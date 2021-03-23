Là phụ nữ, nhất định phải thuộc lòng những câu nói THÔ nhưng THẬT này để khôn lên mỗi ngày

Phụ nữ yêu 23/03/2021 15:34

Phụ nữ khôn ngoan nhất định phải thuộc lòng những câu nói này để cả đời an vui, đàn ông dù muốn cũng chẳng thể làm khổ bạn.

Dưới đây là những bài học đắt giá, giúp phụ nữ khôn ngoan hơn mỗi ngày, càng về hậu vận càng ấm êm viên mãn, an yên đến già. 

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Phụ nữ khôn ngoan đừng dây dưa với những người không hiểu, không cần mình - Ảnh minh họa: Internet

1. Người đàn bà khôn ngoan không tranh luận hơn thua với những kẻ nói xấu mình. Chỉ cần bản thân sống tốt, không ai có thể chỉnh mình được.

2. Nếu không có khối tài sản lớn, thì phải sở hữu óc thẩm mỹ cao. Không mua được bộ đồ hàng hiệu, ít nhất cũng chọn được cho mình bộ quần áo hợp thời trang.

3. Sống trên đời nếu không thể hòa hợp với một người nào đó, tốt nhất là nên chấm dứt. Đừng dây dưa với những người không hiểu, không cần mình.

4. Khi có nhiều điều khó khăn ập đến, đừng cúi đầu hỏi “tại sao lại là tôi” mà hãy ngẩng cao đầu nói “cố lên tôi ơi”.

5. Cuộc đời vô thường, người hôm nay tốt với bạn, ngày mai có thể vội thay lòng. Vì vậy đừng tin tưởng hay trông mong quá nhiều vào lòng người. 

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Người khôn không nhìn lại quá khứ để dằn vặt mình lẫn người khác - Ảnh minh họa: Internet

6. Người dại luôn khoa trương, khoe khoang những thứ tốt đẹp cho người khác biết. Người khôn ngoan chỉ lặng lẽ cố gắng mỗi ngày.

7. Đời người nhất định phải có kiến thức, đừng để mình nghèo nàn về vật chất lẫn tri thức. Hãy nhớ kiến thức là bí quyết để phụ nữ hạnh phúc.

8. Nếu lỡ có chia tay, đừng bao giờ nói xấu người yêu cũ. Người khôn không nhìn lại quá khứ để dằn vặt mình lẫn người khác.

9. Đừng giao bí mật cho người khác, bởi họ không có trách nhiệm giữ giùm bạn. Hơn nữa, nếu họ tình nguyện giữ bí mật đó, xem như bạn đã nợ họ một ân tình suốt đời này cũng không trả hết.

10. Cuộc đời giống như một vở kịch, mỗi người có một vai diễn riêng. Hãy dựa vào năng lực của bản thân để ứng biến những tình huống xảy ra mỗi ngày. 

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 Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, thay vì ngồi oán trách thì hãy học cách thích ứng - Ảnh minh họa: Internet

11. Thái độ của tôi có thay đổi hay không đều phụ thuộc vào thái độ của bạn.

12. Cuộc đời này không ai đối xử tử tế với ai một cách vô điều kiện. Người ta chỉ đàng hoàng, tốt bụng với bạn khi bạn thực sự tốt với họ.

13. Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, thay vì ngồi oán trách thì hãy học cách thích ứng. Cuộc đời không vì bạn là phái yếu mà nương tay, giơ cao đánh khẽ. Không vì bạn yếu đuối mà ngừng vùi dập bạn. Hãy tập thích nghi với mọi hoàn cảnh để không bị xem thường.

14. Mỗi người đến với cuộc sống của bạn đều có mục đích khác nhau. Có người gieo rắc bi thương, có người mang đến hạnh phúc. Hãy nhớ ai mang đến niềm vui cho mình thì tiếp tục đồng hành. Còn người mang tới đau thương thì ngừng kết giao. Người không chung chí hướng đừng dây dưa níu kéo làm gì cho mất thời gian của cả hai.

15. Nếu ai đó phán xét bạn, cứ nhắm mắt bịt tai, hãy nhớ “chó cứ sủa đoàn người cứ đi”.

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