôn nhiều phụ nữ chỉ lao vào chăm con, chăm chồng mà quên mất rằng sự xuống sắc của bản thân, đầu bù tóc rối, người lúc nào cũng mùi dầu, mùi sữa,… khiến các ông chồng chán nản, ngán ngẩm. Trong khi đó bên ngoài có nhiều người phụ nữ xinh đẹp khiến đàn ông rất dễ ngoại tình để “đổi gió”.

Một trong 10 nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ cao nhất chính là ngoại tình. Khi một trong hai người không còn chung thủy và có mối quan hệ ngoài luồng với người khác thì chắc chắn bạn sẽ không thể còn tin tưởng nơi người đó nữa.

Những đứa trẻ chính là nền tảng để gắn kết gia đình, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho mỗi gia đình. Nếu như một trong hai người muốn có con mà người con lại không muốn hoặc cứ chần chừ kế hoạch sinh con thì việc đổ vỡ hôn nhân là rất cao.

Ngoại tình dẫn đến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa việc ngoại tình xảy ra xuất phát từ chính những khúc mắc giữa các cặp đôi mà không thể tìm ra cách giải quyết ổn thỏa. Vì vậy ngoại tình sẽ dẫn đến tỷ lệ ly hôn cao giữa các cặp đôi hiện nay.

5.Coi trọng cái tôi cá nhân

Khi hai người đã quyết định về sống chung trong một mái nhà thì cả hai phải chấp nhận cái tôi của người kia. Đồng thời phải điều chỉnh chính quan điểm, cách sống và suy nghĩ của mình để hài hòa cho mối quan hệ vợ chồng. Thế nhưng nếu cái tôi quá cao mà một trong hai người không thể dung hòa với người kia, luôn coi mình là nhất, là trên hết thì dễ dẫn đến những mâu thuẫn, xung đột vợ chồng. Điều này nếu không được giải quyết thì nguy cơ đổ vỡ hôn nhân là khó tránh khỏi.

6.Vấn đề tiền bạc

Hiện nay rất nhiều các cặp đôi ly hôn xuất phát từ nguyên nhân chính là tiền bạc. Nhiều gia đình quá khó khăn về kinh tế mà người vợ hoặc người chồng không thể tiếp tục cuộc sống thiếu thốn nên đã quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai. Trong khi đó cũng có những gia đình vì có những bất đồng trong việc thu chi gia đình dẫn đến cãi vã, xích mích và đẩy cuộc hôn nhân đi đến bờ vực thẳm.

Vấn đề tiền bạc khiến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

7.Xuất phát từ chính người chồng, gia đình chồng

Trong 10 nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ thì có nguyên nhân đến từ chính người chồng và gia đình chồng. Khi sống chung cùng bố mẹ chồng người phụ nữ chắc chắn sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, tủi thân và ấm ức. Nếu lúc này người chồng lại nhu nhược, không bênh vợ mà lại nghe theo bố mẹ chỉ trích, trách móc, bắt vợ phải làm thế này, làm thế kia thì đến một lúc nào đó người phụ nữ không thể chịu đựng được mà quyết định ly hôn để giải thoát cho bản thân.

8.Sự nhàm chán

Thời gian đầu kết hôn các cặp vợ chồng khá là quấn quýt và yêu thương, quan tâm, chia sẻ với nhau. Thế nhưng theo thời gian cuộc sống cơm áo gạo tiền, con cái khiến họ bận bịu hơn, không còn thời gian dành cho nhau. Từ đó dẫn đến cả hai cảm thấy nhàm chán và không còn hứng thú khi ở bên người kia.

9.Khác biệt trong cách dạy con

Nhiều cặp vợ chồng ly hôn xuất phát từ quan điểm dạy con khác biệt. Mỗi người đều cho rằng cách dạy con của mình mới là tốt nhất. Điều này khiến cho mâu thuẫn vợ chồng ngày càng căng thẳng hơn. Đến một lúc nào đó cả hai không thể chịu đựng được đối phương được nữa nên quyết định chia tay.

10.Vấn đề việc nhà

Sau hôn nhân nhiều người đàn ông sẽ dành hết công việc nhà, bếp núc, con cái cho người phụ nữ mà không nhúng tay hay giúp đỡ gì. Với những người phụ nữ hiện đại cũng phải làm việc cơ quan mà lại phải ôm hết việc nhà, trong khi chồng đi làm về là chơi, đợi cơm bưng nước rót thì trước sau gì cũng có mâu thuẫn, xích mích gia đình.