Những cách phụ nữ khôn ngoan giữ trái tim chồng

Phụ nữ yêu 02/09/2018 05:05

Trên thế gian ai giỏi toán nhất, giải hộ tôi bài toán tình yêu, nhân tiện giải hộ luôn bài toán cách giữ trái tim chồng hiệu quả nhất!

Những cách giữ trái tim chồng hiệu quả thì có vô vàn, nhưng những tuyệt chiêu hữu dụng nhất mà các nàng vợ khôn ngoan thì phải nhắc đến như sau:

1. Nịnh chồng đúng lúc

Phái mạnh có những cá tính quyết đoán, mạnh mẽ. Nhưng cũng chính vì những điều đó mà họ lại rất thích nghe những lời âu yếm, dịu dàng của phái nữ, đặc biệt là những người phụ nữ mà họ yêu thương, gắn bó. Đôi khi người vợ chỉ cần một vài câu thỏ thẻ ngọt ngào như "Anh là bến đỗ yên bình nhất của cuộc đời em!", đôi khi chỉ là một câu khen ngợi đơn giản như “ông xã em dạo này càng ngày càng đẹp trai, phong độ” hay “em yêu anh ông xã à”… cũng đã khiến đàn ông say mê rồi. Và khi đã mê đắm về đôi tai, thì con tim họ chắc chắn sẽ không bao giờ lạc đường đâu.

Cách giữ trái tim chồng
Cách giữ trái tim chồng - Ảnh minh họa: Internet

2. Tôn trọng chồng và gia đình nhà chồng

Đàn ông rất coi trọng gia đình, và đàn ông càng coi trọng gia đình bao nhiêu thì càng là người chồng tốt, đáng để phụ nữ dựa dẫm cả đời. Đừng vội buồn nản khi thấy rằng chồng mình quá coi trọng gia đình anh ta mà coi thường hay không bênh vực bạn. Nếu như anh ta một trăm phần trăm nghe lời bạn, kể cả khi bạn hoàn toàn đúng đi chăng nữa và quay lại đối kháng với gia đình, thì bạn cũng đừng mừng vì lấy được anh chồng tốt.

Hãy coi trọng gia đình chồng. Khi bạn quan tâm và đối xử tốt với người thân của chồng, bạn sẽ đổi lại được trái tim của chồng. Đây là cách giữ chồng khôn ngoan mà nhiều chị em phụ nữ đã chứng nhận.

Khen ngợi chồng
Khen ngợi chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra bạn cũng đừng nên tỏ thái độ không tôn trọng chồng hay làm ra những hành vi, lời nói khiến chồng hiểu nhầm rằng bạn không tôn trọng anh ấy. Đó có thể chỉ là một vài câu nói hiếu thắng của bạn khi hai vợ chồng xích mích, hay một vài lời chê bai vô tình. Lời khuyên cho bạn là nên tôn trọng chồng một cách đúng mực, từ trong suy nghĩ lẫn hành động nếu như bạn muốn nắm giữ trái tim chồng mãi mãi.

3. Sử dụng gia vị tình yêu - ghen đúng cách

Trong mỗi mối quan hệ yêu đương, dù khi đang là bạn trai bạn gái, hay khi đã thành vợ thành chồng, thì ghen tuông là một trong những gia vị không thể thiếu. Giống như tiêu ớt vậy, nhiều quá thì không ăn được, hoặc ăn được nhưng hại dạ dày, nhưng nếu thiếu nó thì nhiều người lại cảm thấy không ngon miệng.

Ghen là dư vị tình yêu, việc kiểm soát ghen tuông ở mức vừa phải, và có sự tương tác giữa hai bên là điều cần thiết. Có nghĩa là vợ hay chồng chỉ nên ghen vừa đủ, như thế thì tình yêu của cả hai mới luôn có nhiều điểm mới.

4. Thực hiện phương châm không kiểm soát

Không một ai thích không gian riêng tư của mình bị người khác thường xuyên xâm nhập, đặc biệt là với tính chất kiểm soát cao. Dù người đó có là người thân thiết nhất, ví dụ như quan hệ vợ chồng. Đàn ông cần và thích có không gian riêng tư của họ. Một người vợ khôn ngoan sẽ không cần phải biết mật khẩu điện thoại hay các trang mạng xã hội của chồng. Kiểm soát chồng có nhiều cách nhưng những cách như vậy không nên dùng. Hãy để cho chồng có không gian riêng của mình và đó là cách giữ trái tim chồng hiệu quả.

Giữ chồng bằng chuyện ấy
Giữ chồng bằng chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

5. Hâm nóng tình yêu bằng chuyện ấy

Chuyện chăn gối là một trong những yếu tố khá quan trọng trong cuộc sống hôn nhân và trong cách giữ trái tim chồng. Nhu cầu của phái mạnh rất lớn nên chị em cần nhớ rằng tình dục chính là một trong những bí kíp giữ chồng hiệu quả. Hãy chăm chỉ cập nhật các "chiêu thức" mới để thu hút chồng và đừng e ngại!

Vợ chồng giận nhau không nói chuyện, giải pháp nào cứu cánh?

Vợ chồng giận nhau không nói chuyện, giải pháp nào cứu cánh?

Trong cuộc sống hôn nhân, việc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt là điều không thể tránh khỏi. Ngoài việc cãi vã thì các cặp vợ chồng giận nhau không nói chuyện trong thời gian khá dài là điều thường thấy. Vậy vợ chồng giận nhau phải làm sao để giảng hòa?

Xem thêm
Từ khóa:   nắm giữ trái tim đàn ông phụ nữ nên làm gì để giữ trái tim chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này