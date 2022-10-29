Muốn biết đàn ông yêu vợ đến đâu, hãy nhìn vào cánh cửa trong căn phòng đặc biệt này sẽ rõ

Phụ nữ yêu 29/10/2022 16:42

Trong phòng sinh nhỏ hẹp đầy tiếng rên rỉ và la hét ấy có thể thấy người đàn ông yêu người đàn bà của mình tới mức nào.

Sau khi sinh con chưa tròn 6 tháng, Hương xách vali bế con rời khỏi nhà trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Ai cũng há hốc mồm, bảo cô gàn dở. Đang có một cuộc sống bao người ngưỡng mộ, chồng giàu có, đẹp trai nhà cao cửa rộng còn muốn cái gì nữa? Hương cười chua chát: đó đâu phải là điều cô cần.

Ngày Hương sinh con không có mẹ bên cạnh. Mẹ mất ngay lúc cô lọt lòng. Ca sinh khó, mẹ Hương băng huyết đến kiệt sức. Mẹ chồng Hương cũng mất sớm. Cô tủi thân nuốt ngược nước mắt vào lòng, tự an ủi mình đã có chồng, Quang bên cạnh. Ôm mớ đồ đi sinh, Hương ôm bụng vì chuyển dạ, Quang lóng ngóng quên cả mớ đồ sơ sinh, tã lót của con. Cô đau đớn bấu víu vào song cửa bệnh viện vừa chờ chồng về lấy đồ.

Muốn biết đàn ông yêu vợ đến đâu, hãy nhìn vào cánh cửa trong căn phòng đặc biệt này sẽ rõ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà cách bệnh viện có 2 cây, mà Quang đi 2 tiếng. Tới nơi, Quang gãi tai, anh chờ cái sạc điện thoại đầy...Hương sinh mổ, nửa đêm con khóc ngằn ngặt vì đói mà vết mổ đau Hương không gượng dậy được, gọi Quang chỉ nghe tiếng ngáy đều đều. Ngày thứ 2, công ty gọi, Quang vội vã rời bệnh viện tới công ty. Anh thuê người chăm nom vợ, đến buổi chiều mới quay lại với hộp cơm nguội ngắt trong tay.

Ngày Hương lấy chồng cả họ hàng, bạn bè xung quanh đều lóa mắt trước đám cưới xa hoa. Cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy bên cạnh chú rể đẹp trai giàu có. Sau đám cưới, cả hai có hẳn một chuyến du lịch châu Âu. Rồi sau đó bạn bè, mọi người lại thỉnh thoảng thấy họ dắt nhau đi ăn nhà hàng, Hương đi spa làm đẹp Nhưng tất cả thay đổi từ khi Hương sinh con. Đúng là “trải qua một cuộc sản khoa, những điều trông thấy đến già còn kinh…”. Tình yêu với chồng đã tắt lịm sau khi sinh con. Ngày xưa Quang ga lăng, hào hoa bao nhiêu thì bây giờ với Hương chỉ là người đàn ông vô tâm, thậm chí vô tình với vợ.

Muốn biết đàn ông yêu vợ đến đâu, hãy nhìn vào cánh cửa trong căn phòng đặc biệt này sẽ rõ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong phòng sinh nhỏ hẹp đầy tiếng rên rỉ và la hét ấy có thể thấy người đàn ông yêu người đàn bà của mình tới mức nào. Hương được đầy từ phòng mổ ra, được xếp nằm cạnh người đàn bà khác. Hương nằm thiêm thiếp, cắn răng chịu đau khi thuốc tê hết. Trong khi đó, chồng Hương đang nghe điện thoại từ công ty bên ngoài cánh cửa. Bên cạnh, người đàn bà khẽ rên lên đau đớn. Người chồng chạy lại, anh ta đưa bàn tay gầy guộc nắm tay vợ, đắp lại tấm chăn bị tuột. Ban đêm, khi tiếng Quang ngáy đều đều, Hương vẫn nghe thấy tiếng chân của người chồng bên cạnh. Anh ta bế con, pha sữa, thay tã…chốc chốc lại nắm lấy tay vợ.

Đàn ông mạnh mẽ lắm, họ có thể làm mọi thứ trừ việc sinh con và cho con bú. Việc đó là thiên chức của người phụ nữ Phụ nữ làm tốt, thậm chí rất tốt. Nhưng sinh một đứa con, người đàn bà đã trải qua biết bao đau đớn, mất mát. ‘Sinh một đứa con, mất một hòn máu’, yếu đuối nhất, khổ sở nhất trong cuộc đời người đàn bà là lúc này đây. Bởi thế, người đàn ông đã chọn, đã yêu hãy luôn luôn ưu tiên, luôn luôn chọn vợ mình đứng hàng đầu lúc vợ sinh con.

Người đàn ông lúc sinh con không cần làm soái ca. Không cần vò đầu bứt tóc, đi qua đi lại, ngóng cửa phòng sinh như trong phim. Cũng đừng cắm cúi vào điện thoại lướt Facebook, đừng gật gù nằm dựa ghế bệnh viện ngái ngủ…Họ chỉ cần ở bên cạnh người đàn bà của mình, đắp lại mảnh chăn bị tuột, một cái nắm tay lúc cơn trở dạ quặn mình.

Người ta bảo, hôn nhân là mồ chôn tình yêu nhưng ngẫm ra biết bao gia đình chia ly sau cánh cửa khoa sản. Bản lĩnh, trách nhiệm, tình yêu người đàn ông cần thể hiện nhất là lúc này đây. Đàn ông ơi, đã đến lúc nhìn lại mình.

Vợ chồng là để nắm tay nhau đi qua hết thảy bão giông cuộc đời, đừng buông tay chỉ vì “vô tâm”!

Vợ chồng là để nắm tay nhau đi qua hết thảy bão giông cuộc đời, đừng buông tay chỉ vì “vô tâm”!

Chẳng có người vợ nào lại không cần quan tâm yêu thương của chồng. Nhưng trong cuộc sống này sẽ có vô vàn những điều khó khăn. Và chồng của chúng ta cũng sẽ biết mệt mỏi vì những điều như thế. Sẽ có những hôm anh ấy về nhà cau có, không nói một lời.

Xem thêm
Từ khóa:   Hôn nhân gia đình chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 5 giờ 22 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”

Phát bực khi sống cùng người "tuỳ em, sao cũng được”