3 kiểu mẹ đơn thân thời hiện đại, trong đó có một kiểu nhiều nước mắt nhất

Đây là kiểu phụ nữ đơn thân chủ động chọn lựa việc một mình nuôi con. Những người phụ nữ này không hạnh phúc trong hôn nhân. Sau khi ly hôn, họ nhận được quyền nuôi con, và được sự bảo vệ của pháp luật, hỗ trợ nhất định từ người chồng.

Khái niệm mẹ đơn thân không được người xưa công nhận. Họ xem đó là lựa chọn sai lầm của phụ nữ. Nhưng thời đại hôm nay, phụ nữ đã có đủ quyền và năng lực để một mình nuôi con nếu gặp thất bại trong tình yêu hay không tin tưởng vào hôn nhân. Tùy người tùy hoàn cảnh mà có những kiểu phụ nữ đơn thân khác nhau.

Đàn bà ly hôn vướng phải nhiều gánh nặng về kinh tế. Thay vì có chồng gánh một phần tài chính, giờ họ phải tự lo hết các khoản chi tiêu cho bản thân và con cái.

Dù vậy, sự thật là không phải người đàn ông nào cũng thương con sau khi ly hôn. Không ít bà mẹ đơn thân chia sẻ họ phải một mình kiếm tiền nuôi con mà không nhận được bất kì hỗ trợ nào từ chồng.

Dù vất vả như thế nhưng nếu có thể vượt qua thời gian khó khăn ban đầu, phụ nữ sẽ có một cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Nếu bạn muốn trở thành kiểu phụ nữ đơn thân thế này thì hãy chuẩn bị sẵn tài chính trước khi đi đến quyết định ly hôn. Bỏ một cuộc hôn nhân là một điều không dễ, nhưng một người phụ nữ ly hôn vẫn có thể hạnh phúc cùng con.

Chủ động nuôi con một mình

Đây là những người phụ nữ độc lập tài chính, chủ động trong cuộc sống và không quá coi trọng việc có chồng hay không. Có thể họ mất niềm tin vào đàn ông hay hôn nhân. Khi họ không cần một người đàn ông làm chỗ dựa, không cần tình yêu để có hôn nhân, họ chọn có con và tận hưởng cuộc sống cùng con.

Mẹ đơn thân chủ động đã có quyết định một mình nuôi con và lên kế hoạch cẩn thận trước khi mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ đã có quyết định một mình nuôi con và lên kế hoạch cẩn thận trước khi mang thai. Sự chuẩn bị đầu tiên chính là kinh tế và tinh thần vững. Và hầu hết phụ nữ chủ động nuôi con một mình đều có đủ hai sự chuẩn bị này trước khi có con. Họ không sợ thiếu tiền, không sợ điều tiếng, và tự tin để nuôi dạy con hoàn thiện trưởng thành.

Nhóm đàn bà đơn thân này thường là những người thành đạt, không chịu áp lực về kinh tế hay điều tiếng khi trở thành mẹ đơn thân.

Bị phụ tình

So với hai kiểu trên thì đây là kiểu phụ nữ đơn thân nhiều nước mắt nhất. Họ chưa từng trải qua hôn nhân, nhưng từng mang hy vọng lớn lao vào tình yêu và đàn ông. Vì nhẹ dạ tin người, không biết bảo vệ bản thân mà đến khi bị bội tình, họ chỉ còn cách chọn nuôi con một mình.

Dù là kiểu mẹ đơn thân nào thì có con vẫn là một điều tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lâm vào tình cảnh này thường khổ tâm nhiều. Vừa có nỗi đau bị bội tình, vừa mang tội lỗi với gia đình, mặc cảm với cha mẹ. Họ chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với cuộc sống nuôi con một mình, cả về tinh thần và vật chất. Đa số những người phụ nữ thế này đều khá trẻ, công việc hay tài chính bấp bênh.

Nhưng dù là kiểu mẹ đơn thân nào thì có con vẫn là một điều tuyệt vời, ngay cả khi đó là lúc bạn chưa từng mong chờ nhất. Mỗi đứa trẻ sinh ra sẽ là sức mạnh để người mẹ trưởng thành và can trường hơn.