Nguyên tắc vàng giúp giữ gìn hạnh phúc từ người có cuộc hôn nhân viên mãn

Phụ nữ yêu 16/05/2018 15:46

Đừng sợ hãi cuộc sống hôn nhân, chỉ cần nắm rõ nguyên tắc này, chẳng sợ chồng bạo lực, vô tâm hay ngoại tình.

Hôn nhân không phải là “hố tử thần” như bạn thường nghĩ. Tùy vào cách chúng ta vun vén, cuộc hôn nhân đó mới tròn vẹn hay méo mó. Ngày nay nhiều chị em thường cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện hôn nhân. Bởi trên mạng nhan nhản sự việc bị chồng đánh, mẹ chồng hành hạ, rồi hàng tỉ tỉ những chuyện đáng sợ khác. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của hôn nhân, không phải lúc nào cuộc sống vợ chồng cũng xảy ra nhiều chuyện xung đột. Chỉ cần nắm rõ những quy tắc vàng này của những người có hôn nhân viên mãn, chắc chắn bạn không còn sợ hãi điều gì nữa.

Vợ chồng phải tương kính như tân

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Vợ chồng phải xem nhau như khách thì cuộc hôn nhân mới viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Dù đã là người một nhà, nhưng không phải chuyện gì cũng có thể nói cùng nhau. Bạn sẽ có những nỗi niềm riêng và anh ấy cũng vậy. Đừng cố gắng soi mói bí mật của đối phương, hãy để cho bạn đời mình thoải mái sống trong không gian riêng của chính mình. Bên cạnh đó hãy đối đãi với nhau như những người khách, tôn trọng và giữ kẽ một cách đúng đắn, chừng mực. Vợ không được thay đồ trước mặt chồng, chồng không được bộc lộ tật xấu trước mặt vợ. Nói chung vợ chồng giữ khoảng cách với nhau là điều tốt nhất, nếu không chỉ có phụ nữ là người chịu thiệt thòi. Trong hôn nhân, tình yêu, những điều bí mật, úp úp mở mở luôn thu hút sự tò mò, muốn tìm hiểu, khám phá của người khác.

Nói không với những nhu cầu ngớ ngẩn của đối phương

Nguyên tắc vàng giúp giữ gìn hạnh phúc từ người có cuộc hôn nhân viên mãn - Ảnh 2
Vợ phải biết nói không với những điều đối phương yêu cầu - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi kết hôn, đa số phụ nữ có xu hướng chiều chồng hết mực vì vậy mà vô tình hình thành cho đàn ông lối sống ỷ lại, lười biếng, luôn trông chờ vào người khác. Thế nên, để hôn nhân hạnh phúc, hãy nói không với những nhu cầu ngớ ngẩn của chồng. Không phải lúc nào chiều chồng hết mực cũng được yêu thương. Phụ nữ càng dễ dãi với chồng, anh ấy càng cảm thấy nhàm chán, chỉ muốn tìm đến những điều mới mẻ. Vì vậy, muốn hôn nhân son sắt như những ngày đầu, vợ phải biết tập cho chồng cách sống tự lập, tôn trọng vợ mình. Có vậy, hôn nhân của bạn mới không có người thứ ba nào dám chen chân vào.

Làm gì cũng phải đồng lòng

Vợ chồng nhất định phải đồng lòng. Có vậy mới đảm bảo được sự chung thủy, một lòng một dạ của đối phương. Khi có cùng sở thích, bạn sẽ dễ dàng thu hút đối phương nhiều hơn. Chẳng hạn, vợ chồng bạn có chung sở thích là đi du lịch, thích xem phim hay thích nấu ăn. Những việc làm đó sẽ khiến cho cả hai gắn kết với nhau hơn. Tuy nhiên, vợ chồng không được xen quá sâu vào cuộc sống của đối phương. Chỉ khi có sự tôn trọng nhất định với nhau, hôn nhân mới thật sự viên mãn.

Xem đối phương là những con người hết sức bình thường nhưng không tầm thường

Nguyên tắc vàng giúp giữ gìn hạnh phúc từ người có cuộc hôn nhân viên mãn - Ảnh 3
Không đòi hỏi sự hoàn hảo ở bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, điều quan trọng nhất là sống thực tế. Bạn đừng đòi hỏi sự hoàn hảo ở đối phương. Chẳng hạn, anh phải như chàng diễn viên này, em phải như cô gái kia. Đừng để hôn nhân mất vui khi có sự so sánh thiếu tôn trọng nhau như vậy. Trên đời không ai hoàn hảo cả, vì vậy đừng đòi hỏi sự hoàn hảo từ người khác mà hãy học cách chấp nhận.

Hãy xem người bạn đời của mình là những con người bình thường, tuy nhiên đừng xem thường họ. Nếu anh ấy làm tốt, bạn hãy khen ngợi. Phụ nữ khôn ngoan phải biết khen và chê bai chồng đúng thời điểm. Đừng tiết kiệm chồng một lời khen, cũng đừng tán dương quá lời kẻo khiến anh ấy tự cao tự đại.

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