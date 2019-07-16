Những bà mẹ đơn thân mạnh mẽ nhất, không cần chồng vẫn kiên cường hạnh phúc sống cùng con

Tâm linh - Tử vi 16/07/2019 05:00

Dù biết rằng làm mẹ đơn thân vất vả nhưng những con giáp này không bao giờ ngừng nỗ lực và cố gắng. Họ không cần sự giúp đỡ của đàn ông vẫn có thể hạnh phúc và bình yên sống mỗi ngày bên con.

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão luôn có mong ước sống hạnh phúc bên chồng con, nhưng có lẽ vận may không dành cho họ. Hôn nhân bế tắc, vợ chồng không thể bên nhau cả đời.

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Phụ nữ tuổi Mão sẵn sàng làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con mà không cần chồng bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mão kiên quyết, một khi đã không thể cứu vãn sẽ dứt khoát rời khỏi hôn nhân và mạnh mẽ sống tiếp. Họ sẵn sàng làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con mà không cần chồng bên cạnh. Thực tế, đây là nàng giáp cực kì kiên cường, dù khó khăn thế nào đều có thể vượt qua.

Tuổi Tỵ

Khi gặp được người đàn ông mình yêu thương, tuổi Tỵ hết lòng vun vén hôn nhân hạnh phúc. Họ luôn sẵn sàng hy sinh vì chồng con.

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Dẫu phải trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con cực khổ tuổi Tỵ cũng không sợ - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, khi bước vào hôn nhân, họ dần đánh mất niềm tin, thậm chí là bị phản bội. Với điều này, họ không thể tha thứ. Bởi thế, dẫu phải trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con cực khổ họ cũng không sợ. Bước ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, phụ nữ tuổi Tỵ càng kiên cường và sống vì bản thân họ. Họ độc lập, xinh đẹp và hạnh phúc hơn khi sống cùng con, không còn đau khổ vì người không đáng nữa.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường có cuộc sống hôn nhân khá hạnh phúc nhưng lại có nhiều mâu thuẫn tranh cãi không đáng. Họ luôn ưu tiên gia đình, cố gắng làm tròn nhiệm vụ người vợ, người mẹ.

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Một khi hôn nhân không thể cứu vãn, tuổi Tý sẵn sàng ly hôn để thành mẹ đơn thân - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng một khi hôn nhân không thể cứu vãn, nàng giáp này sẵn sàng ly hôn để thành mẹ đơn thân. Vì tuổi Tý khá mạnh mẽ, độc lập nên có thể tự chủ tài chính, tự tin một mình nuôi con mà không cần chồng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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