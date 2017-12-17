Trải qua hôn nhân đổ vỡ, phụ nữ nhận được điều gì...

Yêu - Hôn nhân 17/12/2017 09:15

Sau đổ vỡ hôn nhân phụ nữ chắc chắn sẽ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thế nhưng phụ nữ cũng nhận lại được rất nhiều điều để đảm bảo cuộc sống hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn.

Học cách quý trọng bản thân mình

Phụ nữ sau đổ vỡ hôn nhân sẽ thấy rằng thời gian dành cho gia đình, cho chồng con quá lớn khiến mình quên mất đi bản thân. Vì thế đây là lúc phụ nữ nhận ra rằng mình phải biết quý trọng bản thân để hoàn thiện và sống trọn vẹn với mình cũng như người khác. Khi phụ nữ quý trọng, chăm sóc tốt cho bản thân thì mới tự tin chăm sóc tốt cho người khác được.

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Khi phụ nữ quý trọng, chăm sóc tốt cho bản thân thì mới tự tin chăm sóc tốt cho người khác được - Ảnh minh họa: Internet

Nhận ra một quy luật trong cuộc sống: có cho có nhận

Khi yêu và mới bước chân vào cuộc sống hôn nhân nhiều phụ nữ cho rằng chỉ cần có tình yêu là đủ. Thế nhưng thời gian đã chứng minh rằng trên đời này chẳng ai cho không ai điều gì. Bạn phải cho đi mới nhận lại được những điều tương xứng. Vì vậy phụ nữ phải học cách hi sinh, học cách chấp nhận nhưng hi sinh, chấp nhận chỉ ở một mức độ nào đó mới mong nhận được hạnh phúc đúng nghĩa.

Ly hôn không phải là kết thúc

Chắc chắn cảm giác ly hôn, đổ vỡ sẽ khiến bạn hụt hẫng, đau khổ, thậm chí không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Thế nhưng đó hoàn toàn không phải là đúng bởi sau thời gian bạn nhận ra rằng dù bạn có buồn có đau khổ thì cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp diễn. Trên đời này còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn khám phá và chắc chắn sẽ có người đàn ông tốt ngoài kia đang chờ bạn. Thế nên ly hôn không phải là kết thúc mà là đóng một cánh cửa lại để mở ra nhiều cánh cửa khác tươi đẹp, tươi sáng hơn.

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Ly hôn không phải là kết thúc mà là đóng một cánh cửa lại để mở ra nhiều cánh cửa khác tươi đẹp, tươi sáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhận ra một điều trong cuộc sống không gì là không thể

Khi yêu và kết hôn với ai đó bạn sẽ nghĩ rằng nếu không có anh ấy mình sẽ không thể sống nổi. Bạn cũng tin rằng mình và anh ấy sẽ gắn kết cả đời bên nhau mãi mãi không chia xa cho đến khi đầu bạc răng long. Thế nhưng sau đổ vỡ hôn nhân bạn mới nhận ra rằng trong cuộc sống không gì là không thể và cũng chẳng có gì là vẹn nguyên mãi mãi. Học được điều này sẽ giúp bạn vững tin hơn trong cuộc sống dù có bất cứ điều gì xảy ra, dù có bất ngờ hay sốc đến mức như thế nào.

Sau ly hôn sức quyến rũ và thu hút càng tăng lên gấp bội

Nhiều phụ nữ cho rằng sau ly hôn họ sẽ không được người đàn ông nào chấp nhận. Thế nhưng thời gian sẽ giúp phụ nữ nhận ra rằng phụ nữ sau ly hôn chính là báu vật mà mọi đàn ông muốn kiếm tìm. Bởi đơn giản đàn bà ly hôn đã có kinh nghiệm sống, sống thực tế, biết cách chăm sóc con cái, yêu thương chồng, sống điềm đạc, biết cách cư xử,… Và đây chính là mẫu người phụ nữ mà mọi đàn ông đều khao khát muốn cưới làm vợ. Thế nên phụ nữ sau ly hôn hãy cứ ngẩng cao đầu để sống và tìm kiếm một người đàn ông thực sự xứng đáng cho mình.

Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly, đó mới là vợ chồng

Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly, đó mới là vợ chồng

Đàn bà biết chăm chút, đàn ông đủ quan tâm, mới là vợ chồng thuận lòng thuận dạ. Mỗi bận khó khăn, cũng hãy nghĩ không sao, ta vẫn luôn ở lại bên nhau, đó mới là hôn nhân.

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