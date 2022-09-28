Là phụ nữ thì nhất định phải xinh đẹp, thương bản thân và đừng đau khổ vì đàn ông!

Phụ nữ sinh ra đã lắm thiệt thòi, thị phi dèm pha cũng chẳng ít. Nhiều người như không thoát khỏi những thói đời dị nghị, cứ thế mà sống cuộc đời của người khác. Họ không ngu ngốc, mà là quá yếu ớt để chống chọi với những khuôn khổ của đời. Nếu có thể, mong rằng phụ nữ hãy hiểu rằng họ luôn có thể hạnh phúc. Sẽ chẳng dễ dàng đâu nhưng hãy cố gắng mỗi ngày để trở thành một người phụ nữ thông minh và hạnh phúc thế này nhé!

Nét đẹp ở đây không nhất thiết phải sắc sảo mặn mà như hoa hậu, thân hình nóng bỏng như các nàng hot girl. Phụ nữ đẹp là phụ nữ biết chăm chút cho bản thân, từ cả tâm hồn lẫn vẻ bề ngoài. Phụ nữ thông minh sẽ hiểu đàn ông có thể động lòng trước đàn bà đẹp nhưng sẽ không dứt khỏi đàn bà duyên dáng. Nhan sắc có thể phai mờ theo năm tháng nhưng nhân cách, nét duyên thì luôn tồn tại bất chấp thời gian.

Và hãy nhớ dành thời gian và tiền bạc để chăm sóc cho bản thân. Dù có bận rộn thế nào cũng hãy tìm một môn thể thao để theo đuổi. Có trăm công nghìn việc ra sao cũng hãy biết dưỡng da, trang điểm để giữ vẻ tươi trẻ nhất của mình.

Không nhất thiết bạn phải đẹp không tì vết mới có thể giữ chân được đàn ông. Hãy là chính mình tốt nhất, hiểu biết và có cá tính riêng thì chẳng đàn ông nào có thể rời xa khỏi bạn được

Biết thấu hiểu, và sẻ chia

Đàn ông cần đàn bà cũng vì họ muốn có một chỗ dựa. Họ không cần đàn bà giải quyết bất cứ điều gì cho họ. Điều họ muốn là một người có thể lắng nghe họ nói, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Vì vậy mà đàn bà biết lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia luôn khiến đàn ông say mê. Đó là nét đẹp của sự bền bỉ yêu thương của phụ nữ. Đàn ông có thể lắm lúc sa ngã bởi cám dỗ, nhưng sẽ không ngu ngốc bỏ đi người đàn bà sẵn sàng ở bên họ sẻ chia mọi điều.

Hãy là người phụ nữ biết khi nào nên im lặng lắng nghe, biết lúc nào đàn ông cần mình là chỗ dựa. Làm được điều đó thì đàn ông khó mà lơ là bạn được.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ, cuộc sống không chỉ có đàn ông và tình yêu!

Bạn đau buồn vì đàn ông, nhấn chìm mình trong nỗi buồn lâu đến mức như quên hết thảy cuộc sống. Đừng quên rằng bạn còn có đam mê, có công việc, có cả bạn bè và gia đình. Đừng quẩn quanh cuộc sống của mình chỉ bên đàn ông. Và phải nghĩ rằng sẽ còn nhiều điều mang đến niềm vui và hạnh phúc cho bạn khi không có đàn ông. Tình yêu và đàn ông có thể khiến cuộc sống của bạn đẹp hơn nhưng nó cũng chỉ là một thứ trang sức, có thì đẹp, không có cũng chẳng chết ai cả. Phải nghĩ được như thế thì bạn mới có thể sống cuộc đời của mình một cách trọn vẹn nhất. Học cái bạn thích, du lịch khi bạn muốn, gặp bạn bè khi cần, theo đuổi đam mê đến cùng. Cuộc sống vẫn còn những điều như thế đó, tuyệt đối đừng quên!

Yêu thương và chiều chuộng bản thân hơn

Phụ nữ bất hạnh chính là vì không biết yêu thương bản thân. Cách yêu thương chính mình rõ ràng nhất chính là hãy lựa chọn điều khiến bạn có thể vui vẻ và hạnh phúc. Và tuyệt đối đừng quay lại với những ai đã làm bạn tổn thương. Bạn có thể buồn vài ngày vì một người nhưng rồi sẽ vui rất nhiều ngày sau đó. Đừng mãi đau buồn một nỗi buồn cũ kỹ. Hãy cho mình cơ hội được lựa chọn hạnh phúc một lần nữa. Chiều chuộng và yêu thương mình nhiều hơn. Thích gì thì cứ làm, muốn gì cũng hãy cố gắng có được. Thôi hy sinh đến quên mình, thôi đau khổ vì một người không đáng.

Yêu gia đình của mình, đó mới là nơi sau cùng bạn luôn có thể quay về!

Phụ nữ nên nhớ, đàn ông luôn có thể bỏ ta ra đi bất cứ lúc nào, nhưng gia đình mãi là nơi bạn có thể quay về bất cứ lúc nào. Ngay cả khi bạn đã từng lầm lỡ, từng khờ dại và ngu ngốc ra sao, chỉ cần quay lại bạn vẫn sẽ luôn thấy ba mẹ đứng đó. Chính là vì cuộc đời này luôn cần muôn vàn điều kiện để yêu thương bạn, duy chỉ có gia đình là không. Vì vậy, hãy yêu thương và quý trọng gia đình của mình nhiều hơn. Đừng vì một người xa lạ không đáng mà bỏ bê gia đình mình. Chả có ba mẹ nào có thể sống đời vói con cả, còn thời gian thì hãy dành để trân quý họ, nhé!