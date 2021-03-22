3 ‘vùng cấm địa’ của đàn ông, phụ nữ một khi đã ‘sờ vào’ chắc chắn sẽ khiến chàng bám chặt bạn không buông!

Phụ nữ yêu 22/03/2021 19:00

Một người đàn ông trăng hoa sẽ không bao giờ cho phép bạn chạm vào 3 điểm tuyệt mật này, thế nhưng đàn ông yêu thật lòng sẽ sẵn lòng “phơi bày” trước bạn.

Khi đàn ông vui vẻ cho bạn chạm vào 3 "vùng cấm địa" này chứng tỏ chàng đã yêu bạn đến chết mê chết mệt, đứng ngồi không yên. 

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Khi đàn ông yêu thật lòng, khi đã xem bạn là một nửa của đời mình anh ấy sẽ chẳng che đậy bất cứ điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Thương tổn trong quá khứ

Nếu phụ nữ dễ dàng chia sẻ mọi buồn vui, sướng khổ với người khác để được an ủi, động viên tinh thần thì đàn ông không như thế. Đàn ông vốn háo thắng, họ sợ phải thừa nhận thất bại trước mặt người phụ nữ mình yêu, nhất là trong chuyện tình cảm.

Đây là lý do vì sao, nếu đã từng bị người yêu cũ “cắm sừng” đàn ông cũng không muốn cho bất cứ ai biết, kể cả bạn bè thân thiết.

Tuy nhiên, khi đàn ông yêu thật lòng, khi đã xem bạn là một nửa của đời mình anh ấy sẽ chẳng che đậy bất cứ điều gì. Chàng muốn bạn hiểu rõ về những gì mình đã trải qua để cả hai sẽ càng trân trọng mối quan hệ hiện tại. 

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Chàng sẽ chủ động nhận sai, nhận lấy mọi trách nhiệm khi bản thân làm điều có lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Sĩ diện của bản thân

Đàn ông nào cũng trọng sĩ diện, cũng muốn được người phụ nữ của mình kiêng nể. Thế nên, không ít lần dù “sai rành rành” nhưng họ vẫn cố chấp không chịu nhận sai, cứ gân cổ giành phần thắng về mình cho bằng được.

Thế nhưng, với người phụ nữ họ yêu thật lòng thì lại khác. Chàng không chỉ chủ động nhận sai, nhận lấy mọi trách nhiệm khi bản thân làm điều có lỗi mà còn nhận sai khi bản thân không hề làm gì sai trái.

Anh ấy sẵn sàng “xuống nước” để bạn có thể bình tĩnh khi cãi nhau, để chờ bạn bảo rằng “Hôm trước em mới là người có lỗi, em xin lỗi và cảm ơn anh vì đã hạ cái tôi của mình xuống vì em”. 

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Khi chàng kể cho bạn nghe về những dự định sắp tới, thì đồng nghĩa với việc anh ấy đã xem bạn là gia đình của mình - Ảnh minh họa: Internet

Kế hoạch tương lai

Với đàn ông, những dự định tương lai được xem là thông tin tuyệt mật, là điều họ chỉ tiết lộ với người mình tin tưởng. Đây là lý do vì sao, khi chàng kể cho bạn nghe về những dự định của mình, thì đồng nghĩa với việc anh ấy đã xem bạn là gia đình của mình.

Chàng cũng ngầm nói với bạn rằng, từ nay về sau, cuộc sống của anh ấy sẽ luôn có bạn đồng hành, cùng sát cánh bên nhau chia sẻ mọi thứ, không che giấu nhau bất cứ điều gì.

Ngược lại, nếu đàn ông luôn giấu kín như bưng những dự định tương lai, luôn tự quyết định mọi thứ rồi mới thông báo với bạn thì anh ta chỉ xem bạn như một mối quan hệ tạm bợ, không hề có ý định lâu dài.

Chồng cho vợ quyền đưa ra quyết định 3 việc quan trọng này chứng tỏ anh ấy đã yêu bạn bất chấp, yêu hơn cả bản thân mình

Chồng cho vợ quyền đưa ra quyết định 3 việc quan trọng này chứng tỏ anh ấy đã yêu bạn bất chấp, yêu hơn cả bản thân mình

Phụ nữ nắm quyền quyết định 3 việc quan trọng này chính là cô vợ có vị thế cực cao trong gia đình, được chồng dung túng và chiều chuộng.

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