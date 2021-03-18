Nhìn vào đúng 3 điểm này trên cơ thể, biết ngay đàn ông chung thủy hay trăng hoa, cực chính xác

Phụ nữ yêu 18/03/2021 15:50

Muốn biết đàn ông chung thủy một lòng hay có thói ong bướm bên ngoài, đàn bà khôn chỉ cần nhìn vào 3 điểm này trên cơ thể họ là đủ.

Chẳng cần phỏng đoán, chỉ cần nhìn vào đúng 3 điểm này trên cơ thể đàn ông, dám chắc đàn bà khôn sẽ vạch mặt gã trai đểu ngay lập tức. 

dan ba khon 1
Nắm tay bạn là cách để chàng công khai mối quan hệ của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Bàn tay

Khi đàn ông yêu chân thành, anh ấy sẽ luôn dùng đôi tay của mình để bảo vệ chở che, ôm thật chặt hay nắm lấy tay bạn mỗi khi sánh bước. Hành động ấy không chỉ thể hiện tình yêu chàng dành cho bạn vô cùng sâu đậm, mà còn để công khai mối quan hệ của cả hai.

Ngược lại, đàn ông trăng hoa chính vì có “lắm mối” nên rất sợ đụng độ những cô nhân tình khác. Họ không dám nắm lấy tay bạn, không bao giờ tiếp xúc thân mật khi ra đường vì sợ lộ tẩy sự tệ bạc của mình. 

dan ba khon 2
Nếu đàng hoàng, đàn ông sẽ luôn dám nhìn thẳng vào mắt bạn khi trò chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Ánh mắt

Không phải tự nhiên mà người xưa có câu “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Nhìn vào ánh mắt của một người sẽ giúp ra nhận ra họ tử tế hay gian trá, thật thà hay điêu ngoa. Nếu đàng hoàng, đàn ông sẽ luôn dám nhìn thẳng vào mắt bạn khi trò chuyện, yêu càng đậm sâu ánh mắt càng trìu mến.

Tuy nhiên, khi làm chuyện khuất tất đàn ông trăng hoa sẽ luôn lảng tránh ánh mắt của bạn. Chàng sợ bạn đọc được những bí mật đang giấu kín, sợ bị phát giác việc đang không chung thủy trong mối quan hệ. 

dan ba khon 3
Đàn bà thông minh hay khờ dại thì trước những lời ong bướm đừng vội tin ngay - Ảnh minh họa: Internet

Miệng

Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ không nói quá nhiều lời hoa mỹ với người phụ nữ của mình. Thay vì “khua môi múa mép”, anh ấy sẽ dùng hành động để chứng minh tấm chân tình, để bạn cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm.

Trong khi đó, đàn ông Sở Khanh thường chẳng tiếc lời khen ngợi, “rót mật vào tai" để dễ dàng chiếm được cảm tình của phụ nữ.

Vậy nên, đàn bà thông minh hay khờ dại thì trước những lời ong bướm đừng vội tin ngay. Hãy từng bước kiểm chứng những gì mình nghe, hãy nhìn vào hành động để biết đàn ông thương bạn thật lòng hay chỉ đang đóng vai đàn ông tử tế.

Chỉ khi ‘nghiện vợ’ đến mức quên cả bản thân đàn ông mới ‘hạ mình’ làm 3 điều này

Chỉ khi ‘nghiện vợ’ đến mức quên cả bản thân đàn ông mới ‘hạ mình’ làm 3 điều này

Nếu chồng tình nguyện làm những điều này dù vợ không đòi hỏi thì chị em hãy mừng thầm, bởi anh ấy chắc chắn là người đàn ông thương vợ, hết lòng hết dạ với gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan đàn bà thông minh đàn ông yêu thật lòng

TIN MỚI NHẤT

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 41 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này