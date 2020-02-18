Sẽ có những lúc cấp bách mà bạn chỉ có thể một mình đối phó. Chẳng hạn như, nếu giữa đêm con bệnh nặng, bạn phải làm sao? Hay nếu chỉ một mình, bạn sẽ thế nào nếu cần sự giúp đỡ của người khác?

Phụ nữ làm mẹ đơn thân sẽ càng vất vả khi không có tài chính vững vàng, không có người thân giúp đỡ. Đặc biệt là 5 chữ “không” khắc nghiệt này có thể là nỗi ám ảnh với phụ nữ đơn thân.

Đặc biệt, phụ nữ nuôi con một mình phải đảm bảo tài chính ổn định cho những lúc khẩn cấp nhất. Và hãy rèn luyện những kỹ năng sinh tồn khi gặp tình huống hiểm nghèo. Trong điện thoại, nên có một số gọi khẩn cấp để “cầu cứu” khi gặp khó khăn.

Dù rằng đây là điểm khó khăn nhất khi một mình nuôi con, đặc biệt là không có người thân bên cạnh. Nhưng bạn nên hình dung trước những tình huống có thể xảy ra, và tìm những phương án phòng bị để mẹ con không lâm vào tình thế đường cùng. Bạn không thể trông cậy vào duy nhất một ai lúc ngặt nghèo, hãy có nhiều cách giải quyết khác. Hãy giữ thế chủ động để không gặp rủi ro.

Không được lười biếng

Vì bạn phải một mình gánh cả trọng trách nuôi con và kiếm tiền, nên không thể lười biếng như thời độc thân hay lúc có bạn đời bên cạnh. Ngay cả khi có người giúp việc, bạn cũng phải bận rộn thu xếp nhiều thứ cùng lúc. Bạn chỉ có thể rảnh rang khi con thật sự trưởng thành, đủ khả năng chăm sóc bản thân.

Vì thế, nếu làm mẹ đơn thân thì những giấc ngủ thẳng từ sáng đến tối sẽ vô cùng hiếm hoi. Hay những khi nghỉ ngơi một mình, thư giãn khi căng thẳng cũng không còn.

Không thể để bản thân yếu đuối quá lâu

Phụ nữ đơn thân dễ bị căng thẳng vì những cảm xúc tiêu cực. Cùng là một sự bất mãn, không hài lòng, nhưng bạn sẽ thấy nặng nề gấp nhiều so với người khác. Con không nghe lời, bạn thấy tuyệt vọng. Con bệnh, bạn thấy tủi thân, chán nản. Dù chỉ là thấy hình ảnh gia đình người khác, bạn cũng thấy mình thật bất hạnh.

Là mẹ đơn thân, khóc cũng không sao nhưng đừng yếu đuối quá lâu - Ảnh minh họa: Internet

Là mẹ đơn thân, khóc cũng không sao nhưng đừng yếu đuối quá lâu. Cảm xúc tiêu cực sẽ bào mòn sức sống và tinh thần, khiến bạn không đủ tỉnh táo để giải quyết những vấn đề xung quanh. Và hơn hết, tích tụ suy nghĩ tiêu cực quá lâu, bạn sẽ tạo năng lượng xấu ảnh hưởng đến con.

Đừng mang suy nghĩ gia đình thì phải có nhiều người. Phụ nữ đơn thân có một khái niệm gia đình riêng, để tạo sự thoải mái cho bản thân, và sự tự tin cho con sau này. Hãy tìm những hạnh phúc nho nhỏ mỗi ngày để tạo cho bản thân và con một thế giới nhiều niềm vui, hy vọng. Đừng quẩn quanh với những ý nghĩa bất lực, không có lối thoát. Suy nghĩ là do bạn, tâm thế bạn cũng có thể quyết định, vì thế đừng đặt mình vào thế “khó” khi bạn có thể chủ động.

Không thể tự do

Khi nuôi con một mình, những gì bạn làm, lịch trình hằng ngày của bạn đều sẽ dính lấy con. Bạn không thể bỏ con để đi hẹn hò, vui chơi. Vì con cần bạn nhiều hơn những đứa trẻ khác, vì bạn vừa là cha vừa là mẹ của con. Con sẽ muốn chia sẻ với bạn nhiều hơn, cần bạn nhiều hơn. Thậm chí việc gửi con cho người khác cũng sẽ khiến bạn thấy bất an.

Hoạt động sinh hoạt hằng ngày của bạn cũng phải được sắp xếp theo con. Bạn không thể sống bừa bộn, ăn uống không đúng giờ vì sẽ ảnh hưỡng đến con. Ngay cả khi đi làm về rã rời, bạn cũng phải cho con một bữa ăn đủ dinh dưỡng.

Vì thế, phụ nữ đơn thân sẽ phải hy sinh toàn bộ tự do của mình vì con. Đừng nghĩ con là gánh nặng, khiến bạn không được tự do. Mà hãy nghĩ rằng khi còn nhỏ là lúc con gần bạn nhất, cần bạn nhất. Nếu bạn không cho con tình yêu và thời gian nhiều nhất vào lúc này, thì về sau bạn có thể sẽ hối hận.

Không được hối hận, hối tiếc

Một khi đã quyết định là đàn bà nuôi con một mình, thì đừng bao giờ hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Trong những lúc khó khăn, bất lực nhất, mẹ đơn thân sẽ có những suy nghĩ hối tiếc khi đã chọn con đường khó khăn này. Nhưng đây là suy nghĩ tiêu cực khiến đàn bà đơn thân càng rơi vào căng thẳng, suy sụp tinh thần.

Một khi đã quyết định là đàn bà nuôi con một mình, thì đừng bao giờ hối hận. Bạn có thể không có trách nhiệm với cuộc đời của mình, nhưng phải có trách nhiệm với con. Hãy là một người phụ nữ tốt, đủ hạnh phúc để cho con một tương lai bình yên, xán lạn.