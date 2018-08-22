Làm sao để quên được người yêu cũ nhanh nhất có thể

Làm sao để quên được người yêu cũ nhanh nhất là câu hỏi của nhiều bạn trẻ sau khi tan vỡ một mối tình. Việc quên đi ai đó không bao giờ là chuyện dễ dàng bởi họ đã từng trở thành một phần trong cuộc sống của bạn. Nếu đã không còn đi chung được với nhau nữa thì bạn cần phải học cách quên đi, nhìn nhận vào hiện thực để chào đón một tương lai tốt đẹp hơn.

Người cũ đã từng là tất cả, là bầu trời, là cuộc sống là hơi thở của bạn cho nên khi họ bỏ đi bạn tưởng như bóng tối ấp tới bao trùm cuộc đời mình. Điều này làm bạn cảm thấy đau khổ, trái tim bị bóp nghẹn, càng nghĩ về những kỉ niệm tươi đẹp trước kia, những ánh mắt đầy yêu thương trao nhau thì vết thương lại càng sâu. Chia tay ai cũng đau khổ và muốn quên người cũ Nhưng rồi đến một ngày, bạn cũng sẽ nhận ra rằng, dù có hết lòng nhớ nhung và thương tiếc thì người ấy cũng sẽ không bao giờ quay về. Vì thế, càng nhớ về người cũ, bạn chỉ thấy nhói đau vì những tổn thương người ấy để lại sau khi đã bước ra khỏi cuộc đời bạn. Vậy nên, giờ đâyt? việc bạn nên làm, cần làm và phải làm, chính là gạt hết mọi thứ cho vào quá khứ để tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc mới cùng một người khác. Chỉ có làm như vậy, bạn mới có thể tự mình tìm ra đáp án cho câu hỏi làm sao để quên được người yêu cũ nhanh nhất và không còn một chút lưu luyến.

Bạn hãy nhớ rằng, người đã chọn rời xa bạn và không còn nắm tay bạn trên đường đời này nữa thì dù người đó có tốt đến mấy cũng không còn xứng đáng với bất kì nụ cười hay giọt nước mắt nào của bạn nữa. Cho nên bạn hãy quên đi và nghĩ rằng: “Người cũ ra đi để tạo cơ hội cho người mới tốt hơn đến với bạn”. Vì thế, hãy cố gắng tìm ra một nửa kia phù hợp với mình thì tự động bạn sẽ quên được người cũ. Người cũ chỉ là người đi chung 1 đoạn đường đến ngã rẽ hai người sẽ xa nhau Do đó, bạn hãy buông bỏ suy nghĩ ai đó là sinh mệnh của bạn, thiếu thì không thể sống nổi. Hãy để thời gian cuốn đi những kỉ niệm về người yêu cũ. Những đam mê và kỳ vọng của bạn vào việc yêu ai đó sẽ còn ở lại, điều thay đổi duy nhất chính là người mà bạn sẽ cùng trải qua những thời khắc hạnh phúc ấy một lần nữa.

Bạn đừng bao giờ tự hỏi sao người ấy lại chia tay bạn, bởi đơn giản chỉ là cảm thấy người bên cạnh không còn phù hợp nữa. Bạn chỉ là người ấy nắm tay đi chung một đoạn đường, cho đến một ngã rẽ buộc cả hai phải chia xa. Sau khi chia tay thì cả hai đều trở thành những con người mới, xa lạ, không còn gì để luyến tiếc nữa. Lúc này, sẽ rất lạ lùng cho cái cảm giác người từng là xa lạ với mình, trở thành người quan trọng nhất trong tim mình, để rồi lùi một bước quay đầu lại, biến thành người dưng lần nữa. Người ấy làm được như vậy thì tạo sao bạn lại phải vương vấn tự làm mình khổ đau. Bạn hãy tìm kiếm tình yêu mới tự khắc sẽ quên được người cũ Người cũ sẽ không còn là người luôn khiến bạn nở nụ cười cho dù trong lòng bạn đang ngổn ngang. Vì thế bạn phải học cách chấp nhận những gì còn lại đơn thuần chỉ gói gọn trong hai từ kỉ niệm. Chính kỉ niệm đó là thứ đang giày vò bạn, chứ không phải hình bóng đã qua. Cho nên bạn đừng mãi lừa mình lừa người, rằng người yêu cũ là người duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho bạn. Bạn hãy dừng ngay sự ngu ngốc của mình, bởi cuộc sống này vốn đầy ắp những bất ngờ, chắc chắn rằng bạn sẽ tìm lại được tình yêu cho mình trong một lúc nào đó mà bản thân không ngờ đến nhất.

Những cách làm cho con trai ghen khiến chàng phải yêu bạn nhiều hơn “Ghen” là một thứ gia vị nêm nếm cho tình yêu của đôi bạn thêm bền chặt. Do đó, thay vì cố gắng được người ấy chú ý thì bạn hãy biết cách làm cho con trai ghen sẽ thú vị hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hãy biết nêm nếm thứ gia vị này cho vừa tay, đừng để quá kẻo sẽ phản tác dụng.

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