Những bí mật mẹ đơn thân phải biết để con được hạnh phúc

Phụ nữ yêu 02/03/2020 12:37

Để con được hạnh phúc, những bà mẹ đơn thân một mình phải gánh vác cả vai trò của bố và của mẹ nhiều vất vả, cần phải thực sự vững vàng.

Chúng ta có thể hiểu, mẹ đơn thân là những bà mẹ sinh con và nuôi dạy con một mình. Đó có thể là một người phụ nữ hiếm muộn đường tình duyên vợ chồng. Hay là một người phụ nữ đã trải qua đổ vỡ hôn nhân, không thể hàn gắn. Hoặc là một cô gái lầm lỡ trong tình yêu để rồi phải lựa chọn cuộc sống đơn thân nuôi con một mình.

Tuy nhiên, dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, việc phải một mình nuôi con với biết bao nhiêu khó khăn vất vả như vậy, cũng đáng cảm kích, tự hào. Vậy làm thế nào để những đứa con sinh ra trong sự thiếu thốn tình cảm của cha được nuôi dưỡng về mặt tâm hồn một cách tốt nhất? Dưới đây là một số những bí mật mà chưa phải bà mẹ nào cũng biết được để mang lại cho con những điều tốt đẹp nhất.

me don than 1
Mẹ đơn thân vẫn có thể nuôi con hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Trước tiên, để con mình có thể hoàn toàn chấp nhận việc chúng sẽ phải sống trong sự thiếu vắng tình thương của người cha, bản thân người mẹ cũng phải chấp nhận việc đó. Hãy luôn mạnh dạn thừa nhận việc mình và con đang sống cuộc sống không có đàn ông. Không cần phải tự ti vì điều đó, đặc biệt là những người con gái chưa được trải qua hôn nhân.

Đừng tự ti rằng gái chưa chồng đã có con sẽ bị mọi người dè bỉu, khinh thường. Bởi thời đại này đã khác xưa rất nhiều rồi. Hãy luôn nhớ rằng chẳng ai sống cho mình cả nên cũng chẳng ai có quyền làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Con cái là tài sản quý giá mà ông trời ban cho mỗi người phụ nữ, đó là thiên chức trời cho.

Thế nên không việc gì phải xấu hổ. Chỉ có bản thân mình thông suốt thì mới hướng cho con được tư tưởng thông suốt, cho con được vui vẻ ngay từ bé.

me don than 2
Bí mật mẹ đơn thân cần biết để con hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, việc nuôi dạy con cái một mình không phải là điều dễ dàng. Và dù bạn đủ thời gian, sức lực để lo mọi thứ cho con, thì cũng không nên dùng điều đó để chứng minh rằng mình có thể nuôi dưỡng con mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác.

Hãy bình thản, vui vẻ nhận sự giúp đỡ từ gia đình, từ bạn bè. Điều đó không chỉ giúp bản thân đỡ mệt mỏi hơn, mà còn cho con tiếp xúc với nhiều người thân, cảm nhận được tình thương nhiều hơn. Trẻ con cần một thế giới quan đa dạng sắc màu để chúng có thể học hỏi nhiều hơn.

Một bí mật vô cùng quan trọng mà tất cả các bà mẹ ở trong hoàn cảnh này đều phải nhớ, đó là không nói xấu người cha của đứa trẻ. Việc bạn chia tay hay quyết định từ bỏ người đàn ông đó là quyết định của bạn. Mỗi đứa trẻ đều cần hình ảnh một người cha để làm điểm tựa tinh thần để trưởng thành hoàn thiện.

Và hãy chia sẻ thông tin về cha với con khi chúng đã đủ lớn. Điều quan trọng nhất với mẹ đơn thân là hãy làm một người mẹ có thể cho con được cảm giác yêu thương hạnh phúc đủ đầy.

me don than 3
Mẹ đơn thân hãy mạnh mẽ và vững vàng để con được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Để có thể làm tốt vai trò của một bà mẹ đơn thân, phụ nữ phải thật sự cố gắng nhiều. Nhưng tin rằng với những bí mật cơ bản trên, ai trong chúng ta nếu lỡ phải đối mặt với sự thật này thì cũng hoàn toàn có thể vượt qua và cho con một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể!

5 chữ ‘không’ khắc nghiệt nhất với mẹ đơn thân

5 chữ ‘không’ khắc nghiệt nhất với mẹ đơn thân

Phụ nữ chọn làm mẹ đơn thân với nhiều lý do khác nhau, do rủi ro hay chủ động. Nhưng dù thế nào thì một mình nuôi con cũng không bao giờ là dễ dàng.

Xem thêm
Từ khóa:   đổ vỡ hôn nhân tình duyên vợ chồng làm mẹ đơn thân

TIN MỚI NHẤT

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 6 giờ 45 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này