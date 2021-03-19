3 ĐẠI KỴ phụ nữ phạm phải ắt cả đời trầm luân, bị đàn ông làm khổ hết lần này đến lần khác

Vị trí của phụ nữ trong ngôi nhà không phải chỉ quanh quẩn nơi xó bếp. Nếu thích nấu ăn, bạn hoàn toàn có thể chiêu đãi chồng con những món ngon, vun vén từng miếng ăn giấc ngủ cho người mình yêu thương. Thế nhưng, nấu ăn không phải là trách nhiệm, nghĩa vụ đương nhiên. Đấy là sự lựa chọn, bạn hoàn toàn có thể đòi hỏi chồng vào bếp thay vì tranh hết việc vào người.

Là phụ nữ, dù độc lập, tự chủ hay bản lĩnh đến mấy cũng đừng giành lo hết mọi việc của đàn ông. Bởi dù bạn ôm đồm mọi thứ thì chưa chắc đàn ông đã biết ơn. Thậm chí, chính vì phụ nữ khờ dại hy sinh nên đàn ông sẽ nảy sinh tâm lý ỷ lại vào vợ, trở nên vô tâm, vô trách nhiệm đến tàn nhẫn.

Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ “tự mua dây buộc mình. Họ buộc chồng phải chia sẻ mọi việc, phải có trách nhiệm với gia đình. Cô ấy yêu thương bản thân, có cuộc sống của riêng mình nên đàn ông cả đời yêu thương, trân trọng.

Cũng thế, chỉ phụ nữ dại khờ mới ôm hết việc nhà vào người, không cho chồng con động tay vào bất cứ việc gì. Sự hy sinh ấy, tự bào mòn sức khỏe , thanh xuân ấy sẽ khiến bạn chìm trong khổ cực, vất vả trong khi chồng lại quá nhàn hạ.

Trước những quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình, phụ nữ thông minh sẽ không nhún nhường - Ảnh minh họa: Internet

Nghe theo mọi quyết định của chồng

Phụ nữ lấy chồng, nhất định phải có chính kiến, phải bảo vệ quan điểm của mình. Nếu chồng nói gì đều nghe theo, sẵn sàng chiều chuộng anh ấy vô điều kiện thì lâu dần, chàng sẽ chẳng thèm hỏi ý kiến bạn trước bất cứ chuyện gì.

Trước những quyết định quan trọng, vấn đề tài chính hay các việc ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình, phụ nữ thông minh sẽ không nhún nhường.

Nếu thấy chồng nói điều gì đó chưa hợp lý, cô ấy sẽ thẳng thắn bày tỏ ý kiến để đôi bên cùng bàn bạc lại cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Đây chính là cách người phụ nữ tinh tế chia sẻ những lo toan, áp lực trong cuộc sống với chồng. Thế nên, anh ấy chắc chắn sẽ cảm kích và trân trọng vợ hơn.

Phụ nữ đẹp nhất là khi độc lập, không bám víu ai, kể cả chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ thuộc tài chính

Là phụ nữ, dù là phụ nữ thông minh hay nông cạn cũng đừng bao giờ cho phép bản thân phụ thuộc vào bất cứ ai, kể cả chồng. Hãy nhớ, chỉ khi tự chủ tài chính, tự kiếm ra tiền, thoải mái tiêu tiền mình làm ra bạn mới có chỗ đứng trong gia đình, mới được đàn ông tôn trọng.

Đàn ông dù thương vợ đến mấy, nhưng khi thấy vợ lệ thuộc vào mình thì sẽ mang tâm lý ban ơn cho bạn đời. Mỗi khi đưa tiền cho vợ, những người chồng tệ bạc sẽ mặt nặng mày nhẹ, tỏ thái độ khinh thường vì vợ phải chờ mình nuôi.

Đây là lý do vì sao, một khi chồng nói “nghỉ việc, ở nhà anh nuôi” thì chị em phải từ chối ngay lập tức. Phụ nữ đẹp nhất là khi độc lập, không bám víu ai, kể cả chồng.