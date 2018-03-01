Lý do không ngờ khiến nhiều cặp vợ chồng ly hôn rồi vẫn quay lại với nhau

Phụ nữ yêu 01/03/2018 13:32

Hãy cùng tìm hiểu xem vì sao nhiều cặp vợ chồng dù đã ly hôn nhưng vẫn quay lại với người cũ qua bài viết này!

1. Con cái

Con cái chính là sợi dây ràng buộc các cặp vợ chồng nhiều nhất. Đó là kết quả, là minh chứng cho tình yêu của họ. Hơn thế nữa, khi đã quyết định đi đến hôn nhân, không chỉ là tình yêu của hai người mà còn là trách nhiệm với gia đình, mà còn là trách nhiệm với con cái là lớn nhất.

Chính vì thế, theo tiến sĩ Dutta, trẻ em chính là nhân tố đóng vai trò quan trọng giúp hai vợ chồng gắn kết lại với nhau. Thậm chí, nếu bố mẹ ly hôn còn khiến trẻ em bị tổn thương rất nhiều và có thể còn dẫn đến trầm cảm. Minh chứng là đã có rất nhiều đứa trẻ không được sống trong tình yêu thương đủ đầy của cả cha và mẹ đều không phát triển toàn diện cả về sức khỏe và nhân cách.

Vì lẽ đó, những cặp vợ chồng dù đã ly dị nhưng vẫn quyết định quay lại với nhau vì lợi ích chung của con cái họ. Ngoài ra, cha mẹ hai bên cũng sẽ có gánh nặng không ít để chăm nuôi con cháu khi vợ chồng ly hôn.

Lý do không ngờ khiến nhiều cặp vợ chồng ly hôn rồi vẫn quay lại với nhau - Ảnh 1

Con cái là sợi dây ràng buộc cặp vợ chồng - Ảnh: Internet

2. Sự thoải mái và thân thuộc

Để yêu nhau và đi đến được hôn nhân, cặp vợ chồng sẽ phải trải qua một thời gian tìm hiểu nhất định. Họ sẽ có sự thấu hiểu, đồng cảm với nhau hơn. Từ đó mà cảm giác khi ở cùng đối phương sẽ trở nên thoải mái và thân thuộc.

Cũng theo các nghiên cứu tâm lý về cặp vợ chồng ly hôn thì thường người trong cuộc có cảm giác quen thuộc và thoải mái với nhau. Vì thế, đây là yếu tố hấp dẫn hai người quay trở lại với nhau. Trong cuộc hôn nhân, đôi lúc có thể các cặp vợ chồng cảm thấy đối phương không phù hợp với mình nhưng khi cách xa và có nhiều mối quan hệ, họ mới nhận ra rằng vợ (chồng) cũ của mình mới chính là người hiểu mình nhất.

3. Cùng chung những kỷ niệm tươi đẹp

Như đã phân tích, thời gian tìm hiểu và chung sống cùng nhau, cặp vợ chồng nào cũng sẽ có những kỷ niệm đẹp đẽ bên nhau. Đó có thể là những trải nghiệm trong chuyến du lịch, những lần tỏ tình lãng mạn, hoặc những đêm mặn nồng bên nhau. Trong cuộc đời con người, kỷ niệm đẹp đâu dễ bị lãng quên.

Lý do không ngờ khiến nhiều cặp vợ chồng ly hôn rồi vẫn quay lại với nhau - Ảnh 2

Trong tình yêu kỷ niệm đẹp đâu dễ bị lãng quên - Ảnh: Internet

Thậm chí, nhiều người sẽ khó để tạo ra những trải nghiệm thú vị đó với người mới. Có chăng đó chỉ là những cảm xúc nhất thời rồi trôi qua rất nhanh, còn với người cũ, những kỷ niệm đó rất khó xóa nhòa và là khắc cốt ghi tâm. Nhất là sau khi ly hôn, những ký ức đẹp sẽ ùa về nhắc nhở người ta về quá khứ tốt đẹp ấy và thôi thúc các cặp vợ chồng ly hôn quay lại với nhau.

Đó chính là những lý do không ngờ nhưng lại rất thực tế về việc nhiều người dù đã chia tay nhưng vẫn phải lòng người cũ.

Điều gì khiến đàn ông tốt thường chọn gái hư, còn gái ngoan luôn gặp trắc trở trong hôn nhân?

Điều gì khiến đàn ông tốt thường chọn gái hư, còn gái ngoan luôn gặp trắc trở trong hôn nhân?

Vấp ngã trong tình yêu, gái hư có nhiều kinh nghiệm hơn, chính điều đó khiến họ trở thành bông hồng có gai, đẹp nhưng khó chinh phục. Đàn ông lại thích điểm này ở phụ nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng ly hôn ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 43 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 30 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này