Gửi người thứ 3: Tôi 'nhường' chồng cho chị để làm mẹ đơn thân hạnh phúc

Tâm sự gia đình 20/06/2019 05:10

Tôi nhường người chồng này cho chị để trở thành một bà mẹ đơn thân. Tôi thà nhận thua để có một cuộc đời khác không có bóng dáng của kẻ tệ bạc. Tôi thà nhận thua để tìm lại vị trí của mình – không bao giờ ngang hàng với chị. Và tôi thà nhận thua để một mình cùng con sống một cuộc đời khác thoải mái, ngẩng cao đầu và vui vẻ hơn.

Tôi và chồng sống với nhau ngót nghét hơn 10 năm. Bên nhau cả tuổi trẻ, đến những năm tháng ổn định bình yên, hóa ra lại không thể cùng nhau. Chồng tôi từng có 5 năm dài không thể kiếm ra tiền. Tôi là người ở bên anh ấy những năm tháng đó. Tôi nói cũng để chị hiểu rằng được làm vợ anh ấy hôm nay không phải là may mắn, mà là nỗ lực cố gắng và cả hy sinh của tôi vì anh ấy.

Bởi thế, tôi chưa từng hối hận khi làm gì chưa đủ, chưa đúng với chồng mình. Cũng vì vậy, khi biết chồng ngoại tình, ngoài cảm giác tủi hận, tôi không thấy mình sai. Tôi cũng không trách chị. Vì nếu chồng tôi không cho phép, chị cũng không thể xuất hiện. Điều tôi muốn nói với chị chính là chị đã là người thứ ba, vì sao còn muốn tổn thương người phụ nữ khác?

Gửi người thứ 3: Tôi 'nhường' chồng cho chị để làm mẹ đơn thân hạnh phúc - Ảnh 1
Điều tôi muốn nói với chị chính là chị đã là người thứ ba, vì sao còn muốn tổn thương người phụ nữ khác? - Ảnh minh họa: Internet

Tôi chưa từng có ý đánh ghen, mọi câu chuyện đều muốn giải quyết cùng chồng. Vì đây là cuộc hôn nhân của chúng tôi, chỉ có tôi và anh ấy. Tôi không cần phải tìm đến chị để nói bất cứ điều gì. Nhưng chị lại hết lần này đến lần khác khiến chồng tôi hiểu lầm, thậm chí xúc phạm tôi. Tôi đương nhiên hiểu rằng đàn ông khi đã ngoại tình họ chẳng còn biết gì vợ tào khang, chẳng còn tôn trọng gì người bạn đời. Nhưng chị là phụ nữ, lại cố tình muốn đạp đổ gia đình người khác, liệu có còn lương tâm?

Từ ngày chị xuất hiện, tôi có từng níu kéo chồng. Vì đó là một cuộc hôn nhân 10 năm, là mái nhà của hai đứa trẻ, tôi không thể chỉ vì hận chị và chồng mà đánh mất nó. Tôi là người phụ nữ có con, tôi không giống chị - độc thân và ích kỷ. Tôi có thể chịu khổ tâm để cho con tôi một mái nhà, chứ không thể chỉ biết nghĩ cho niềm vui của mình mà từ bỏ dễ dàng. Nhưng chồng tôi thay vì hết tình còn nghĩa với vợ lại cạn cùng vô tình. Vì thế, tôi quyết định ly hôn.

Gửi người thứ 3: Tôi 'nhường' chồng cho chị để làm mẹ đơn thân hạnh phúc - Ảnh 2
 Tôi chỉ thấy như vậy bẩn lắm, thà tôi tặng không chén cơm ăn dở, chiếc quần lót đã mặc cho người khác vẫn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người nói với tôi rằng, làm vợ thế này thì dại quá. 10 năm công sức, 10 năm xây dựng, chẳng lẽ giờ lại nhường hết cho người khác? Tôi chỉ nói với họ, nếu thử có thể ăn chung chén cơm với kẻ lạ, mặc chung chiếc quần lót với kẻ lạ thì hãy nói khôn hay dại. Tôi chỉ thấy như vậy bẩn lắm, thà tôi tặng không chén cơm ăn dở, chiếc quần lót đã mặc cho người khác vẫn hơn.

Người đàn ông này trước đây có thể là người tôi yêu thương và trân trọng nhất, nhưng bây giờ thì không. Đàn ông của riêng tôi, tôi còn quản, chứ đàn ông đã là của thiên hạ, tôi chẳng muốn giành. Tôi nhường người chồng này cho chị để trở thành một bà mẹ đơn thân. Tôi thà nhận thua để có một cuộc đời khác không có bóng dáng của kẻ tệ bạc. Tôi thà nhận thua để tìm lại vị trí của mình – không bao giờ ngang hàng với chị. Và tôi thà nhận thua để một mình cùng con sống một cuộc đời khác thoải mái, ngẩng cao đầu và vui vẻ hơn.

Gửi người thứ 3: Tôi 'nhường' chồng cho chị để làm mẹ đơn thân hạnh phúc - Ảnh 3
Tôi nhường người chồng này cho chị để trở thành một bà mẹ đơn thân - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ là, tôi muốn nhắn gửi tới chị một điều. Người đàn ông hôm nay chị giành với tôi, cướp được rồi thì chị đừng vội hả hê. Anh ấy có thể phản bội tôi thì cũng sẽ có ngày phản bội chị. Anh ấy có thể bỏ vợ con thì chị có là gì mà anh ấy không dám bỏ? Chúc chị có thể giữ được người đàn ông này, còn bản thân tôi bây giờ chỉ việc giữ mình vui vẻ, thoải mái cũng đã là quá đủ rồi!

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