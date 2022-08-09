4 điều người khôn ngoan không bao giờ nói, người dại dột lại tự chuốc họa vào thân.

Đây là kiểu người thời đại nào cũng có. Họ thích đâm thọc nhược điểm của người khác, đem ra làm trò tiêu khiển, mua vui, thậm chí là đặt điều nói xấu. Đây là dấu hiệu người có miệng lưỡi xảo quyệt để hại người, tìm lợi ích cho bản thân.

Nói lời thị phi, không đúng sự thật sau lưng người khác là điều không nên. Người xưa xem những người thích nói xấu người khác là kẻ tiểu nhân hẹp hòi, nhỏ mọn.

Một người thông minh sẽ biết đâu là chuyện nên nói, lúc nào nên bao dung. Họa từ miệng mà ra, may mắn phúc lộc từ miệng mà có.

Nói xấu người khác cũng chỉ mang tới năng lượng tiêu cực cho bản thân. Và việc soi mói người khác cũng không giúp bạn sống tốt hơn. Huống hồ, không ai là hoàn hảo, chỉ chăm chọc vào sai lầm của người khác để làm gì?

Không nói chuyện phiếm

Người xưa có câu “nhàn cư vi bất thiện”. Câu nói này ý chỉ những người quá rảnh rỗi thường tự mua vui bằng những câu chuyện phiếm của người khác.

Người hiểu biết sẽ quý giá thời gian của mình, không làm chuyện không có ích lại lãng phí thời gian. Thay vì bàn tán chuyện về người khác, họ sẽ tập trung học hỏi, hoàn thiện bản thân, tìm về gia đình…

Ảnh minh họa: Internet

Lời lộng ngôn, ngông cuồng

Người hay nói những lời này thường tự phụ, ỷ mạnh mà lấn ép người khác. Một người khôn ngoan thường giả ngu ngơ, không bao giờ mạnh miệng phô trương. Họ khiêm tốn giấu tài này nhưng luôn được nể trọng, ngợi khen. Người quân tử luôn có phong thái vững vàng, không bộc lộ bản thân, thậm chí là nhường nhịn người khác. Nhưng họ có trí tuệ và nội hàm đáng nể, làm gì cũng thu hút sự chú ý của đám đông.

Không tạo ác nghiệp, nói lời oán hận

Nhiều người khi gặp chuyện không như ý thì thường buông lời trách móc, oán hận, họ không bao giờ nhận lỗi về phía mình. Nhưng chính những lời nói thế này mang lại năng lượng tiêu cực, gây lòng đố kỵ, sân si. Con người chứa nhiều oán hận sẽ khó phân biệt được đúng sai. Chính điều này khiến họ dễ gặp tai ương, tự ngăn cản vận may tìm đến.

Người sống khôn ngoan đứng trước khó khăn, thất bại thường không bao giờ trách hận. Họ chấp nhận sự thay đổi, thất bại để tìm cách đứng dậy, không chùn bước bỏ cuộc. Vì thế họ luôn giữ được sự tỉnh táo, vượt qua mọi trở ngại bế tắc.

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói sẽ thu hút vận may cho chính mình. Người càng khôn ngoan càng biết dùng lời nói để tăng sức mạnh cho bản thân. Người dại dột lại vì những lời không nên nói mà tự hại bản thân, tạo nghiệp không dứt.