Những bài thơ tâm tình hay nhất cho những ông chồng lấy vợ ngành Y

Lấy vợ ngành Y là sướng hay khổ, thử ngẫm kỹ xem những bài thơ này đã đúng với tâm lý của cánh đàn ông hay chưa. Ai muốn lấy vợ ngành Y cũng chớ nên bỏ qua.
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Xúc động nhưng cũng đầy sự cảm thông và yêu thương là những gì lời thơ dành cho những ông chồng lấy vợ ngành Y. Chấp nhận hy sinh thời gian bên nhau để vợ trực tối ngày ở bệnh viện, những người đàn ông lấy vợ ngành Y quả thực là những người chồng bao dung và trách nhiệm.
Lấy vợ ngành Y là chấp nhận những hi sinh cao cả cho xã hội
Thơ hay và ý nghĩa của người chồng lấy vợ ngành Y
Đêm thao thức, lại đêm nữa vắng em
Giường nệm ấm con nằm bên vẫn trống
Anh lặng nghe ngoài trời mưa nặng hạt
Gió rét luồn sâu trong dãy phố thưa người.
Vợ người ta đang vai kề má ấp
Vợ của mình giờ đi trực đêm đông
Con người ta được mẹ nâng ru ngủ
Mẹ của con mình giờ lại thức thâu đêm.
Đứa trẻ thơ buồng bệnh em chăm sóc
Hết thuốc tiêm lại dỗ chúng ngủ yên
Nâng chén thuốc em dỗ dành chúng uống
Còn người nhà em khuyên nhủ: An tâm!
Kìa chàng trai đang băng bó đôi chân
Em dìu bước, em đưa vai họ khoác
Tay trải chiếu, tay nhẹ nâng chăn đắp
Lời nói nhẹ nhàng hơn cả với người yêu
Là người chồng lắm lúc nghĩ tủi thân
Anh lại ước giá như mình bị bệnh
Để được em chăm, được tay em nâng giấc
Được em cười hiền nhỏ nhẹ hỏi: Đỡ chưa anh?
Những ca trực đêm là điều rất đỗi quen thuộc khi vợ làm ngành Y
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...Rồi con mình, em vắng nhà, anh chăm
Nó cứ khóc đòi mẹ về ru ngủ
Đòi mẹ bón cơm, mẹ đưa đi trẻ
Mẹ nấu món này, mẹ mặc áo quần kia
Cứ thao thức mong em về chia sẻ
Mà về đến nhà em toàn kể chuyện bông băng
Hễ gần em quần áo toàn mùi thuốc
Anh thầm lo rằng: “Em có mắc bệnh lây không?”
Trong một tuần tới ba phiên em trực
Là ba đêm anh trằn trọc canh khuya
Con cũng vậy, trong mơ còn gọi mẹ
Anh phải dối con rằng: “Cha thay mẹ đây con”
Bao lo toan, trằn trọc suốt canh thâu
Anh nằm dõi theo bóng dáng em tất bật
Cũng giận hờn khi vợ mình bị ai đó mắng
Cũng xót lòng nhìn em đôi mắt quầng sâu
Còn đâu đó người ta trách “nhẫn tâm”
Còn đâu đó người ta hờn “Y Đức thiếu”
Nhưng ai ơi xin một lần ngẫm lại
Để đôi vai gầy bớt áp lực đêm thâu
Bình minh lên bế con đợi ngoài hiên
Nhìn em về sau một đêm mất ngủ
Mắt quầng sâu, nhưng nụ cười rạng rỡ
Em hy sinh âm thầm để người bệnh bình yên!!!
Lấy vợ ngành y hãy cảm thông và trân trọng
Cần yêu thương và trân trọng người phụ nữ nhiều hơn
Có vợ ngành y là chấp nhận cuộc sống không phải lúc nào vợ cũng ở nhà lo chuyện cơm nước chồng con. Người vợ, người mẹ đó không chỉ là mẹ của con ở nhà mà còn mang trọng trách lớn lao hơn giúp cứu đời, cứu người ở bệnh viện.
Đừng trách em vì em làm bệnh viện
Đêm trực hoài nên ít được ở bên anh
Để con và anh nhiều đêm lạnh lẽo
Vắng mẹ hiền, nên giấc ngủ chẳng ngon
Mong anh hiểu vì em là thầy thuốc
Mẹ của con và mẹ của bệnh nhân
Em muốn sống tròn hai người mẹ
Đối với anh, em mong được hiểu nhiều
Có những ca, em thức trắng đêm thâu
Để theo dõi từng tiếng tim, nhịp thở
Của bệnh nhân đang hồi sức sau mổ
Qua bệnh hiểm nghèo, là hạnh phúc của em
Niềm vui đó, em dành riêng một nửa
Còn nửa nhiều, em dành trọn cho anh
Đừng trách em, đừng giận hờn anh nhé
Hạnh phúc nào bằng khi ta hiểu hết về nhau.
Người kề vai ấp má với mình hàng đêm bỗng nhiên lại chẳng được yên giấc ngủ vì một ca trực. Lấy vợ ngành Y là chịu đựng khổ trăm bề, nhưng càng vì thế, cánh đàn ông lại càng phải yêu thương và trân trọng vợ mình hơn. Mỗi nghề có một nỗi khổ riêng, tình yêu lớn lên trong khó khăn sẽ càng làm ta mạnh mẽ và yêu thương nhau dài lâu.