Muốn nuôi dưỡng hôn nhân tốt đẹp, chồng tuyệt đối đừng làm 6 việc này

Bất kể gia đình vợ có như thế nào thì đó cũng là những người thân nhất của vợ bạn. Cho dù bạn có nghe được hay nhìn thấy điều gì đó không hay lắm về gia đình vợ, tốt nhất vẫn phải giữ lễ phép đúng mực với vai trò con rể. Tuyệt đối tránh cằn nhằn, bình phẩm, thậm chí là nói xấu về gia đình vợ dù trước mặt vợ hay trước mặt người khác. Cô ấy sẽ rất buồn và tổn thương khi cảm thấy người đầu ấp tay gối tỏ ra thiếu tôn trọng với người thân của mình.

Phụ nữ khi bước chân về nhà chồng đã phải rời xa gia đình và người thân của mình. Họ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi bởi thân phận nữ nhi. Chính vì vậy, khi bạn đã có được người phụ nữ mà chính bạn đã chọn yêu, chọn làm vợ thì hãy giữ lòng tôn trọng đối với gia đình vợ như ngày đầu bạn “ra mắt” phụ huynh.

Phụ nữ vốn là những sinh vật nhạy cảm, đa nghi và… hay ghen! Cho dù bạn không hề có ý chê bai vợ hay thay lòng đổi dạ nhưng thói quen thường xuyên đem ưu điểm của người phụ nữ khác kể lể trước mặt vợ thật khó chấp nhận.

Bổn phận của bạn là yêu thương và chăm sóc tốt cho vợ. Đồng thời, nếu thật sự cần thiết, bạn chỉ nên đưa ra những lời khuyên chân thành, những sự giúp đỡ tích cực khi gia đình vợ có khó khăn. Ngoài ra, nếu ở xa, bạn có thể thường xuyên gọi điện hỏi thăm ba mẹ vợ, thỉnh thoảng đưa vợ về thăm gia đình. Những hành động này sẽ khiến nàng rất cảm động và biết ơn bạn.

Phụ nữ có lòng chiếm hữu mạnh mẽ với những gì mà nàng quý trọng. Ngay khi còn trong thời gian yêu đương, nàng vốn đã muốn người đàn ông chỉ một lòng một dạ với mình. Huống hồ khi đã về chung một nhà, mong muốn giữ chồng và giữ hạnh phúc gia đình càng trở nên mãnh liệt hơn.

Khi chồng cứ luôn miệng nhắc đến chuyện cô này tốt thế nào, cô kia giỏi ra sao thì cho dù đó chỉ là lời nhận xét đơn thuần cũng khiến vợ bạn cảm thấy tủi thân, tự ti và lo lắng người thứ ba xuất hiện. Tình trạng này kéo dài có thể khiến vợ chồng dễ xảy ra xung đột, rạn nứt tình cảm, thậm chí là hôn nhân đổ vỡ.

Chỉ thích làm chủ và mặc định vợ phải làm hết việc nhà

Hãy chia sẻ việc nhà với vợ để nuôi dưỡng hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Thói xấu này rất thường xảy ra do cái tôi cao và bản tính thích hơn người khác ở cánh đàn ông, nhất là khi chồng có tính gia trưởng thì càng tệ hơn. Nếu bạn là người đàn ông yêu thương vợ thì hãy học cách chia sẻ việc nhà lẫn mọi thứ trong cuộc sống với cô ấy.

Mặc dù bổn phận của người làm vợ chính là “người quản nội” nhưng không có nghĩa là bạn phó mặc hết cho cô ấy. Vợ cũng đi làm, cũng biết mệt mỏi và quan trọng là cô ấy không phải “osin” của gia đình. Thái độ phân biệt vị trí quá mức trong cuộc sống gia đình sẽ khiến tình cảm dần nguội lạnh, vợ chồng xa cách.

Phụ nữ luôn cần được lắng nghe - Ảnh minh họa: Internet

Không biết lắng nghe

Ai cũng có lúc gặp khó khăn, phiền não. Phụ nữ với sự nhạy cảm, yếu đuối càng rất cần một bờ vai nương tựa lúc yếu lòng. Và chồng chính là bến cảng bình yên nhất có thể khiến cô ấy có cảm giác an toàn.

Nếu bạn vì lý do công việc bận rộn hay đơn giản là người không biết lắng nghe, chia sẻ với vợ thì dễ khiến cô ấy ngày càng xa cách bạn. Những tủi thân, buồn phiền không có nơi trút bầu tâm sự còn khiến vợ dễ rơi vào trầm cảm. Tệ hơn nếu có người đàn ông khác gần gũi và tỏ ra thấu hiểu thì cô ấy có thể “lạc lòng”. Đây thật sự là một trong những điều không nên làm trong hôn nhân mà đàn ông nên ghi nhớ.

Chồng đừng tỏ ra ác cảm với bạn của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tỏ ra ác cảm và không hoan nghênh bạn bè của vợ

Cho dù đã trở thành người phụ nữ của gia đình với bổn phận lo toan mọi thứ nhưng vợ vẫn có những người bạn mà cô ấy yêu quý. Đàn ông thường có thói quen cảm thấy khó chịu khi vợ họp mặt bạn bè hay mời bạn bè đến chơi nhà.

Bất kể bạn viện lý do vì sợ mất cô ấy hay vì vợ phải chăm lo bếp núc, con cái thì hành động cấm cản vợ giao tiếp với bạn bè thật sự sẽ khiến cô ấy rất buồn. Bạn nên nhớ, những người bạn thân thiết của cô ấy đã ở bên cô ấy trước cả khi bạn xuất hiện. Nếu bạn có thể hòa đồng và chào đón họ nồng nhiệt thì vợ sẽ rất cảm động đấy.

Kiếm chuyện cãi vã bất kể đó là một ngày đặc biệt

Tuyệt đối không cãi nhau với vợ trong những dịp quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ rất xem trọng những ngày kỷ niệm đặc biệt và có ý nghĩa sâu sắc với cô ấy, chẳng hạn như sinh nhật của bố mẹ, kỷ niệm ngày cưới… Cho dù bạn không phải là người đàn ông tinh tế để có thể ghi nhớ những ngày ấy thì cũng tuyệt đối đừng gây sự cãi nhau không cần biết hôm đó là ngày gì.

Khi bạn không nhớ ngày kỷ niệm quan trọng đã khiến vợ rất buồn rồi, nếu như còn to tiếng với vợ thì dù bất cứ lý do gì cũng sẽ khiến cuộc chiến bùng nổ tệ hơn. Đây có thể trở thành ngòi nổ khiến tình cảm rạn nứt. Vì vậy, muốn hôn nhân hạnh phúc, hãy từ từ học cách làm một người đàn ông tinh tế và hiểu trái tim phụ nữ một chút nhé.