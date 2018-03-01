Lý do không ngờ khiến nhiều cặp vợ chồng ly hôn rồi vẫn quay lại với nhau

Con cái chính là sợi dây ràng buộc các cặp vợ chồng nhiều nhất. Đó là kết quả, là minh chứng cho tình yêu của họ. Hơn thế nữa, khi đã quyết định đi đến hôn nhân, không chỉ là tình yêu của hai người mà còn là trách nhiệm với gia đình, mà còn là trách nhiệm với con cái là lớn nhất.

Vì lẽ đó, những cặp vợ chồng dù đã ly dị nhưng vẫn quyết định quay lại với nhau vì lợi ích chung của con cái họ. Ngoài ra, cha mẹ hai bên cũng sẽ có gánh nặng không ít để chăm nuôi con cháu khi vợ chồng ly hôn .

Chính vì thế, theo tiến sĩ Dutta, trẻ em chính là nhân tố đóng vai trò quan trọng giúp hai vợ chồng gắn kết lại với nhau. Thậm chí, nếu bố mẹ ly hôn còn khiến trẻ em bị tổn thương rất nhiều và có thể còn dẫn đến trầm cảm. Minh chứng là đã có rất nhiều đứa trẻ không được sống trong tình yêu thương đủ đầy của cả cha và mẹ đều không phát triển toàn diện cả về sức khỏe và nhân cách.

Con cái là sợi dây ràng buộc cặp vợ chồng - Ảnh: Internet

2. Sự thoải mái và thân thuộc

Để yêu nhau và đi đến được hôn nhân, cặp vợ chồng sẽ phải trải qua một thời gian tìm hiểu nhất định. Họ sẽ có sự thấu hiểu, đồng cảm với nhau hơn. Từ đó mà cảm giác khi ở cùng đối phương sẽ trở nên thoải mái và thân thuộc.

Cũng theo các nghiên cứu tâm lý về cặp vợ chồng ly hôn thì thường người trong cuộc có cảm giác quen thuộc và thoải mái với nhau. Vì thế, đây là yếu tố hấp dẫn hai người quay trở lại với nhau. Trong cuộc hôn nhân, đôi lúc có thể các cặp vợ chồng cảm thấy đối phương không phù hợp với mình nhưng khi cách xa và có nhiều mối quan hệ, họ mới nhận ra rằng vợ (chồng) cũ của mình mới chính là người hiểu mình nhất.

3. Cùng chung những kỷ niệm tươi đẹp

Như đã phân tích, thời gian tìm hiểu và chung sống cùng nhau, cặp vợ chồng nào cũng sẽ có những kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau. Đó có thể là những trải nghiệm trong chuyến du lịch, những lần tỏ tình lãng mạn, hoặc những đêm mặn nồng bên nhau. Trong cuộc đời con người, kỷ niệm đẹp đâu dễ bị lãng quên.

Trong tình yêu kỷ niệm đẹp đâu dễ bị lãng quên - Ảnh: Internet

Thậm chí, nhiều người sẽ khó để tạo ra những trải nghiệm thú vị đó với người mới. Có chăng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời rồi trôi qua rất nhanh, còn với người cũ, những kỷ niệm đó rất khó xóa nhòa và là khắc cốt ghi tâm. Nhất là sau khi ly hôn, những ký ức đẹp sẽ ùa về nhắc nhở người ta về quá khứ tốt đẹp ấy và thôi thúc các cặp vợ chồng ly hôn quay lại với nhau.

Đó chính là những lý do không ngờ nhưng lại rất thực tế về việc nhiều người dù đã chia tay nhưng vẫn phải lòng người cũ.