Những bài thơ tâm tình hay nhất cho những ông chồng lấy vợ ngành Y

Xúc động nhưng cũng đầy sự cảm thông và yêu thương là những gì lời thơ dành cho những ông chồng lấy vợ ngành Y. Chấp nhận hy sinh thời gian bên nhau để vợ trực tối ngày ở bệnh viện, những người đàn ông lấy vợ ngành Y quả thực là những người chồng bao dung và trách nhiệm.

Lấy vợ ngành Y là chấp nhận những hi sinh cao cả cho xã hội

Giường nệm ấm con nằm bên vẫn trống

Anh lặng nghe ngoài trời mưa nặng hạt

Gió rét luồn sâu trong dãy phố thưa người.

Vợ người ta đang vai kề má ấp

Vợ của mình giờ đi trực đêm đông

Con người ta được mẹ nâng ru ngủ

Mẹ của con mình giờ lại thức thâu đêm.

Đứa trẻ thơ buồng bệnh em chăm sóc

Hết thuốc tiêm lại dỗ chúng ngủ yên

Nâng chén thuốc em dỗ dành chúng uống

Còn người nhà em khuyên nhủ: An tâm!

Kìa chàng trai đang băng bó đôi chân

Em dìu bước, em đưa vai họ khoác

Tay trải chiếu, tay nhẹ nâng chăn đắp

Lời nói nhẹ nhàng hơn cả với người yêu

Là người chồng lắm lúc nghĩ tủi thân

Anh lại ước giá như mình bị bệnh

Để được em chăm, được tay em nâng giấc

Được em cười hiền nhỏ nhẹ hỏi: Đỡ chưa anh?

Những ca trực đêm là điều rất đỗi quen thuộc khi vợ làm ngành Y

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...Rồi con mình, em vắng nhà, anh chăm

Nó cứ khóc đòi mẹ về ru ngủ

Đòi mẹ bón cơm, mẹ đưa đi trẻ

Mẹ nấu món này, mẹ mặc áo quần kia

Cứ thao thức mong em về chia sẻ

Mà về đến nhà em toàn kể chuyện bông băng

Hễ gần em quần áo toàn mùi thuốc

Anh thầm lo rằng: “Em có mắc bệnh lây không?”

Trong một tuần tới ba phiên em trực

Là ba đêm anh trằn trọc canh khuya

Con cũng vậy, trong mơ còn gọi mẹ

Anh phải dối con rằng: “Cha thay mẹ đây con”

Bao lo toan, trằn trọc suốt canh thâu

Anh nằm dõi theo bóng dáng em tất bật

Cũng giận hờn khi vợ mình bị ai đó mắng

Cũng xót lòng nhìn em đôi mắt quầng sâu

Còn đâu đó người ta trách “nhẫn tâm”

Còn đâu đó người ta hờn “Y Đức thiếu”

Nhưng ai ơi xin một lần ngẫm lại

Để đôi vai gầy bớt áp lực đêm thâu

Bình minh lên bế con đợi ngoài hiên

Nhìn em về sau một đêm mất ngủ

Mắt quầng sâu, nhưng nụ cười rạng rỡ

Em hy sinh âm thầm để người bệnh bình yên!!!

Lấy vợ ngành y hãy cảm thông và trân trọng

Cần yêu thương và trân trọng người phụ nữ nhiều hơn

Có vợ ngành y là chấp nhận cuộc sống không phải lúc nào vợ cũng ở nhà lo chuyện cơm nước chồng con. Người vợ, người mẹ đó không chỉ là mẹ của con ở nhà mà còn mang trọng trách lớn lao hơn giúp cứu đời, cứu người ở bệnh viện.

Đừng trách em vì em làm bệnh viện

Đêm trực hoài nên ít được ở bên anh

Để con và anh nhiều đêm lạnh lẽo

Vắng mẹ hiền, nên giấc ngủ chẳng ngon

Mong anh hiểu vì em là thầy thuốc

Mẹ của con và mẹ của bệnh nhân

Em muốn sống tròn hai người mẹ

Đối với anh, em mong được hiểu nhiều

Có những ca, em thức trắng đêm thâu

Để theo dõi từng tiếng tim, nhịp thở

Của bệnh nhân đang hồi sức sau mổ

Qua bệnh hiểm nghèo, là hạnh phúc của em

Niềm vui đó, em dành riêng một nửa

Còn nửa nhiều, em dành trọn cho anh

Đừng trách em, đừng giận hờn anh nhé

Hạnh phúc nào bằng khi ta hiểu hết về nhau.

Người kề vai ấp má với mình hàng đêm bỗng nhiên lại chẳng được yên giấc ngủ vì một ca trực. Lấy vợ ngành Y là chịu đựng khổ trăm bề, nhưng càng vì thế, cánh đàn ông lại càng phải yêu thương và trân trọng vợ mình hơn. Mỗi nghề có một nỗi khổ riêng, tình yêu lớn lên trong khó khăn sẽ càng làm ta mạnh mẽ và yêu thương nhau dài lâu.