Tuyển tập 5 bài thơ hay về thầy cô giáo nhân ngày 20-11

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn hay tôn sư trọng đạo… là những truyền thống văn hóa đầy giá trị của người Việt Nam. Để có được tương lai ngày hôm nay, chúng ta không thể thiếu công ơn dạy dỗ, dẫn lối chỉ đường của các thầy cô giáo.

Dưới đây là sưu tầm một số bài thơ hay về thầy cô giáo nhân ngày 20-11. Hãy cùng đọc để suy ngẫm về công ơn của người thầy, người cô, nhớ về thời học trò và đừng quên dành thời gian về thăm thầy cô, thăm trường cũ bạn nhé. Bạn cũng có thể lưu lại một số vần thơ tâm đắc để tặng thầy cô nhân ngày 20 11.

Con dừng lại phía hàng cây

Bồi hồi khi gặp dáng thầy hôm nao

Trường xưa vẫn nét ngày nào

Và đây vẫn dáng thấy cao cao gầy

Vẫn bao la một vòng tay

Đón con như thể chưa ngày cách xa

Kiềm lòng để lệ khỏi nhoà

Giọng thầy trầm ấm "thật thà phải con?"

Cái tên thấy gọi riêng con

Đến giờ con thấy vẫn còn mới nguyên

Ước mong con mãi không quên

"thật lòng vững trí đừng phiền nghe con"

Lợi danh - danh lợi sẽ mòn

Những điều thấy dạy còn hoài khắc tâm

Nhớ tóc thấy điểm hoa râm

Cùng lời chỉ dạy âm thầm con mang

Ai quên đi chuyến đò ngang

Quên sao người lái thuyền sang bến đời.

2. Thơ về thầy cô giáo hay nhất

Mười bảy và thầy

Mười bảy năm tới trường,

Mười bảy năm vất vả

Thầy dạy dỗ chúng con.

Từ lúc còn chập chững,

Chưa biết đọc,biết viết

Nói năng còn chưa vững

Rồi nghịch phá lung tung.

Gieo bao nhiêu rắc rối

Rồi giả vờ không biết,

Làm thầy phải lo âu.

Mười bảy năm tới trường,

Mười bảy năm thầy dạy

Bao lẽ phải điều hay.

Dạy từ cách đi đứng,

Đến cách học nói năng.

Dạy chúng con tri thức,

Dạy lẽ phải tình thương.

Thầy dạy biết bao điều,

Giản dị mà ý nghĩa,

Cho mỗi đứa chúng con.

Và rồi hôm nay đây,

Mười bảy năm khôn lớn

Mười bảy năm con hiểu

Tình thương và tấm lòng

Mà thầy luôn dành tặng

Cho mỗi đứa chúng con.

Mười bảy năm tóc thầy

Bạc thêm mười bảy sợi

Già thêm mười bảy lần

Vì đàn con nghịch ngợm

Mười bảy năm con biết

Mười bảy ngày nhà giáo

Mười bảy những lời chúc

Con xin dành tặng thầy

Với mười bảy ý nghĩa

Rằng:mười bảy năm rồi

Con sẽ không quên được

Mười bảy lớp kiến thức

Con học được từ thầy

Một kho tàng tri thức

Và tấm lòng nhân ái…

Thầy đã dạy chúng con !

3. Bài thơ tặng thầy cô nhân ngày 20 tháng 11

Thầy

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...

Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại

Mái chèo đó là những viên phấn trắng

Và thầy là người đưa đò cần mẫn

Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...

4. Bài thơ tặng thầy cô nhân ngày 20/11

Khi thầy về nghỉ hưu

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:

"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"

Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào

Con nao nức bước vào trường trung học

Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc

Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?

Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?

Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi

Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao

Vai áo bạc như màu trang vở cũ

Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ

Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!

5. Thơ hay về thầy cô giáo nhân ngày 20-11

Gặp lại Thầy

Con dừng lại phía hàng cây

Bồi hồi khi gặp dáng thầy hôm nao

Trường xưa vẫn nét ngày nào

Và đây vẫn dáng thấy cao cao gầy

Vẫn bao la một vòng tay

Đón con như thể chưa ngày cách xa

Kiềm lòng để lệ khỏi nhoà

Giọng thầy trầm ấm “thật thà phải con?”

Cái tên thấy gọi riêng con

Đến giờ con thấy vẫn còn mới nguyên

Ước mong con mãi không quên

“thật lòng vững trí đừng phiền nghe con”

Lợi danh - danh lợi sẽ mòn

Những điều thấy dạy còn hoài khắc tâm

Nhớ tóc thấy điểm hoa râm

Cùng lời chỉ dạy âm thầm con mang

Ai quên đi chuyến đò ngang

Quên sao người lái thuyền sang bến đời.