Làm sao để biết chồng có bí mật, nuôi giấu “trà xanh”, bí quyết là đây chứ đâu

Người ta thường nói “Khi muốn ta sẽ tìm cách, không muốn ta sẽ tìm lý do”, chính vì thế, đàn ông ngoại tình sẽ có vô vàn cái cớ để giấu bạn. Chỉ cần để ý đến những “cái cớ” đó, bạn sẽ nắm thóp được họ.

Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều bằng chứng về các vụ ngoại tình, thu hút số lượng lớn người quan tâm. Đặc biệt là chị em phụ nữ. Từ trước đến nay, ngoại tình luôn là một vấn đề nóng hổi, có thổi cũng không hết.

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Tuy nhiên, cho dù có che giấu đến đâu thì “cái đuôi cũng có ngày lòi ra”. Một người đàn ông đột nhiên thích uống "trà xanh" sẽ có những biểu hiện bất thường mà người vợ có thể nhận biết. Dưới đây là 8 dấu hiệu hàng đầu cần để ý ở chồng:

Sự thay đổi trong cách sinh hoạt, giờ giấc, lịch trình. Nóng giận vô cớ với bạn mà không hề cảm thấy có lỗi. Thay đổi khác lạ về cân nặng hoặc ngoại hình. Sở thích cũng khác biệt so với trước đây. Không còn để tâm đến suy nghĩ, thái độ và vẻ ngoài của vợ. Anh ấy che giấu “quỹ đen”, không chia sẻ với bạn lý do. Không thích bị làm phiền và hay giật mình, lén lút làm một điều gì đó. Hạn chế “ân ái”, tiếp xúc với bạn trong một thời gian dài.

Để giải quyết những nghi ngờ của bạn về các dấu hiệu trên, trước hết bạn phải trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chính bản thân và con cái. Sau đó, hãy suy nghĩ về bản thân và tìm cách tâm sự cùng chồng về những lo ngại đó.

Phụ nữ luôn cần trang trị cho mình những bí quyết giữ "lửa", chăm sóc bản thân để tự bảo vệ mình trong cuộc hôn nhân. Không chỉ thế, người chồng cũng cần quan tâm, đồng cảm nhiều hơn đến "bạn đời" của mình. Bất kể là cách nào đi nữa cũng không bằng cả hai một lòng vun đắp, cùng nhau thấu hiểu, chia sẻ để vượt qua những cám dỗ trong cuộc sống.

Ai cũng biết rằng, ngoại tình sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ, kéo theo sự nghiệp bị ảnh hưởng, danh dự bị hủy hoại. Dù có nhận được sự tha thứ thì bao công sức xây nên tổ ấm cũng đổ sông đổ bể. Suy cho cùng, sự ích kỉ của người ngoại tình chỉ để lại niềm tổn thương sâu sắc cho con trẻ mà thôi.

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