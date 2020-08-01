Đàn ông đột nhiên ‘hào phóng’ tặng bạn 3 món này chứng tỏ tình cảm cạn sạch, chán ngấy bạn rồi!

Một người đàn ông còn yêu bạn sẽ không dễ chịu khi bạn vui vẻ, thân mật, hoặc dành thời gian cho một người khác giới. Chỉ cần thấy bạn ăn mặc xinh đẹp bước ra ngoài, hoặc trò chuyện với ai vui vẻ trên điện thoại thì anh ấy cũng đã đứng ngồi không yên. Còn có người chỉ vì một câu đùa giỡn của bạn với đàn ông khác trên mạng mà khó chịu, bực bội.

Khi đàn ông hào phóng cho bạn những điều này thì chỉ có một lý do, là vì đàn ông hết yêu , chán ngấy bạn rồi…

Nếu bạn đi đâu, gặp ai, làm gì đàn ông cũng không hỏi, cho bạn tự do thoải mái thì đây là dấu hiệu trong lòng anh ấy chẳng còn nhiều hoặc cạn sạch tình cảm dành cho bạn. Và đừng bao giờ tin những câu ngụy biện của đàn ông như: “Anh tôn trọng tự do của em, ai cũng cần có những mối quan hệ riêng”, hoặc là “Anh tin tưởng em tuyệt đối”… Đừng hài lòng khi nghĩ rằng bạn đã gặp được người đàn ông tâm lý, cao thượng. Đây chỉ là sự ngụy biện cho việc đàn ông không yêu bạn nhiều, thậm chí là đã chán bạn, vì thế anh ta cũng chẳng còn ghen tuông gì.

Vì thế, đừng nghĩ rằng đàn ông không biết ghen tuông, họ chỉ không biết ghen khi không còn yêu bạn mà thôi.

Để bạn làm mọi việc một mình

Người đàn ông yêu bạn sẽ tôn trọng cuộc sống, công việc của bạn. Nhưng tôn trọng khác với mặc kệ. Anh ấy tôn trọng bạn nhưng vẫn đồng hành, sát cánh cùng bạn. Nếu bạn gặp khó khăn, anh ấy sẽ giúp đỡ, động viên, cho bạn lời khuyên.

Nhưng đàn ông hết yêu bạn thì cứ kệ bạn muốn làm thế nào thì tùy, dù biết bạn có thể mắc sai lầm anh ta cũng không ngăn cản. Đây là sự thờ ơ của kẻ hết tình cảm, được ngụy tạo bằng những câu từ ngọt ngào như: “Anh luôn ủng hộ quyết định của em”, “Chỉ cần em thích anh sẽ không ý kiến”, “Anh tin tưởng em hoàn toàn nên không cần phải hỏi ý kiến của anh”…

Nhưng đàn ông hết yêu bạn thì cứ kệ bạn muốn làm thế nào thì tùy, dù biết bạn có thể mắc sai lầm anh ta cũng không ngăn cản - Ảnh minh họa: Internet

Đừng chỉ vì nghe những câu từ hoa mỹ đó mà cho rằng bạn đã tìm được người tâm đầu ý hợp. “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” cũng không ngoa trong trường hợp này.

Cho bạn quyền nói lời chia tay và sẵn sàng đồng ý

Một người đàn ông thật lòng với bạn sẽ không bao giờ dễ dàng đồng ý khi bạn nói chia tay. Thậm chí, họ sẽ khuyên bạn nên suy nghĩ lại, cho bạn thêm thời gian.

Ngược lại, đàn ông chán yêu sẽ chỉ đợi bạn giận hờn nói một câu chia tay mà đồng ý liền. Người có tình đợi một lời để ở lại, người hết tình đợi một cái cớ để rời đi. Đàn ông một khi không còn muốn ở bên bạn chỉ đợi bạn mắc một sai lầm để bỏ rơi bạn, đợi một lời chia tay để giải thoát cho mình.

Có một kiểu đàn ông cho bạn quyền nói chia tay vì họ luôn sẵn sàng rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn trách anh ta quá dễ dàng chia tay, anh ta sẽ nói: “Anh tôn trọng mọi quyết định của em”, hoặc là “Sẽ có người tốt hơn xứng đáng với em, anh không giữ được em”.

Có một kiểu đàn ông cho bạn quyền nói chia tay vì họ luôn sẵn sàng rời đi. Nhưng dù có đi rồi họ vẫn muốn giữ hình ảnh cao thượng, đẹp đẽ trong mắt bạn. Sự thật là anh ta vì hết yêu mà tổn thương bạn, nhưng lại làm ra vẻ bạn đang bỏ rơi anh ta. Kiểu đàn ông chán yêu viện đủ lý do chia tay thế này, bạn đừng giữ làm gì, cứ để họ đi và tìm kiếm người tử tế hơn.