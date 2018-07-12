Cách để chinh phục chàng trai lạnh lùng khó tính chị em thi nhau chia sẻ

Nếu như không sẵn sàng và chuẩn bị kỹ lưỡng khi có dự định chinh phục chàng trai khó tính thì chắc chắn bạn sẽ không thể tránh khỏi cú ngã rất đau. Muốn chàng phải để ý đến bạn thì không có gì khó nhưng để chinh phục chàng , khiến chàng phải say mê như điếu đổ thì chẳng phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là với những anh chàng lạnh lùng.

Nếu muốn chinh phục chàng thì trước tiên bạn cần biết cách

Đàn ông yêu bằng mắt và nhan sắc sẽ khiến cánh đàn ông dễ bị chú ý. Vì vây, bạn phải luôn nhớ biết cách để chăm chút cho mình trông thật dễ nhìn. Dù rằng bạn không sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân thì cũng phải luôn hoàn hảo nhất có thể.

chăm chút cho ngoại hình

Không cần phải cố gắng ăn diện với những bộ quần áo hàng hiệu, trang điểm lòe loẹt, kiểu tóc thay “xoành xoạch”. Cũng không cần phải nhịn ăn để giảm cân. Để khiến trái tim chàng xao xuyến bạn chỉ cần chú ý đến cách ăn mặc và trang điểm thật tự nhiên. Hãy tôn lên những ưu điểm của bản thân với kiểu tóc gọn gàng, một nụ cười rạng rỡ và thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ nhàng.

2. Hiểu tâm lý đàn ông

Luôn để tâm lắng nghe tất cả những gì chàng nói ra

Cách chinh phục chàng trai khó tính thành công nhanh chất đó là nắm rõ tâm lý của chàng. Người xưa có câu “Lạc mềm buộc chặt”. Thông thường, cánh mày râu thường có tâm lý thích mình là người mạnh nhất đặc biệt là trong mắt phụ nữ. Bạn lưu ý nhé: đừng tỏ ra cứng cỏi hay bất cần quá mức và đừng bao giờ bác bỏ và phủ nhận những ý kiến, quyết định của chàng.

Khi ở bên chàng, bạn hãy tỏ ra yếu đuối để chàng thấy rằng bản lĩnh của người đàn ông là phải che chở cho người phụ nữ này.

Đừng nghĩ rằng mọi đàn ông đều có tâm lý chỉ cần cơ thể gợi cảm hay 3 vòng quyến rũ của phái đẹp. Thật ra, đàn ông rất cần sự chia sẻ, thấu hiểu và luôn kề cận mỗi khi buồn vui.

Tình cảm của bạn khi đến với chàng xuất phát từ sự chân thành

Một cô gái thông minh sẽ nghe nhiều hơn nói. Hãy dành 80% thời gian cuộc trò chuyện để chàng chèo lái cuộc trò chuyện giữa hai người.

Bạn không cần nói quá nhiều mà chỉ cần lắng nghe. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng khiến chàng phải thổn thức rồi đấy.

3. Phong thái khi trò chuyện

Để dễ dàng chạm đến trái tim của chàng trai hơn, ban hãy sử dụng nụ cười và ánh mắt biết nói nhé!

Phong thái trò chuyện thu hút

Bạn cần biết cách kiểm soát cảm xúc và lời nói của mình thật tốt. Trong từng nụ cười, bước đi, cử chỉ của bạn đều phải toát lên khí chất. Bạn không cần phải học hay cố gắng bắt chước ai vì đó chính là bí quyết quyến rũ tự nhiên.

Khi giải quyết chuyện không hay, bạn đừng chỉ trích, nổi cáu hay nhăn nhó mà cần tìm mấu chốt nguyên nhân và xử trí theo chiều hướng to hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Cũng không cần ca thán xáo rỗng, vui mừng quá lố mà nên kiểm soát tốt từng hành vi và động thái, rót những lời đường mật lọt tai.

4. Biết cách bày tỏ tình cảm

Cảm ơn chàng sau những cuộc đi chơi và buổi hẹn hò lãng mạn

Sau mỗi cuộc hẹn, bạn đừng tỏ ra e ngại hay giấu diếm cảm xúc và giả vờ như không có gì. Thay vào đó, nếu muốn ghi thêm điểm cộng trong mắt chàng thì hãy bày tỏ bạn rất vui khi ở bên chàng và cảm ơn sau những cuộc đi chơi và buổi hẹn hò lãng mạn.

5. Thái độ tích cực

Đàn ông vẫn có nhiều thiện cảm hơn với những phụ nữ có thái độ sống tích cực, lạc quan

Với những phụ nữ có thái độ sống tích cực, lạc quan, đàn ông vẫn có nhiều thiện cảm hơn. Bạn hãy tập nhìn cuộc sống theo chiều hướng sáng sủa nhất, đừng bi quan, tiêu cực trong mọi chuyện. Rồi cách cư xử của bạn, cách bạn mỉm cười sẽ luôn gây thu hút đối phương.

6. Chủ động nhiều hơn

Muốn chinh phục một anh chàng, bạn nên có sự “va chạm giới tính” với anh ấy. Chẳng hạn vỗ nhẹ vào tay anh ấy khi bạn đang giải thích điều gì đó, lướt vào tay chàng khi bạn cười trước câu nói đùa.

Tạo tín hiệu cho chàng biết bạn đang thích chàng

Hoặc bạn có thể “liếc mắt đưa tình” với những hành động: thả tóc ra sau một chút, hơi ngả đầu ra đằng sau, nở một nụ cười và ngước lên nhìn chàng qua hàng mi. Dù cổ điển nhưng đây là cách mang lại nhiều hiệu quả.

7. Tạo điểm nhấn khác biệt

Cách chinh phục con trai không hề khó, chỉ cần bạn tạo được nét cá tính và độc đáo của riêng mình. Bạn sẽ thu hút chàng hơn với hình ảnh thật duyên dáng, thông minh và dí dỏm.

Thu hút chàng bằng nét cá tính và độc đáo của riêng mình

Bạn nhớ đừng lặp đi lặp lại mãi về một chủ đề đã cũ. Có thể bàn về các sự kiện vừa mới xảy ra để chàng thấy rằng mình là người hiểu biết rộng. Hoặc sưu tầm những câu đùa dí dỏm nhất để có thể "ứng dụng" được khi trò chuyện với chàng nhé!

Với những cách chinh phục chàng trai khó tính vừa chia sẻ trên, bạn sẽ dễ dàng chinh phục anh chàng mà mình bấy nay vẫn thầm thương trộm nhớ. Chỉ cần chút “thủ thuật” này thì dù chàng có sắt đá hay khó tính đến đâu cũng sẽ đổ gục trước bạn.

Tuy nhiên, dù bạn có dùng đến những “mánh khóe” nào đi nữa thì cũng phải luôn là chính mình, đừng cố gắng biến bản thân thành một người khác. Sự giả dối cho dù có thể “đánh gục” đối phương nhưng nó lại là một bất hạnh. Hãy để anh ấy yêu bạn và luôn là chính mình nhé!