10 mẫu đàn ông mẹ đơn thân nhất định phải tránh càng xa càng tốt

Phụ nữ yêu 24/08/2019 05:13

Mẹ đơn thân đừng hẹn hò với những kiểu đàn ông này. Đến gần họ, bạn chỉ khiến mình và con dễ lâm vào tình thế khó khăn trong tương lai.

Người phụ nữ làm mẹ đơn thân có thể không cần thiết hoặc không muốn bước vào hôn nhân lần nữa. Nhưng bạn vẫn luôn xứng đáng được yêu hay tận hưởng một tình yêu đúng nghĩa. Chỉ là, hãy tránh xa những mẫu đàn ông này.

Người đàn ông của công việc

Người đàn ông này sẽ thường nói với bạn về tiền thưởng hàng năm, các kế hoạch công việc, chủ đề tiền bạc trong những lần gặp nhau. Nếu một người đàn ông thích nói, thậm chí nói không ngừng về công việc, tiền bạc thì chắc chắn ưu tiên của anh ta trong cuộc sống là công việc và tiền bạc. Điều này có nghĩa là anh ta vẫn chưa có ý định nghiêm túc nghĩ về chuyện gia đình hay tình cảm.

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Mẹ đơn thân đừng hẹn hò với mẫu đàn ông của công việc - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chọn người đàn ông này, bạn phải chấp nhận rằng anh ta sẽ luôn đặt tiền bạc và công việc lên trên mối quan hệ của hai người. Bạn sẽ không có sự quan tâm tuyệt đối từ người đàn ông này. Đây không phải là đối tượng thích hợp cho một người phụ nữ nuôi con một mình. Bạn cần một người đàn ông chú tâm và ưu tiên bạn hơn.

Người hàng xóm của bạn

Đây có thể là người đàn ông thu hút, độc thân và đối xử tốt, sẵn sàng chăm coi con bạn. Và nếu hẹn hò với kiểu đàn ông này sẽ dễ dàng cho cả bạn và con. Dù vậy, bạn chỉ nên hẹn hò khi thật sự muốn nghiêm túc và lâu dài trong mối quan hệ này. Vì nếu cuộc tình của hai người kết thúc theo hướng tiêu cực, người đàn ông này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mẹ con bạn. Lúc này, bạn mất đi một người hàng xóm đáng mến, người sẵn sàng giúp đỡ lúc bạn có thể gặp khó khăn khi một mình nuôi con.

Người đàn ông phức tạp

Một người đàn ông phức tạp có thể có những thói quen lạ lùng như trầm tính quá mức, có lúc vay tiền bạn mà không nói lý do… Lý do tiên quyết bạn không nên hẹn hò với anh ta là vì anh ta có thể ảnh hưởng xấu đến con của bạn. Lý do tiếp theo là anh ta có thể có nhiều vấn đề bạn không thể biết. Một người đàn ông quá phức tạp không nên là lựa chọn của bạn.

Người đàn ông chỉ thích nhắn tin

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Nếu anh ta chỉ muốn tán tỉnh bạn như theo đuổi một người phụ nữ độc thân thì tốt nhất là hãy nói tạm biệt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nhắn tin tán tỉnh phụ nữ là chuyện bình thường. Nhưng nếu anh ta muốn hẹn hò với một người mẹ đơn thân thì nên thực tế hơn. Bạn phải có sự tiếp xúc nhiều với anh ta để tìm hiểu, để cần chia sẻ và tương tác trực tiếp với cả con bạn. Và nếu anh ta chỉ muốn tán tỉnh bạn như theo đuổi một người phụ nữ độc thân thì tốt nhất là hãy nói tạm biệt.

Người cha chối bỏ trách nhiệm

Một người đàn ông có con riêng không hẳn là lựa chọn tồi dành cho bạn. Nhưng bạn biết rằng việc thăm nôm, hay những vấn đề tài chính để nuôi dạy con luôn có ở người đàn ông này. Bạn cũng có thể vui vẻ khi anh ta thực hiện điều này. Nhưng nếu đó là người đàn ông chối bỏ trách nhiệm làm cha, dù là về tình cảm hay tiền bạc thì chính là người đàn ông vô trách nhiệm. Nếu sau này bạn lấy anh ta và không may chia tay, thì anh ta sẽ làm điều tương tự với mẹ con bạn.

Người đàn ông nhậu nhẹt

Một người phụ nữ nuôi con một mình nên có những thói quen tích cực để đem đến lối sống tích cực cho con. Và việc qua lại với một người đàn ông thích nhậu nhẹt sẽ chỉ khiến lối sống của bạn tệ đi, ảnh hưởng trực tiếp đến con.

Người đàn ông ham chơi

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Đàn ông ham chơi không phải là lựa chọn tốt của mẹ đơn thân - Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, bạn có thể bị cuốn theo những lần đi chơi vui vẻ, thoải mái với người đàn ông này. Nhưng sau đó bạn dần phát hiện anh ta chỉ thích đi chơi với bạn, hơn là về thăm nhà bạn, chơi với con bạn. Đây là kiểu đàn ông ham chơi điển hình, chỉ tìm kiếm phụ nữ để đi chơi cùng. Tốt nhất là bạn nên tránh xa anh ta.

Người đàn ông hay trêu chọc phụ nữ

Một người đàn ông thích trêu ghẹo phụ nữ thường sẽ có cách để thu hút bạn. Nhưng hãy để ý rằng anh ta cũng làm điều tương tự với những người phụ nữ khác. Điều quan trọng hơn hết là một người đàn ông thế này có thể ảnh hưởng đến con bạn. Anh ta hoàn toàn không là sự lựa chọn tốt cho mẹ con bạn.

Người đàn ông là con cưng của mẹ

Nếu một người đàn ông có thể bỏ dở cuộc hẹn hò với bạn chỉ vì một cuộc gọi của mẹ, hay chuyện gì cũng muốn hỏi ý kiến của mẹ mới quyết định… thì bạn nên xem lại. Một người đàn ông quý trọng mẹ là tốt nhưng nếu trở nên “bám váy mẹ” thì hoàn toàn không tốt cho phụ nữ, huống hồ là phụ nữ nuôi con một mình. Bạn cần một người đàn ông có chính kiến và can đảm với mối quan hệ của cả hai.

Người cha thay thế

Người đàn ông này luôn băn khoăn lúc nào có thể gặp con bạn. Đây có thể là dấu hiệu chàng thoải mái với hoàn cảnh đơn thân của bạn. Bạn nên nhớ việc để anh ấy gặp con bạn là do bạn và con quyết định. Và nếu anh ấy không thể quý con bạn thì tốt nhất là nên để anh ta rời đi. Bởi anh ta chỉ đang cố trở thành một người cha thay thế, hơn là thật sự yêu thương con bạn. Với mẹ đơn thân, con cái là điều quan trọng nhất.

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Dù biết rằng làm mẹ đơn thân vất vả nhưng những con giáp này không bao giờ ngừng nỗ lực và cố gắng. Họ không cần sự giúp đỡ của đàn ông vẫn có thể hạnh phúc và bình yên sống mỗi ngày bên con.

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