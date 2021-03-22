Những thứ dù có cho không phụ nữ thông minh cũng chẳng thèm lấy, phụ nữ nông cạn lại rất thích

Phụ nữ yêu 22/03/2021 15:04

Đây chính là những thứ dù có cho không biếu không thì phụ nữ thông minh cũng lắc đầu từ chối, có dúi vào tay cũng trả lại ngay.

Nếu phụ nữ dại rất thích 3 thứ này thì phụ nữ thông minh lại ghét cay ghét đắng, quyết “vứt ra khỏi nhà” ngay lập tức. 

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Phát hiện chồng ngoại tình, leo lên giường với đàn bà khác thì phụ nữ dù yêu đến mấy cũng đừng nuối tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng ngoại tình

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng mong có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, muốn cùng người đàn ông mình hết lòng yêu thương quan tâm, săn sóc nhau trọn đời. Thế nhưng, nếu phát hiện chồng ngoại tình, phải bội lời nguyện ước để leo lên giường với đàn bà khác thì phụ nữ dù yêu đến mấy cũng đừng níu kéo.

Bởi lẽ, trăng hoa là bản chất đã “ăn vào máu, thấm vào xương”. Đàn ông phản bội vợ được một lần ắt sẽ có lần thứ hai. Thay vì cam chịu cảnh chung chồng, cho đối phương cơ hội khiến mình tổn thương thêm lần nữa thì ly hôn chính là lựa chọn sáng suốt nhất. 

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Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, thay vì dùng nó để làm hài lòng người khác thì hãy khiến bản thân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Sống để làm hài lòng thiên hạ

Đời phụ nữ, thứ quý giá nhất chính là bản thân bạn, điều quan trọng nhất chính là khiến bản thân hạnh phúc. Chỉ phụ nữ nông cạn mới nhìn sắc mặt người khác để sống, cũng chỉ phụ nữ nông cạn mới sợ điều tiếng, thị phi mà sống khác với bản chất.

Bạn chỉ có một cuộc đời để sống, thay vì dùng nó để làm hài lòng người khác thì hãy khiến bản thân hạnh phúc.

Thiên hạ có thể khen chê, nói lời thêu dệt hay ác ý với bạn nhưng người quyết định cuộc sống sẽ ra sao, tâm trạng của một ngày như thế nào chính là bạn. 

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Phụ nữ đừng chỉ lo quan tâm đến người khác mà bỏ quên chính mình kẻo người chịu thua thiệt chỉ có mình bạn - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ bê nhan sắc, sức khỏe

Cuộc sống hôn nhân khiến phụ nữ mất rất nhiều thời gian để thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ, người con dâu. Vừa phải chịu áp lực chốn công sở, vừa phải gánh trên vai gánh nặng gia đình nên rất nhiều chị em đã bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe, nhan sắc của bản thân.

Chờ đến khi cơ thể kiệt quệ, tinh thần hao tổn, già nua xuống sắc mới nhận ra sai lầm tai hại này thì đã quá muộn màng.

Thế nên, ngay từ hôm nay phụ nữ hãy chăm sóc chính mình thật tốt. Đừng chỉ lo quan tâm đến người khác mà bỏ quên chính mình kẻo người chịu thua thiệt chỉ có mình bạn.

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