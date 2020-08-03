Đàn ông là sinh vật ham thích mới mẻ, khám phá. Vì thế, nếu bạn để họ biết mọi thứ về bạn thì họ sẽ dễ nhàm chán. Một người đàn bà thông minh sẽ tặng cho đàn ông nhiều điều bất ngờ. Họ biến bản thân thành một quyển sách mà đàn ông mỗi ngày đều muốn đọc một trang, từng chút chiêm nghiệm, từng tí thưởng thức.

Đây là những “chiêu độc” của phụ nữ khôn ngoan để gieo thương nhớ vào tâm trí của đàn ông, khiến họ mỗi ngày đều không thể quên bạn.

Một điều khiến đàn ông thấy thoải mái nhất khi ở bên một người phụ nữ chính là cảm giác vui vẻ. Đàn ông cực kì chán ghét dáng vẻ cau có, mệt mỏi, chán chường của phụ nữ. Những ông chồng khi đi về nhà cũng không muốn thấy gương mặt thiếu sức sống của vợ. Đây cũng là sự khác biệt giữa bồ và vợ. Vợ thì luôn nhăn nhó già nua, còn bồ thì vui vẻ tươi trẻ.

Dù là đang yêu hay đã kết hôn, bạn cũng đừng chia sẻ hết suy nghĩ hay khó khăn của mình với chàng. Chuyện gì có thể làm thì hãy tự quyết. Có những suy nghĩ hãy giữ kín trong lòng, có những điều nên là của riêng để tạo sức hút với chồng.

Một người vợ thông minh sẽ biết cách giữ không khí thoải mái cho gia đình. Họ muốn cho đàn ông cảm giác muốn về nhà để nghỉ ngơi, để được thấu hiểu và yêu thương. Chính điều đó mới giữ trái tim đàn ông cả đời không rời đi.

Cử chỉ yêu thương đặc biệt

Với đàn ông thì nên nhẹ nhàng, thể hiện cử chỉ yêu thương đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mạnh mẽ là tốt nhưng muốn được yêu thương thì đừng quá cứng nhắc. Với đàn ông thì nên nhẹ nhàng, thể hiện cử chỉ yêu thương đặc biệt.

Thay vì cằn nhằn đàn ông thì hãy học cách nũng nịu, nhẹ nhàng đòi hỏi, cho anh ấy những cử chỉ thân mật khó quên. Thay vì quá quen với cảm giác gần gũi, hãy cho anh ấy những hành động bất ngờ.

Đàn ông cũng là sinh vật ưa “ngọt”. Chỉ cần bạn dịu dàng một chút, thấu hiểu anh ấy một chút thì dù có lên trời hái sao anh ấy cũng nguyện làm vì bạn.

Đừng tra hỏi, hãy để anh ấy tự nguyện “báo cáo”

Mềm nắn rắn buông, đàn ông cương thì phụ nữ phải nhu. Càng ràng buộc đàn ông thì họ càng không ở yên. Thay vì tra hỏi anh ấy đi đâu, làm gì, hãy khiến anh ấy tự nguyện “báo cáo” với bạn. Bởi đàn ông đã muốn lừa dối bạn thì có vô vàn cách. Chỉ có thể khiến anh ấy tự nguyện để bạn biết, có ý thức trách nhiệm với gia đình, biết giữ vợ.

Chỉ có hai từ có thể giữ sự chung thủy của đàn ông chính là “tự nguyện”. Đàn ông không tự nguyện chung thủy với bạn thì dù bạn có giữ thế nào cũng vô ích.

Mềm nắn rắn buông, đàn ông cương thì phụ nữ phải nhu - Ảnh minh họa: Internet

Giữ mình sạch sẽ, thơm tho và không ngừng xinh đẹp hơn

Phụ nữ đẹp tự nhiên được ưu ái. Nhưng không có nghĩa là phụ nữ bình thường không có sức hút, không giữ được chồng. Phụ nữ biết giữ mình sạch sẽ, thơm tho và không ngừng chăm sóc bản thân xinh đẹp hơn thì luôn có vị trí đặc biệt trong lòng đàn ông.