Muốn biết đàn ông có yêu bạn cuồng nhiệt hay không, chỉ cần nhìn qua 12 điểm này là rõ

Khi yêu, không phải người đàn ông nào cũng thể hiện tình cảm bằng lời nói. Nhưng đôi khi một câu “anh yêu em” cũng không có sức nặng bằng những hành động, cử chỉ chứa đựng tình cảm thật lòng nhất của đàn ông.

Đôi khi hai người yêu nhau không hẳn sẽ có những sở thích giống nhau, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Nhưng khi đàn ông sẵn sàng thử những điều mới mẻ với bạn chỉ vì biết bạn thích như thế thì chứng tỏ anh ấy rất coi trọng bạn. Anh ấy còn muốn tạo mối liên hệ, ký ức đẹp đẽ cho cả hai.

Đây là hành động đàn ông muốn chứng minh với bạn rằng anh ấy hoàn toàn không có gì giấu giếm bạn. Dù bạn có vô tình chạm vào điện thoại, anh ấy vẫn thoải mái vô tư không quan tâm. Đây là cách anh ấy muốn để bạn hoàn toàn tin tưởng, không có chút nghi ngờ gì. Đàn ông càng thật lòng với bạn càng muốn cho bạn sự an toàn.

Để lại những dòng tin nhắn đáng yêu và dành cho bạn những món quà bất ngờ

Đàn ông càng yêu bạn nhiều thì càng muốn cho bạn những điều lãng mạn nho nhỏ như những dòng tin nhắn đáng yêu, hay những ký ức bất ngờ làm bạn khó quên - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tặng quà vào những dịp lễ lớn là bình thường. Những món quà bất ngờ anh ấy chuẩn bị để khiến bạn vui vẻ mới là điều mấu chốt thể hiện tình cảm cuồng nhiệt. Đàn ông càng yêu bạn nhiều thì càng muốn cho bạn những điều lãng mạn nho nhỏ như những dòng tin nhắn đáng yêu, hay những ký ức bất ngờ làm bạn khó quên.

Sẵn sàng cùng bạn thay đổi để tốt hơn

Sẽ không ai thay đổi tính cách hoàn toàn trong tình yêu. Nhưng cả hai có thể thay đổi vì nhau, trở thành những phiên bản tốt hơn vì tình yêu dành cho nhau. Đó là cách đàn ông trân trọng tình yêu, muốn bạn tự hào vì anh ấy, cũng như muốn tự hào về bạn.

Chịu đựng những khoảnh khắc bạn khó ưa và “nhạt nhẽo” nhất

Ai cũng có những khoảnh khắc khó ưa, thậm chí là nhạt nhẽo vô vị. Nhưng với người đàn ông yêu cuồng nhiệt, anh ấy không hề thấy đó là vấn đề gì. Thậm chí, anh ấy còn thấy bạn đáng yêu, đặc biệt hấp dẫn. Tình yêu khiến đàn ông trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Luôn muốn nói chuyện với bạn, không bao giờ chọn im lặng

Đàn ông càng yêu bạn nhiều thì càng muốn đối thoại với bạn khi gặp vấn đề. Anh ấy sẽ không bao giờ chọn im lặng để đối mặt với bạn. Chỉ trừ khi im lặng là cần thiết để cả hai bình tĩnh lại, suy nghĩ xem đâu là hướng giải quyết tốt nhất.

Anh ấy tự hào khi ở bên bạn

Bạn có thấy anh ấy luôn muốn giới thiệu bạn với mọi người xung quanh? Anh ấy luôn ngợi khen bạn trước mặt người khác? Tình yêu nồng nhiệt và chân thành khiến đàn ông luôn hãnh diện vì người phụ nữ họ chọn.

Không bao giờ quay lưng khi bạn cần anh ấy nhất

Tình yêu nồng nhiệt và chân thành khiến đàn ông luôn hãnh diện vì người phụ nữ họ chọn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần biết bạn gặp khó khăn, anh ấy sẽ luôn xuất hiện kịp lúc, không bao giờ để bạn một mình đối mặt. Nếu không thể làm được điều này, đàn ông sẽ thấy mình vô dụng và kém cỏi.

Anh ấy luôn lắng nghe lời khuyên của bạn

Đàn ông thường có bản tính mạnh mẽ, không thích dựa dẫm vào người khác, xin lời khuyên của bạn gái cũng có thể khiến họ xấu hổ. Nhưng đàn ông yêu nhiều luôn muốn lắng nghe lời khuyên từ người phụ nữ bên cạnh. Vì anh ấy tôn trọng bạn, cũng là muốn nghe bạn tán dương, cổ vũ.

Đôi lúc không kiềm chế được mà có hành động âu yếm với bạn, nhất là “cắn”

Người đàn ông yêu bạn cuồng nhiệt luôn có những cử chỉ âu yếm không kiểm soát được. Đây chỉ là những hành động đơn thuần của người đang yêu nhiều. Nếu đàn ông có những cử chỉ như hôn, vuốt ve, đặc biệt là cắn thì chứng tỏ anh ấy đang yêu bạn nồng nàn và sâu sắc.

Chia sẻ thức ăn với bạn

Người đàn ông yêu bạn cuồng nhiệt luôn có những cử chỉ âu yếm không kiểm soát được - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều đàn ông không thể chịu nổi nếu ai đó cắn vào thức ăn của họ, thậm chí chỉ là dùng chung đũa hay muỗng. Vì thế, nếu một người đàn ông sẵn sàng chia sẻ thức ăn với bạn, hoặc giúp bạn ăn những món bạn không thích thì chứng tỏ trong lòng anh ấy bạn cực kì quan trọng.

Để lại tin nhắn thoại cho bạn

Ngày nay, những ứng dụng nhắn tin, gọi điện đã quá quen thuộc. Nhiều người đàn ông cho rằng nhắn tin rất mất thời gian, để lại tin nhắn thoại càng phiền phức. Nhưng đàn ông dành tình cảm đặc biệt cho bạn thì sẵn sàng nhắn tin cho bạn hàng giờ, ngay cả khi anh ấy không thích điều đó. Thậm chí, anh ấy sẽ để lại tin nhắn thoại như một cách nhắc nhở bạn về sự tồn tại của anh ấy. Đây cũng là cách anh ấy muốn bạn nhớ thật kỹ giọng nói của mình.