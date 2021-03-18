12 câu nói thể hiện đẳng cấp của phụ nữ thông minh, phụ nữ nông cạn thường làm ngược lại

Phụ nữ yêu 18/03/2021 10:13

Chính nhờ những câu nói này nên phụ nữ thông minh luôn khác biệt, thu hút. Đàn ông không chỉ chết mê chết mệt mà còn nể phục bội phần.

Phụ nữ thông minh nhất định phải nhớ 12 câu nói thể hiện khí chất này, một câu cũng không được quên. Phụ nữ nông cạn càng phải khắc cốt ghi tâm. 

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Người phụ nữ có khí chất chỉ làm những điều mình thích, miễn là không thẹn với lòng - Ảnh minh họa: Internet

1. Chỉ phụ nữ khờ dại mới nai lưng làm hài lòng thiên hạ, nhìn sắc mặt của người khác để sống. Người phụ nữ có khí chất chỉ làm những điều mình thích, miễn là không thẹn với lòng.

2. Người phụ nữ quyến rũ, quý phái nhất là khi làm công việc mình thích, mua món đồ mình yêu và có thể lo cho cha mẹ một cuộc sống đủ đầy mà chẳng cần moi tiền của đàn ông.

3. Phụ nữ nông cạn thường lụy tình, dù biết đàn ông tệ vẫn đeo bám vì sợ không gặp được người nào hơn. Trong khi đó, phụ nữ khôn ngoan tự chủ không sợ thiếu đàn ông, chỉ sợ không đủ sức để kiếm tiền.

4. Phụ nữ thông minh không cho phép đàn ông quyết định hạnh phúc của đời mình mà tùy vào chính bản thân. Đàn ông chỉ là một phần, chứ không phải là tất cả những gì bạn có. 

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Yêu thương bản thân nhiều hơn mỗi ngày là điều mọi phụ nữ nên làm - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng oán người rời đi, cũng đừng mong cầu quá nhiều từ người mới đến. Người đến và đi trong cuộc đời bạn đều là duyên phận, hãy biết chấp nhận mọi điều tự nhiên xảy ra, đừng than vãn hay trách móc.

6. Yêu thương bản thân nhiều hơn mỗi ngày là điều mọi phụ nữ nên làm. Thế sự vô thường, nhân sinh không thể dò. Hôm nay bạn có thể khỏe mạnh, vui cười nhưng ngày mai có thể đổ bệnh hay gặp nhiều chuyện không vui. Muốn sống vui khỏe mỗi ngày, hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn.

7. Niềm tin giống như một tờ giấy, một khi đã vò nát rồi thì dù cố là thẳng cũng chẳng thể phẳng phiu như trạng thái ban đầu. Phụ nữ khôn ngoan chẳng dại đắm chìm trong mộng tưởng mà luôn sống thực tế để không đau lòng.

8. Đàn ông tệ bạc như chiếc áo bẩn, không thích nữa thì vứt đi. Đừng mặc vào người để rồi làm giảm giá trị của bản thân, tự làm bẩn mình. 

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Rồi bạn sẽ thấy, không lấy chồng còn hạnh phúc hơn lấy nhầm chồng gấp vạn lần - Ảnh minh họa: Internet

9.  Đàn ông có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng không có tiền thì thật sự rất mệt mỏi.

10. Hôn nhân giống như một chiếc áo khoác, mặc vào sẽ ấm nhưng cởi ra cũng chẳng thể chết được. Vì vậy đừng quá xem trọng việc phải dựa dẫm vào người đàn ông nào đó. Rồi bạn sẽ thấy, độc thân mà hạnh phúc còn hơn lấy chồng mà khổ đau đoạn trường.

11. Có rất nhiều thứ trong cuộc đời này không cần bạn để tâm đến, hãy biết nhắm mắt làm ngơ để tịnh tâm, không sân si, khẩu nghiệp.

12. Trong rất nhiều hoàn cảnh, thay vì chọn nước mắt, hãy chọn nụ cười thật tươi để đối mặt với mọi biến cố của cuộc đời ắt tâm sẽ yên.

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