Những cách phụ nữ khôn ngoan giữ trái tim chồng

Phái mạnh có những cá tính quyết đoán, mạnh mẽ. Nhưng cũng chính vì những điều đó mà họ lại rất thích nghe những lời âu yếm, dịu dàng của phái nữ, đặc biệt là những người phụ nữ mà họ yêu thương, gắn bó. Đôi khi người vợ chỉ cần một vài câu thỏ thẻ ngọt ngào như "Anh là bến đỗ yên bình nhất của cuộc đời em!", đôi khi chỉ là một câu khen ngợi đơn giản như “ông xã em dạo này càng ngày càng đẹp trai, phong độ” hay “em yêu anh ông xã à”… cũng đã khiến đàn ông say mê rồi. Và khi đã mê đắm về đôi tai, thì con tim họ chắc chắn sẽ không bao giờ lạc đường đâu.

Những cách giữ trái tim chồng hiệu quả thì có vô vàn, nhưng những tuyệt chiêu hữu dụng nhất mà các nàng vợ khôn ngoan thì phải nhắc đến như sau:

Hãy coi trọng gia đình chồng. Khi bạn quan tâm và đối xử tốt với người thân của chồng, bạn sẽ đổi lại được trái tim của chồng. Đây là cách giữ chồng khôn ngoan mà nhiều chị em phụ nữ đã chứng nhận.

Đàn ông rất coi trọng gia đình, và đàn ông càng coi trọng gia đình bao nhiêu thì càng là người chồng tốt, đáng để phụ nữ dựa dẫm cả đời. Đừng vội buồn nản khi thấy rằng chồng mình quá coi trọng gia đình anh ta mà coi thường hay không bênh vực bạn. Nếu như anh ta một trăm phần trăm nghe lời bạn, kể cả khi bạn hoàn toàn đúng đi chăng nữa và quay lại đối kháng với gia đình, thì bạn cũng đừng mừng vì lấy được anh chồng tốt.

Khen ngợi chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra bạn cũng đừng nên tỏ thái độ không tôn trọng chồng hay làm ra những hành vi, lời nói khiến chồng hiểu nhầm rằng bạn không tôn trọng anh ấy. Đó có thể chỉ là một vài câu nói hiếu thắng của bạn khi hai vợ chồng xích mích, hay một vài lời chê bai vô tình. Lời khuyên cho bạn là nên tôn trọng chồng một cách đúng mực, từ trong suy nghĩ lẫn hành động nếu như bạn muốn nắm giữ trái tim chồng mãi mãi.

3. Sử dụng gia vị tình yêu - ghen đúng cách

Trong mỗi mối quan hệ yêu đương, dù khi đang là bạn trai bạn gái, hay khi đã thành vợ thành chồng, thì ghen tuông là một trong những gia vị không thể thiếu. Giống như tiêu ớt vậy, nhiều quá thì không ăn được, hoặc ăn được nhưng hại dạ dày, nhưng nếu thiếu nó thì nhiều người lại cảm thấy không ngon miệng.

Ghen là dư vị tình yêu, việc kiểm soát ghen tuông ở mức vừa phải, và có sự tương tác giữa hai bên là điều cần thiết. Có nghĩa là vợ hay chồng chỉ nên ghen vừa đủ, như thế thì tình yêu của cả hai mới luôn có nhiều điểm mới.

4. Thực hiện phương châm không kiểm soát

Không một ai thích không gian riêng tư của mình bị người khác thường xuyên xâm nhập, đặc biệt là với tính chất kiểm soát cao. Dù người đó có là người thân thiết nhất, ví dụ như quan hệ vợ chồng. Đàn ông cần và thích có không gian riêng tư của họ. Một người vợ khôn ngoan sẽ không cần phải biết mật khẩu điện thoại hay các trang mạng xã hội của chồng. Kiểm soát chồng có nhiều cách nhưng những cách như vậy không nên dùng. Hãy để cho chồng có không gian riêng của mình và đó là cách giữ trái tim chồng hiệu quả.

Giữ chồng bằng chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

5. Hâm nóng tình yêu bằng chuyện ấy

Chuyện chăn gối là một trong những yếu tố khá quan trọng trong cuộc sống hôn nhân và trong cách giữ trái tim chồng. Nhu cầu của phái mạnh rất lớn nên chị em cần nhớ rằng tình dục chính là một trong những bí kíp giữ chồng hiệu quả. Hãy chăm chỉ cập nhật các "chiêu thức" mới để thu hút chồng và đừng e ngại!