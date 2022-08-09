Phụ nữ khôn ngoan có 4 “độc chiêu” khiến đàn ông nơm nớp sợ mất vợ

Phụ nữ yêu 09/08/2022 10:00

Phụ nữ khiến chồng ghen không nhất thiết phải ăn diện quá đà, cử chỉ lẳng lơ, mà là xinh đẹp và ngày càng hoàn thiện theo cách của mình.

Tự yêu bản thân

Một người vợ khiến chồng sợ mất không bao giờ trông tuềnh toàng, bỏ bê bản thân. Phụ nữ muốn khiến chồng sợ mất thường có hai đặc điểm. Một là cô ấy có sức hấp dẫn với những người đàn ông xung quanh chồng. Đàn ông luôn có tính chiếm hữu cao trong tình cảm, bạn càng có sức hút thì họ càng lo giữ bạn. Người phụ nữ thế này phải luôn làm đẹp cho bản thân, từ tâm hồn đến dung mạo. Phụ nữ không biết chăm sóc bản thân thì khó mà có sức hấp dẫn.

Đặc điểm thứ hai của người vợ khiến chồng lo giữ là bản thân cô ấy tự tin và biết rõ giá trị của mình. Tâm lý sợ mất chồng, tự tin với bản thân, luôn để chồng quyết định cuộc sống của mình khiến phụ nữ “mất giá” trong mắt đàn ông.

Biết cách khiến chồng ghen vừa phải

Ghen tuông là một gia vị phải có trong hôn nhân, vừa đủ để giữ cảm giác thu hút lẫn nhau, không được quá nhiều để tránh tình cảm rạn nứt. Ghen tuông một chút là để đối phương chú ý đến bạn nhiều hơn. Do đó, người vợ thông minh ít khi nào ghen tuông bóng gió, nhưng lại khiến chồng ghen lại vừa phải. Khi đàn ông biết ghen, họ sẽ sợ mất và biết giữ lấy vợ hơn.

Phụ nữ khi ra ngoài nên để ý đến bản thân một chút. Đặc biệt, giữ thể diện cho chồng, tự tin vào bản thân, khiến những người đàn ông bên cạnh chồng cũng phải ngoái nhìn… chắc chắn sẽ khiến chồng ghen tuông mà dõi theo vợ nhiều hơn. Phụ nữ khiến chồng ghen không nhất thiết phải ăn diện quá đà, cử chỉ lẳng lơ, mà là xinh đẹp và ngày càng hoàn thiện theo cách của mình.

Phụ nữ khôn ngoan có 4 “độc chiêu” khiến đàn ông nơm nớp sợ mất vợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Độc lập

Một người phụ nữ độc lập trong hôn nhân không có nghĩa là chẳng cần chồng giúp đỡ. Phụ nữ độc lập là có tâm thế chủ động trong tài chính, tinh thần và mọi thứ thuộc về cuộc sống của mình. Có khả năng tài chính, không phụ thuộc dựa dẫm vào chồng, biết mình muốn gì và làm gì thì phụ nữ không bao giờ bị chồng xem thường. Ngược lại, người vợ càng có cuộc sống tự chủ thì đàn ông càng nể trọng, cảm thấy vợ đặc biệt quý giá hơn.

Giỏi chuyện chăn gối

Người phụ nữ khôn ngoan thì lên được phòng khách, xuống được nhà bếp và khi trên giường không bao giờ khiến chồng thấy nhàm chán. Giữ lửa chuyện chăn gối là một “độc chiêu” không thể thiếu để vợ giữ chặt trái tim của chồng. Đàn ông thích một người vợ biết “hư” trên giường. Phụ nữ biết chủ động, thấu hiểu mong muốn thầm kín của chồng, hòa hợp thăng hoa lúc ái ân thì chồng càng gần gũi càng khó rời xa, thậm chí là luôn sợ mất vợ.

 

 

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Từ khóa:   Tình yêu phụ nữ yêu hôn nhân

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