Muốn biết đàn ông chung thủy một lòng hay có thói ong bướm bên ngoài, đàn bà khôn chỉ cần nhìn vào 3 điểm này trên cơ thể họ là đủ.

Chẳng cần phỏng đoán, chỉ cần nhìn vào đúng 3 điểm này trên cơ thể đàn ông, dám chắc đàn bà khôn sẽ vạch mặt gã trai đểu ngay lập tức. Nắm tay bạn là cách để chàng công khai mối quan hệ của cả hai - Ảnh minh họa: Internet Bàn tay Khi đàn ông yêu chân thành, anh ấy sẽ luôn dùng đôi tay của mình để bảo vệ chở che, ôm thật chặt hay nắm lấy tay bạn mỗi khi sánh bước. Hành động ấy không chỉ thể hiện tình yêu chàng dành cho bạn vô cùng sâu đậm, mà còn để công khai mối quan hệ của cả hai.

Ngược lại, đàn ông trăng hoa chính vì có “lắm mối” nên rất sợ đụng độ những cô nhân tình khác. Họ không dám nắm lấy tay bạn, không bao giờ tiếp xúc thân mật khi ra đường vì sợ lộ tẩy sự tệ bạc của mình. Nếu đàng hoàng, đàn ông sẽ luôn dám nhìn thẳng vào mắt bạn khi trò chuyện - Ảnh minh họa: Internet Ánh mắt Không phải tự nhiên mà người xưa có câu “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Nhìn vào ánh mắt của một người sẽ giúp ra nhận ra họ tử tế hay gian trá, thật thà hay điêu ngoa. Nếu đàng hoàng, đàn ông sẽ luôn dám nhìn thẳng vào mắt bạn khi trò chuyện, yêu càng đậm sâu ánh mắt càng trìu mến.

Tuy nhiên, khi làm chuyện khuất tất đàn ông trăng hoa sẽ luôn lảng tránh ánh mắt của bạn. Chàng sợ bạn đọc được những bí mật đang giấu kín, sợ bị phát giác việc đang không chung thủy trong mối quan hệ. Đàn bà thông minh hay khờ dại thì trước những lời ong bướm đừng vội tin ngay - Ảnh minh họa: Internet Miệng Một người đàn ông yêu thật lòng sẽ không nói quá nhiều lời hoa mỹ với người phụ nữ của mình. Thay vì “khua môi múa mép”, anh ấy sẽ dùng hành động để chứng minh tấm chân tình, để bạn cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm. Trong khi đó, đàn ông Sở Khanh thường chẳng tiếc lời khen ngợi, “rót mật vào tai" để dễ dàng chiếm được cảm tình của phụ nữ. Vậy nên, đàn bà thông minh hay khờ dại thì trước những lời ong bướm đừng vội tin ngay. Hãy từng bước kiểm chứng những gì mình nghe, hãy nhìn vào hành động để biết đàn ông thương bạn thật lòng hay chỉ đang đóng vai đàn ông tử tế.

Chỉ khi ‘nghiện vợ’ đến mức quên cả bản thân đàn ông mới ‘hạ mình’ làm 3 điều này Nếu chồng tình nguyện làm những điều này dù vợ không đòi hỏi thì chị em hãy mừng thầm, bởi anh ấy chắc chắn là người đàn ông thương vợ, hết lòng hết dạ với gia đình.

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