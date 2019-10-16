7 điều quan trọng mẹ đơn thân có con trai đừng bao giờ quên

Phụ nữ yêu 16/10/2019 05:12

Phụ nữ có chồng nuôi con còn lắm gian nan, vất vả, huống hồ là mẹ đơn thân lại càng nhiều chông gai. Nếu có con trai, mẹ đơn thân đừng quên những điều này.

Với phụ nữ, sinh con đã cực, nuôi con lại càng nhiều khó khăn hơn. Mọi đứa trẻ sinh ra đều cần gia đình là định hướng cho nhân cách và lối sống sau này. Bởi thế, khi không cha, đứa trẻ được sinh ra bởi mẹ đơn thân thường dễ thiếu thốn. Nhưng thực tế chứng minh, nếu phụ nữ đơn thân có con trai luôn nhớ những điều này thì con lớn lên sẽ trưởng thành hoàn thiện, không có bất kì tổn thương nào.

Quan tâm đến hình ảnh của cha trong con

Sai lầm của nhiều phụ nữ đơn thân là không cho con biết về sự tồn tại của người cha. Theo nhiều chuyên gia, mẹ nên thẳng thắn nói với con về việc không sống cùng cha, để con có hình ảnh về một người cha hoàn thiện, hơn là bị méo mó, sai lệch. Bởi trong mọi đứa trẻ đều cần bóng dáng một người cha để làm điểm tựa tâm lý, hay biết mình có cha cũng là một suy nghĩ giúp trẻ không tổn thương khi lớn lên.

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Sai lầm của nhiều mẹ đơn thân là không cho con biết về hình ảnh một người cha - Ảnh minh họa: Internet

Giữ hình ảnh một người mẹ bản lĩnh

Phụ nữ nuôi con một mình luôn phải kiên cường và mạnh mẽ hơn người khác. Đặc biệt là khi có con trai, phụ nữ đơn thân càng phải để con thấy hình ảnh mẹ bản lĩnh. Khi không có cha là điểm tựa tinh thần, con trai càng cần mẹ dạy về sự cứng rắn và mạnh mẽ.

Và nếu mẹ quá yếu đuối trước mặt con, chán nản vì thiếu đàn ông bên cạnh thì sẽ dễ khiến con thấy tủi thân và suy nghĩ tiêu cực. Phụ nữ nên dần dần tiếp cận suy nghĩ của con rằng mẹ vẫn có thể làm cùng con những việc mà con cần một người cha đồng hành.

Đừng biến con thành người đàn ông trong nhà

Đừng tạo cho con suy nghĩ sẽ gánh trách nhiệm làm người đàn ông trong nhà. Dù rằng sự thật là phụ nữ đơn thân sẽ cần con trai là điểm tựa sau này, nhưng đừng tạo áp lực cho con. Hãy cho thấy vị trí một thành viên trong nhà, với đúng trách nhiệm và lứa tuổi của con. Sự trưởng thành từ độc lập và tinh thần trách nhiệm từ bé sẽ dạy con cách bảo vệ mẹ và gia đình khi lớn lên.

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 Sự trưởng thành từ độc lập và tinh thần trách nhiệm từ bé sẽ dạy con cách bảo vệ mẹ và gia đình khi lớn lên - Ảnh minh họa: Internet

Đừng so sánh con với trẻ khác

Nhiều người mẹ có thói quen so sánh con với trẻ khác. Nhưng đây lại là sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt là với phụ nữ nuôi con một mình. Khi trẻ bị mẹ so sánh với người khác sẽ có cảm giác tự ti, bị cô lập và thua kém bạn bè. Hãy để con tự tin với bản thân và chỉ nhìn vào người khác để tự ý thức phải cố gắng nhiều hơn.

Cho con một hình tượng người đàn ông để trở thành sau này

Một người phụ nữ mạnh mẽ cũng không thể là hình mẫu để con trai noi theo. Phụ nữ đơn thân nên tạo cho con hình ảnh một người đàn ông tử tế để con cố gắng trở thành. Cách hình thành suy nghĩ và quan điểm sống của con cũng cần được mẹ hình thành theo chiều hướng vững vàng và mạnh mẽ.

Đừng cho con một hình ảnh xấu về đàn ông

Một người đàn ông tốt không thể được nuôi dạy bởi những ý nghĩ về một người đàn ông tệ. Nếu mẹ muốn con trở thành một người đàn ông tử tế, hãy nói với con về những tấm gương đàn ông tốt, thành công trong cuộc sống.

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 Nếu mẹ đơn thân muốn con trở thành một người đàn ông tử tế, hãy nói với con về những tấm gương đàn ông tốt, thành công trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Và hãy chấp nhận rằng mẹ đơn thân là một người mẹ, không thể trở thành một người đàn ông

Phụ nữ nuôi con một mình đừng bao giờ biến mình thành người đàn ông trong mắt con. Bạn vẫn có lúc yếu đuối và mỏng manh khi là một người phụ nữ. Và bạn nên để con thấy khía cạnh đó, để con nhận thức rằng con sau này sẽ muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ bạn. Khi hiểu được điều đó, con sẽ trưởng thành hơn trong suy nghĩ.

Mẹ đơn thân cần chuẩn bị những gì để có một cuộc sống tốt

Mẹ đơn thân cần chuẩn bị những gì để có một cuộc sống tốt

Làm mẹ đơn thân là điều không ai mong muốn, tuy nhiên, trong trường hợp bất đắc dĩ phải nuôi con một mình, các bà mẹ cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ hành trang để không phải vất vả.

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