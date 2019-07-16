Những bà mẹ đơn thân mạnh mẽ nhất, không cần chồng vẫn kiên cường hạnh phúc sống cùng con

Dù biết rằng làm mẹ đơn thân vất vả nhưng những con giáp này không bao giờ ngừng nỗ lực và cố gắng. Họ không cần sự giúp đỡ của đàn ông vẫn có thể hạnh phúc và bình yên sống mỗi ngày bên con.
- Tháng 8 vạn sự hanh thông, 3 con giáp này làm việc gì cũng có thần tài và quý nhân phù trợ, khổ mấy cũng vượt qua ngoạn mục
- Trong 3 tháng tới, 3 con giáp này sẽ lên đỉnh cao sự nghiệp, tiền tài danh vọng có đủ, cuối năm chỉ việc tận hưởng cuộc sống sung túc
Tuổi Mão
Phụ nữ tuổi Mão luôn có mong ước sống hạnh phúc bên chồng con, nhưng có lẽ vận may không dành cho họ. Hôn nhân bế tắc, vợ chồng không thể bên nhau cả đời.
Phụ nữ tuổi Mão kiên quyết, một khi đã không thể cứu vãn sẽ dứt khoát rời khỏi hôn nhân và mạnh mẽ sống tiếp. Họ sẵn sàng làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con mà không cần chồng bên cạnh. Thực tế, đây là nàng giáp cực kì kiên cường, dù khó khăn thế nào đều có thể vượt qua.
Tuổi Tỵ
Khi gặp được người đàn ông mình yêu thương, tuổi Tỵ hết lòng vun vén hôn nhân hạnh phúc. Họ luôn sẵn sàng hy sinh vì chồng con.
Dù vậy, khi bước vào hôn nhân, họ dần đánh mất niềm tin, thậm chí là bị phản bội. Với điều này, họ không thể tha thứ. Bởi thế, dẫu phải trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con cực khổ họ cũng không sợ. Bước ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, phụ nữ tuổi Tỵ càng kiên cường và sống vì bản thân họ. Họ độc lập, xinh đẹp và hạnh phúc hơn khi sống cùng con, không còn đau khổ vì người không đáng nữa.
Tuổi Tý
Người tuổi Tý thường có cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc nhưng lại có nhiều mâu thuẫn tranh cãi không đáng. Họ luôn ưu tiên gia đình, cố gắng làm tròn nhiệm vụ người vợ, người mẹ.
Nhưng một khi hôn nhân không thể cứu vãn, nàng giáp này sẵn sàng ly hôn để thành mẹ đơn thân. Vì tuổi Tý khá mạnh mẽ, độc lập nên có thể tự chủ tài chính, tự tin một mình nuôi con mà không cần chồng.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.