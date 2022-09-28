Muốn chồng lúc nào cũng xem vợ là số 1, vừa thương vừa nể, phụ nữ phải hãy thuộc nằm lòng những điều sau

Phụ nữ yêu 28/09/2022 06:56

Hãy là một người phụ nữ hạnh phúc, cho dù phải gặp phải bao thăng trầm đi chăng nữa. Chính là tự tạo cho mình niềm vui, sống lạc quan và đầy hy vọng mỗi ngày. Càng gặp bất hạnh, thì hãy càng khao khát hạnh phúc.

Hy sinh vừa đủ, tha thứ vừa đủ

Người ta thường chỉ biết trân trọng những gì vừa đủ. Thiếu không hay mà dư cũng không tốt. Tình cảm cũng như vậy. Đã là vợ thì luôn phải biết hy sinh, nhưng hãy biết chừng mực. Đừng mải miết hy sinh mà không biết rằng liệu hy sinh của mình có được chồng quý trọng hay không. Tha thứ cũng vậy, sự thứ tha chỉ có giá trị khi người nhận xem trọng nó mà thôi. Hãy nghĩ cho mình một chút, cứng rắn hơn khi cần. Cho chồng và con điều cần thiết, nhưng cũng hãy mong được nhận lại vừa đủ. Tha thứ khi cần, nhưng hãy có những hạn định dứt khoát. Để chồng thấy rõ giá trị và vị thế của mình trong gia đình. Cũng phải để chồng hiểu gia đình chỉ có thể bền vững khi có sự cố gắng của cả hai vợ chồng.

Biết chăm chút cho bản thân

Mọi người vợ luôn có hàng trăm những công việc không tên mỗi ngày. Nhiều chị em chỉ quẩn quanh trong nhà, hết cơm nước rồi lại chăm con. Chính những công việc đó khiến phụ nữ không còn thời gian chăm chút cho mình. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù hình như cũng đã quá quen thuộc. Có chị em còn vì nghĩ cho gia đình quá nhiều mà một chiếc áo, cái quần cũng không dám mua cho mình. Thật ra những hy sinh đó luôn đáng được ca ngợi.

Muốn chồng lúc nào cũng xem vợ là số 1, vừa thương vừa nể, phụ nữ phải hãy thuộc nằm lòng những điều sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng hãy nghĩ, nếu vì những sự hy sinh như thế, khiến chồng chán nản bạn hơn thì sẽ thế nào? Hãy biết chăm chút cho bản thân nhiều hơn, phụ nữ à. Cũng chẳng cần gì quá xa xỉ đâu. Ăn mặc tinh tươm một chút, dành vài phút mỗi ngày chăm sóc da mặt. Có thời gian và tiền bạc thì mua cho mình vài bộ váy đẹp. Chồng lắm lúc vô tâm, đến cả bạn cũng bỏ rơi chính mình cũng không phải là quá đáng thương sao? Vì vậy, hãy thương lấy mình thêm một chút thì người khác mới có thể nể mình, đàn bà à!

Hãy tìm cho mình một đam mê, và đừng bao giờ từ bỏ nó

Điều đẹp đẽ nhất trong đời con người chính là có đam mê để theo đuổi. Chẳng cần phải là lý tưởng gì xa vời, chỉ cần là điều bạn yêu thích làm thì hãy thực hiện nó. Ngay cả khi đã có gia đình, có con cái rồi thì cũng đừng bao giờ từ bỏ nó. Bạn không chỉ là vợ, bạn còn là phụ nữ, bạn luôn có quyền ước mơ và theo đuổi nó. Có chồng, có con không phải chỉ để hy sinh và cho đi. Hãy để họ là nguồn động lực có thể giúp bạn thêm sức mạnh để theo đuổi đam mê của mình. Đàn bà mạnh mẽ chính là như thế. Hãy để chồng có thể vừa nể vừa thương một người vợ như bạn. Để con của bạn có thể tự hào khi có một người mẹ sẵn sàng sống với đam mê của mình. Và bạn cũng sẽ không phải hối tiếc khi không thể làm điều mình khao khát.

Muốn chồng lúc nào cũng xem vợ là số 1, vừa thương vừa nể, phụ nữ phải hãy thuộc nằm lòng những điều sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy là một người phụ nữ hạnh phúc

Thật ra chẳng phải lúc nào cuộc sống cũng mang đến những điều hạnh phúc cho chúng ta cả. Sẽ có lúc đầy rẫy những nỗi buồn và cả mất mát. Nhưng quan trọng vẫn là ta đối diện với tất thảy bằng thái độ như thế nào mà thôi. Hãy là một người phụ nữ hạnh phúc, cho dù phải gặp phải bao thăng trầm đi chăng nữa. Chính là tự tạo cho mình niềm vui, sống lạc quan và đầy hy vọng mỗi ngày. Càng gặp bất hạnh, thì hãy càng khao khát hạnh phúc. Hạnh phúc sẽ không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai nếu chúng ta thật sự mong muốn có được nó cả!

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Từ khóa:   yêu hôn nhân phụ nữ chuyện phụ nữ

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