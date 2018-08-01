Hiểu phụ nữ hơn qua những câu thơ hay về người phụ nữ hiện đại

Những bài viết về người phụ nữ hiện đại, giỏi giang, thành đạt không thiếu nhưng cũng không phải không có đất viết cho những người phụ nữ dại khờ, lầm lỡ. Thơ hay châm ngôn về phụ nữ hiện đại có muôn màu, muôn vẻ, từ những bài viết bằng tiếng Việt cho tới những câu nói hay bằng tiếng Anh.

Xã hội phát triển không thiếu những lời hoa mỹ dành cho cánh đàn ông thì cũng sẽ chẳng thể nào bỏ qua những câu thơ hay về người phụ nữ hiện đại . Vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện đại dần được nâng cao cũng là lúc xuất hiện nhiều bài thơ về họ.

Đọc những câu nói hay về phụ nữ mới hiểu được phụ nữ

Nhưng gộp chung lại, những câu nói, những STT hay về phụ nữ hiện đại, những châm ngôn, những bài viết này đều thể hiện những khía cạnh đặc trưng của phụ nữ thời hiện đại, họ yêu gì, họ ghét gì, họ là những con người như thế nào. Hãy đọc và cảm nhận để hiểu hơn về phụ nữ nhé.

Khôn hay dại, dù biết nhưng vẫn dấn thân

- Phụ nữ dại yêu chồng mà quên cả bản thân, phụ nữ khôn yêu bản thân mình hơn tất cả.

- Phụ nữ dại sẽ khóc vì đàn ông, phụ nữ khôn sẽ khiến đàn ông phải khóc vì mình.

- Phụ nữ dại phải tận tụy hết lòng mới được chồng yêu, phụ nữ khôn đôi khi bỏ bê tất cả để chồng nhận thấy giá trị của họ.

Phụ nữ khôn hay dại đều do người đàn ông ở cạnh họ

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"Thế gian cần có mặt trời

Phụ nữ quan trọng trong đời đàn ông

Khi xưa nhờ mẹ ẵm bồng

Nuôi nấng dạy dỗ thành công với nhà



Lớn lên lập thất thành gia

Cũng người phụ nữ của ta mặn nồng

Chia sẻ gian khó cùng chồng

Phụ nữ tự nguyện không mong đáp đền"

- Phụ nữ dại luôn tìm đủ mọi cách để quản lý tiền của chồng, phụ nữ khôn có cách để chồng tự nộp tiền mà chẳng cần phải dò xét.

- Phụ nữ dại chỉ biết than thở về vất vả trong cuộc sống, phụ nữ khôn tự biết dung hòa mọi việc để tìm thấy niềm vui cho bản thân mình.

Phụ nữ hiện đại – đẹp và thành công

"Không điều gì khiến phụ nữ cảm thấy xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng vô cùng xinh đẹp". Vậy nên, người đàn bà mà không biết cách trang điểm cho bản thân thì sẽ chỉ như thửa ruộng khô cằn.

"Người phụ nữ thông minh thường nghe những lời khen để đánh giá đàn ông, còn những người phụ nữ ngốc nghếch sẽ nghe những lời đó để tự đánh giá bản thân mình".

Phụ nữ đừng bao giờ để lời đánh giá của người khác làm tổn thương mình

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"Gia tài em chỉ có bàn tay,

Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,

Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy

Quá khứ dài là mái tóc em đen.



Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em,

Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng,

Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng,

Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?"

Bàn tay người phụ nữ có thể làm nên tất cả, đón nhận yêu thương hay tần tảo vất vả cũng thể hiện qua đôi bàn tay. Thế nên, phụ nữ cần phải trân trọng bản thân mình, đừng để cho bàn tay chai sạn vì người đàn ông không xứng đáng.

"Biểu cảm và thần thái người phụ nữ mang trên gương mặt quan trọng hơn rất nhiều những thứ quần áo và trang sức mà cô ấy mang trên người". Bất kể cô gái nào cũng vậy, muốn mình vừa có chút thanh lịch, lại phải quyến rũ khiến người ta nhung nhớ, nhưng thứ làm nên sự cuốn hút của một người phụ nữ không phải là vẻ bề ngoài mà là thần thái.

Thực tế chỉ ra rằng, chỉ những cô gái xinh đẹp nhất mới có thể thấy thật sự khó khăn để tìm được một người đàn ông cho mình. Thế nên: "Phụ nữ đẹp hay xấu, sung sướng hay bất hạnh đôi khi lại phụ thuộc vào tình yêu của người đàn ông dành cho họ".

Mạnh mẽ và đầy bản lĩnh

Chỉ những người phụ nữ không có sức hấp dẫn mới cho rằng đàn ông trăng hoa. Và chỉ những người đàn ông không có năng lực mới thấy phụ nữ thực dụng. "Phụ nữ biết kiếm tiền đã là giỏi, biết làm giàu bằng công việc chân chính là người phụ nữ thông minh. Còn người phụ nữ vừa biết làm giàu vừa biết khiến cho bản thân ngày càng xinh đẹp mới đúng là người phụ nữ đáng ngưỡng mộ"

Phụ nữ hiện đại xinh đẹp và vững vàng về tài chính mới thực sự đáng ngưỡng mộ

Đàn ông luôn cho rằng bếp chỉ là nơi của phụ nữ, nhưng đừng quên rằng đó là nơi cất giữ toàn bộ dao trong nhà. Nếu thế giới này không có đàn ông thì sẽ ra sao? Đó sẽ là một nơi không tồn tại tội ác và là một thế giới với những quốc gia thích buôn chuyện.

"Đàn bà sướng hay khổ

Không phụ thuộc tấm chồng

Mà là ở bản lĩnh

Dám đương đầu bão giông!"

"Phụ nữ nếu gặp được một người đàn ông tốt thì cả quãng đời còn lại, cô ấy sẽ chẳng cần phải trưởng thành nữa. Nhưng khi phụ nữ ngày càng cứng rắn, gai góc tức là người đàn ông bên cạnh họ chưa đủ tốt".

Phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ và năng động là thế, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc yếu mềm. Phụ nữ vẫn là phụ nữ, dù có cư xử như một người đàn ông cũng khó lòng trở thành một người đàn ông chân chính. Hãy luôn trân trọng và chở che cho họ.