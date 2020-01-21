Mẹ đơn thân: 2 thứ ngó lơ, 3 việc không ngừng và 3 điều phải có

Ai nói gì cũng mặc, muốn là mẹ đơn thân hạnh phúc thì nhất định phải ngó lơ 2 thứ, không ngừng 3 việc và phải có 3 điều này.

Hạnh phúc cũng như một túi trà, chỉ khi phải qua nước sôi nóng bỏng mới có ngày thơm lừng nồng đậm. Muốn là mẹ đơn thân hạnh phúc thì bạn nhất định phải nhớ những điều này. 2 thứ ngó lơ Lời thiên hạ Bạn nghe ai nói gì cũng đừng để trong đầu quá lâu. Nghe một lần đã buồn, thế thì đừng nhớ để buồn nhiều lần khác. Bạn không quản được miệng người khác, chỉ có thể quản chính mình không thể bị ảnh hưởng. Huống hồ, buồn vì lời người khác nói thì có lẽ phải buồn cả đời. Mà hạnh phúc của mình cũng không từ miệng họ mà có. Vì thế, cứ “bơ” hết đi. Sống thôi đã không dễ dàng, vì thế cần gì phải sống vì lời người khác nói?

Sống thôi đã không dễ dàng, vì thế cần gì phải sống vì lời người khác nói? - Ảnh minh họa: Internet Quá khứ Bạn không thể quên đi quá khứ, nhưng có thể gói gọn nó để đâu đó trong tiềm thức. Nỗi nhớ, buồn đau, hay tiếc nuối cũng hãy học cách làm lơ mỗi ngày. Hãy bận rộn hơn, dành thời gian cho bạn bè, gia đình. Nỗi đau chắc vẫn còn ở đó, nhưng bạn thì phải bước về phía trước. Đến một lúc, khi đã đi qua nhiều nơi, gặp được không ít người và chuyện, bạn sẽ phát hiện tất cả cũng chỉ là việc đã qua. 3 việc không ngừng Kiếm tiền Mẹ đơn thân muốn hạnh phúc thì nhất định phải có tiền. Bạn không cần đàn ông thì bạn phải cần tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Tiền không thể cho bạn thiên đường. Nhưng không có tiền, thì “địa ngục” chắc chắn sẽ xuất hiện trước mắt. Vì thế, đừng bao giờ ngừng kiếm tiền, đừng trông mong ai có thể nuôi bạn và con cả đời. So với việc tin rằng sẽ có một người đàn ông thật lòng yêu thương bạn và con thì kiếm tiền vẫn đơn giản hơn.

Giữ tinh thần tích cực Bạn đã là mẹ của một đứa trẻ, thì hãy là nguồn sức mạnh tích cực cho con - Ảnh minh họa: Internet Bạn đã là mẹ của một đứa trẻ, thì hãy là nguồn sức mạnh tích cực cho con. Với mỗi đứa trẻ, mẹ là cả thế giới. Đừng biến thế giới trước mặt con chỉ toàn màu u ám. Hãy tạo cho con thế giới bằng tình yêu và tinh thần tích cực. Con sẽ lớn lên hạnh phúc từ đó. Báo hiếu cho cha mẹ và nuôi dạy con nên người Con và cha mẹ là nguồn sức mạnh lớn nhất với đàn bà đơn thân. Yêu thương họ cũng là việc quan trọng nhất. Vì thế, chỉ cần nuôi dạy con nên người, báo hiếu cho cha mẹ, thì đàn bà sẽ thấy mình ngày một bình yên và hạnh phúc hơn. 3 điều phải có Nụ cười của con Nụ cười của con sẽ là la bàn định hướng cho cuộc đời của đàn bà đơn thân. Nếu bạn không biết mình phải làm gì, hãy xem bạn sẽ làm gì để thấy con cười nhiều hơn? Nếu bạn đang tuyệt vọng, hãy xem con cười trông đẹp đẽ nhường nào. Nụ cười của con là thứ mẹ đơn thân phải có. Đừng vì điều gì mà từ bỏ con, cũng đừng vì bất cứ ai mà để nụ cười của con lụi tắt. Sự yên lòng của cha mẹ Trong lòng mẹ đơn thân luôn có cảm giác tội lỗi với cha mẹ ruột. Đó là nỗi sợ cha mẹ tóc đã bạc mà vẫn lo mình. Là sợ làm cha mẹ thất vọng vì bản thân chưa thể hạnh phúc. Nhưng hãy hiểu rằng, điều cha mẹ mong muốn nhất là bạn bình yên. Hãy khiến họ thấy yên lòng với sự lựa chọn của bạn. Hãy để họ thấy bạn vẫn có niềm vui và hạnh phúc. Hạnh phúc của chính mình Chỉ khi bạn hạnh phúc, bạn mới có thể can đảm ở bên con - Ảnh minh họa: Internet Mẹ đơn thân từng bất hạnh, vì thế hãy học cách tạo hạnh phúc cho bản thân. Chỉ khi bạn hạnh phúc, bạn mới có thể can đảm ở bên con. Chỉ khi tự tạo niềm vui cho mình, bạn mới trở thành nguồn sáng dẫn lối cho con. Một người mẹ đơn thân có thể sống cho con, nhưng trước nhất hãy hạnh phúc vì con.

Cạn tình cạn nghĩa, chồng muốn ly hôn: Làm thế nào để trở thành mẹ đơn thân kiên cường? Chồng cạn tình cạn nghĩa, đòi ly hôn không phải là điều tuyệt vọng nhất trong đời phụ nữ. Trở thành mẹ đơn thân sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ sẽ là một hy vọng lớn lao và tươi sáng nhất.

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