Nếu không thấu hiểu những điều mà người ấy yêu thích, một mặt bạn sẽ khó tạo ra được cơ hội và ấn tượng tốt với đối phương, mặt khác còn có thể gây hiểu lầm hay khiến đối phương phản cảm, chán ghét nếu bạn không đủ tinh ý.

Đây có thể nói là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất trong quá trình bắt đầu một tình yêu. Thật khó để bạn có thể bước vào trái tim và cuộc sống của ai đó nếu ngay cả họ thích gì, bạn cũng “mù tịt”.

Hầu như ai cũng thích nói chuyện, tiếp xúc với người có cùng sở thích hoặc chí ít là am hiểu đôi chút về những điều mình vốn yêu thích. Chính vì vậy, đừng ngại bỏ chút công sức và thiện chí để tìm hiểu về thói quen, sở thích của người mà bạn đang muốn chinh phục.

Khi thấu hiểu được người ấy thường thích gì, bạn có thể tìm hiểu những kiến thức và bất cứ điều gì liên quan đến sở thích của đối phương. Khi có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, hãy khéo léo nhắc đến sở thích này một cách tự nhiên và “vô tình” nhất. Bạn sẽ bất ngờ vì đối phương trở nên thích thú và càng có “hảo cảm” với bạn.

Khi đã làm được điều này, đối phương chắc chắn rất bất ngờ, thậm chí còn cảm thấy bạn đúng là “người đồng đạo”, như vậy những cuộc trò chuyện sẽ tâm đầu ý hợp và dễ kéo gần khoảng cách của hai người.

Nghệ thuật chinh phục trái tim người bạn thầm thương trộm nhớ là hãy nhẫn nại, đừng đốt cháy giai đoạn. Về cơ bản, hãy cố gắng ghi điểm trở thành “bạn tốt” của người ấy, đây chính là nền tảng giúp bạn thuận lợi hơn trong quá trình chinh phục người ấy sau này.

Tích cực nỗ lực nâng cao bản thân, trở thành một người ưu tú hơn

Không phải bạn cứ chạy theo người ta và làm mọi thứ vì đối phương thì người ấy sẽ cảm động lựa chọn ở bên cạnh bạn. Con người ai cũng có chút ích kỷ và suy xét riêng, thế nên không ai mong đợi người ở cạnh mình quá tệ hại hay đơn giản là lôi thôi, lếch thếch không có chí cầu tiến.

Đừng quên hoàn thiện bản thân để trở nên hấp dẫn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn chinh phục trái tim của bất cứ ai, trước hết bạn cần nhìn lại chính mình, thấu hiểu được mọi ưu khuyết điểm của mình và sau đó là cố gắng nỗ lực tiến về trước, trở thành một “tôi” xuất sắc hơn quá khứ và hiện tại.

Nói vậy không có nghĩa là bạn phải làm gì đó quá to tát, vĩ đại, đôi khi chỉ là rèn luyện thói quen tốt hơn, chẳng hạn như dậy sớm tập thể dục để nâng cao sức khỏe và hình thể. Hoặc là đọc thêm nhiều sách để tăng kiến thức, kỹ năng mới cho mình v.v…

Khi bạn chịu khó đầu tư cho bản thân cũng chính là đang tạo cơ sở để hấp dẫn đối phương hơn, giúp mình có thêm nhiều cơ hội trong tình yêu và cuộc sống. Hãy tin rằng, đứng trước một người lúc nào cũng khỏe khoắn, tích cực, vui tươi và nhiều am hiểu thì ai cũng trở nên có thiện cảm và tò mò muốn khám phá.

Khéo léo khiến đối phương rung động từ những chi tiết nhỏ

Những điều thú vị nhỏ bé có thể làm đối phương rung động - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi không phải những điều to lớn mới khiến người ta cảm động, mà chính những chi tiết rất nhỏ lại dễ gây thiện cảm hơn. Hãy tỏ ra là một người tinh ý và lịch thiệp, chú ý từng lời nói và cử chỉ không những dành cho đối phương mà còn cho những người xung quanh.

Những hành động nhỏ như kéo ghế hay đưa khăn lau cho người ấy, hoặc là nhặt giúp đồ cho cụ bà bên đường, hoặc mỉm cười nhã nhặn với người phục vụ vô tình làm bẩn áo của bạn mà không phải la to tiếng quát nạt v.v… Những chuyện tưởng chừng bình thường này không hề qua khỏi ánh nhìn của người đi bên cạnh bạn và chắc chắn đối phương sẽ thầm cho bạn một ấn tượng rất tốt.

Thậm chí về lâu dài nếu bạn vẫn là một con người có hiểu biết và kiểm soát tốt cảm xúc như thế, đối phương rất có thể nảy sinh tình cảm mạnh mẽ hơn, có khi còn nghĩ rằng bạn thật sự đáng để người ấy trao gửi trái tim và nương tựa về sau.

Khi tỏ tình cần chân thành để đối phương cảm nhận tình cảm của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Mạnh dạn bày tỏ tâm ý khi thời cơ đã tới

Dù làm gì thì trọng điểm vẫn là để đối phương biết được tình cảm của bạn. Nếu sau thời gian nỗ lực ghi điểm và bạn cũng nhận ra những chuyển biến tích cực trong tình cảm của người ấy, hãy chọn thời gian và không gian lý tưởng để bày tỏ trực tiếp.

Thái độ khi bạn tỏ tình cần phải tự nhiên và chân thành nhưng cũng đừng quá qua loa để tránh đối phương có cảm giác bạn đang đùa giỡn hoặc thiếu tôn trọng người ấy.