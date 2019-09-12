Phụ nữ làm mẹ đơn thân có 3 kiểu, trong đó có 1 kiểu chịu tổn thương nhiều nhất

Đây là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ nuôi con một mình . Họ từng yêu thương và tin tưởng đàn ông, nhưng cuối cùng lại bị phụ tình đớn đau. Không kịp trở tay trước sự bội bạc của đàn ông, một sinh linh bé bỏng lại dần tượng hình. Thay vì chọn từ bỏ con, họ can đảm trở thành một người mẹ khi không có chồng.

Đây là những bà mẹ bất ngờ và bỡ ngỡ khi đón nhận con. Nhưng họ vẫn là những người mẹ đầy yêu thương, bởi thế mà bản lĩnh nuôi con. Họ được nhiều người ngợi khen vì kiên cường. Nhưng thật ra, họ lại là những người phụ nữ nhiều đau lòng chỉ còn lựa chọn duy nhất là mạnh mẽ.

Người phụ nữ đơn thân này có nhiều tổn thương và tủi hờn nhất. Họ có thể là một cô gái chỉ tròn đôi mươi nhưng đã can đảm sinh con, thậm chí là bị cha mẹ ruột từ mặt. Họ có thể đang chật vật nuôi con, khi chưa đủ sự chuẩn bị về cả tinh thần và vật chất, bươn chải với cơm áo gạo tiền mỗi ngày…

Mẹ đơn thân sau ly hôn

Tỉ lệ phụ nữ làm mẹ đơn thân sau ly hôn chiếm tỷ lệ lớn thứ hai. Đây là những người phụ nữ bước ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ và chọn nuôi con một mình. Họ có thể đã chuẩn bị trước cho mình và con một cuộc sống độc lập sau ly hôn. Nhưng có người ly hôn rồi vẫn phải mất một thời gian dài để lấy lại cân bằng.

Kiểu phụ nữ nuôi con một mình này thường phải gánh hai gánh nặng lớn sau ly hôn, là tâm lý và tài chính. Khi không còn chồng đồng hành, một mình họ vừa làm mẹ làm cha, vừa gánh trách nhiệm tiền bạc. Ngay cả khi là người phụ nữ mạnh mẽ nhất thì cũng sẽ có lúc họ thấy mệt mỏi và cô độc. Phụ nữ một mình nuôi con dù bản lĩnh mấy cũng không hề dễ dàng.

Mẹ đơn thân chủ động

Mẹ đơn thân chủ động thường thành đạt, bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ đơn thân này muốn một mình có con nên đã có sự chuẩn bị về tâm lý và tài chính từ trước. Vì họ không muốn kết hôn, hay có những mối quan hệ với chồng hay gia đình chồng. Họ chỉ đơn giản muốn có một đứa con của riêng mình, không cần vai trò của một người chồng.

Người mẹ này trước khi có con đã chuẩn bị nền tảng kinh tế, độc lập và tâm lý sẵn sàng để cho con một cuộc sống đủ đầy nhất có thể. Vì họ hiểu phụ nữ muốn một mình nuôi con thì phải đủ tiền và bản lĩnh. Bởi thế, đây thường là nhóm phụ nữ thành đạt, giàu bản lĩnh và nghị lực trong cả tinh thần và vật chất.

Dù là ai thì phụ nữ đơn thân hãy nhớ…

Dù bạn thuộc kiểu phụ nữ làm mẹ đơn thân nào cũng hãy mạnh mẽ đến cùng - Ảnh minh họa: Internet

Dù bạn thuộc kiểu phụ nữ làm mẹ đơn thân nào cũng hãy mạnh mẽ đến cùng. Ngay cả khi bạn đã chuẩn bị cho cuộc sống riêng của hai mẹ con thì cũng sẽ có khi mệt mỏi cùng cực. Vì phụ nữ một mình nuôi con không hề đơn giản. Nhưng lúc nào cũng hãy nghĩ cho mình và con, hạnh phúc cùng con, vui vẻ cho con. Thế giới của những người phụ nữ đơn thân ai nhìn cũng bảo là đơn độc, nhưng bạn không một mình. Đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, chia sẻ và cảm thông từ người khác. Thay vì tự ti vì lựa chọn của mình, hãy can đảm và tự hào với chính mình và con. Làm mẹ một mình vất vả, nhưng đáng kiêu hãnh, đáng tự hào, hãy nhớ nhé!