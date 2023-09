Nếu chẳng may lấy phải người chồng thế này chị em hãy ly dị ngay, dây dưa thêm chỉ khổ con cái

Việc chồng thường xuyên tự ý xem lén điện thoại của vợ, tự tiện gọi cho những số điện thoại lưu tên là nam giới để bảo họ không được liên lạc với vợ mình hay suốt ngày tra hỏi vợ đi đâu, với ai, làm gì thì anh chồng này thật đáng sợ. Anh ấy đáng sợ ở điểm dám vin vào tình yêu để kiểm soát cuộc đời của một người phụ nữ, vì không đủ tin yêu, quá đa nghi mà khiến vợ mình phải chịu không ít thương tổn tâm hồn.

Vậy nên, nếu chồng cứ viện lý do sợ mất vợ để ra vô số yêu sách bắt bạn phục tùng, cấm đoán bạn tiếp xúc với những người khác giới, ngăn cấm các mối quan hệ xã hội khác thì dù yêu đến mấy bạn cũng hãy nghĩ đến việc dừng lại. Đừng tiếp tục chịu đựng thêm nữa, đừng bắt mình phải sống khác đi, bị cướp đi quyền tự do mà vẫn phải cố gắng nhoẻn miệng cười trước thiên hạ. Đớn đau, tủi hờn lắm.

Dùng nắm đấm với vợ

Phụ nữ là để yêu thương, để bao bọc chở che chứ không phải để thượng cẳng tay hạ cẳng chân, dùng đòn roi để trò chuyện. Một người chồng vũ phu mỗi khi vợ chồng mâu thuẫn thay vì dùng lời nói để giải quyết, để tỏ lộ lòng mình, để phân tích đúng sai họ lại thích dùng nắm đấm để giành phần thắng về mình.

Đáng buồn hơn, sau đấy họ chẳng bao giờ nói được câu “anh xin lỗi, anh sai rồi” với vợ mà lại dùng ty tỷ lý do để bao biện cho thói xấu của mình. Họ mặt dày nói rằng “do anh nóng tính quá”, “anh không cố ý đánh em”, “anh không nghĩ mình mạnh tay đến thế”,… Vâng, anh ta không cố ý, không hề muốn đánh vợ, chỉ là tay anh ta tự vung liên tiếp hàng chục cái tát vào mặt vợ mình mà thôi.

Đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, dám làm dám nhận. Nếu ngay cả dũng khí nhận sai, chấp nhận nhận lấy sự trừng phạt cũng không có thì bạn đừng mong anh ta có trách nhiệm với gia đình, con cái. Bởi biết đâu, sau này người chồng vũ phu sẽ dùng đòn roi để bạo hành chính những đứa con của anh ta.

Ngoại tình lần thứ hai

Đàn ông ngoại tình lần thứ nhất đàn bà có thể thứ tha, nhưng nếu anh ta nhẫn tâm làm điều ấy với bạn thêm lần nữa thì hãy rời khỏi người chồng ấy ngay lập tức. Lần đầu, chồng bạn có thể nói rằng do anh ấy bị đàn bà khác dụ dỗ, do anh ấy không chiến thắng được cám dỗ, do cô gái kia quá xinh đẹp, do hôm đó họ say… nhưng họ đã có kinh nghiệm, đã biết ngoại tình là sai, đã biết vợ mình đã phải chịu biết bao đau khổ, dằn vặt mà vẫn làm vợ tổn thương thì anh ta không bao giờ xứng đáng có được bạn thêm ngày nào nữa.

Đàn bà đừng cho rằng ly hôn là chấm hết, hãy nhớ rằng kết thúc của cuộc hôn nhân bất hạnh là sự khởi đầu cho tương lai tốt đẹp, hạnh phúc phía trước. Đừng vì sợ miệng đời dị nghị, sợ mang tiếng gái một đời chồng mà không dám đấu tranh cho tự do của mình.