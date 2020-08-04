Đàn ông chấp nhận được 4 ‘điểm xấu’ này ở bạn chứng tỏ anh ấy yêu thật lòng và muốn sống cùng bạn cả đời

Phụ nữ thường có sở thích tiêu tiền để làm đẹp , chưng diện hay giải khuây. Phụ nữ thích mua đồ, ngay cả khi không sử dụng nó. Đó là bản chất, cũng là khuyết điểm của phụ nữ.

Chỉ có người đàn ông yêu thật lòng , muốn ở bên bạn suốt đời mới có thể chấp nhận những khuyết điểm này ở bạn.

Khi yêu nhau, phụ nữ không tránh khỏi những lúc tức giận vô lý, chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của đàn ông. Nếu đàn ông không thể chấp nhận những lúc bạn tức giận, thì mối quan hệ sẽ dễ đổ vỡ.

Nếu một người đàn ông chấp nhận để bạn tiêu xài tiền của anh ấy, dù là để mua đồ, làm đẹp chưng diện, thì chứng tỏ anh ấy thật lòng yêu thương bạn. Anh ấy muốn bạn vui, nên sẵn sàng chịu thiệt thòi. Thay vì cho rằng mua sắm là thói xấu bạn phải bỏ, anh ấy sẽ nỗ lực kiếm tiền để bạn dư dả chi tiêu. Đàn ông càng xứng đáng để bạn yêu thương thì càng có bản lĩnh cho bạn điểm tựa tài chính vững chắc, không để bạn phải thiệt thòi khổ tâm vì tiền bạc.

Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng, họ mới đủ kiên nhẫn, bao dung với những cơn nóng giận của bạn. Anh ấy sẽ chọn im lặng, hoặc có hành động phản kháng nhưng chắc chắn sẽ không để bụng, tìm cách giảng hòa để giữ tình cảm của cả hai. Người có thể chịu đựng những lúc bạn cau có, không đáng yêu nhất mới là người chân thành với bạn nhất. Bởi vì yêu bạn, họ chấp nhận cả khuyết điểm của bạn. Đó cũng là cách họ chứng minh bản thân yêu bạn nhiều thế nào.

Chấp nhận những mộng mơ viển vông của bạn

Nếu đàn ông yêu chân thành, họ sẽ nỗ lực vì bạn, tôn trọng và chấp cánh cho những ước mơ của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ nào cũng có những giấc mộng phù phiếm viển vông, chẳng như có cuộc sống sang giàu, thích xe hơi nhà lầu, thích tiêu tiền không phải nghĩ… Một người đàn ông không yêu bạn sẽ cho rằng bạn thực dụng với những giấc mơ như thế. Nhưng nếu đàn ông yêu chân thành, họ sẽ nỗ lực vì bạn, tôn trọng và chấp cánh cho những ước mơ của bạn.

Chấp nhận sự vụng về, lười biếng của bạn

Phụ nữ thời nay có sự nghiệp riêng, giỏi kiếm tiền và thành danh ở xã hội chẳng khác gì đàn ông. Khi trở về nhà, họ cũng biết mệt và muốn nghỉ ngơi như đàn ông. Chính vì sự tập trung vào sự nghiệp như thế, luôn có người vụng về, thậm chí là lười biếng trong việc nhà.

Người đàn ông chấp nhận sự vụng về, lười biếng của bạn là người thấu hiểu, tôn trọng vì chân thành yêu thương bạn. Anh ấy sẽ giúp việc nhà, vào bếp cùng bạn, nếu bạn mệt anh ấy sẽ nấu cơm cho bạn, cùng bạn thưởng thức cuối ngày thoải mái.

Người đàn ông chấp nhận sự vụng về, lười biếng của bạn là người thấu hiểu, tôn trọng vì chân thành yêu thương bạn - Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực, không quan trọng bạn là ai, có nhiều khuyết điểm đến thế nào, mà quan trọng là đàn ông yêu thật lòng, nhiều hay ít. Chỉ cần đàn ông yêu bạn chân thành, họ sẵn sàng chấp nhận bạn, thậm chí là nuông chiều bạn không cần lý lẽ.