Chỉ đàn ông chung thủy mới có thói quen CHẠM vào 4 bộ phận này trên cơ thể vợ

Phụ nữ yêu 17/03/2021 12:41

Muốn biết đàn ông thương vợ hay không, chung thủy hay trăng hoa chị em chỉ cần kiểm chứng những dấu hiệu này là đủ.

Một người đàn ông thương vợ sẽ có thói quen chạm vào những bộ phận này trên cơ thể vợ mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào thấy vợ trong tầm mắt. Ngược lại, đàn ông trăng hoa thì dù vợ có sấn tới cũng ngó lơ.  

dan ong thuong vo 1
Nếu chồng thường xuyên ôm bạn từ phía sau, siết chặt eo bạn thì dám chắc, trong lòng anh ấy chỉ có mỗi bạn - Ảnh minh họa: Internet

Chạm vào eo

Khi đàn ông yêu thật lòng anh ấy luôn muốn được ôm eo người phụ nữ của mình. Đây không chỉ là hành động thân mật, thể hiện tình yêu anh ấy dành cho vợ mà còn là sự “xác định chủ quyền” vô cùng rõ ràng.

Ai cũng biết, eo của phụ nữ là vị trí riêng tư, họ chỉ cho người đàn ông mình yêu thương chạm vào. Nếu chồng thường xuyên ôm bạn từ phía sau, siết chặt eo bạn thì dám chắc, trong lòng anh ấy chỉ có mỗi bạn, kẻ thứ ba dù muốn cũng không thể chen chân. 

dan ong thuong vo 2
Dù có bận rộn đến mấy phụ nữ cũng đừng bỏ bê bản thân để càng chung sống chồng càng mê đắm - Ảnh minh họa: Internet

Chạm vào mái tóc 

Một người phụ nữ tinh tế luôn chăm sóc để tóc suôn mượt, mềm mại và lúc nào cũng thơm tho. Cô ấy hiểu rằng, tóc không chỉ thể hiện sự nữ tính, mà còn là nơi người đàn ông của họ thích được chạm vào.

Nếu chồng thường xuyên đưa tay vuốt hay đặt môi hôn lên mái tóc, đồng nghĩa với việc anh ấy vô cùng trân trọng bạn. Sự nâng niu, dịu dàng ấy đàn ông chỉ dành cho người phụ nữ họ yêu chân thành. Vậy nên, dù có bận rộn đến mấy phụ nữ cũng đừng bỏ bê bản thân để càng chung sống chồng càng mê đắm. 

dan ong thuong vo 3
Anh ấy muốn nắm tay bạn đi khắp thế gian - Ảnh minh họa: Internet

Chạm vào bàn tay

Khi có được người phụ nữ mình yêu, đàn ông sẽ muốn khoe khoang với cả thế giới. Anh ấy muốn nắm tay bạn đi khắp thế gian, dù lúc đang ở nhà, khi nằm trên giường hay trước mặt bạn bè.

Chàng không ngần ngại nắm lấy bàn tay của bạn, chẳng sợ bị chọc ghẹo hay đánh giá bởi anh ấy đã yêu bạn đến mất kiếm soát mất rồi. 

dan ong thuong vo 4
Đàn ông sẽ tranh thủ tựa cằm lên vai người phụ nữ mình yêu mọi lúc - Ảnh minh họa: Internet

Chạm vào bờ vai

Không chỉ chạm tay vào, đàn ông yêu thật lòng còn thường xuyên chủ động đặt cằm của mình lên vai bạn. Đó có thể là lúc chàng tiến lại từ phía sau, cũng có thể là khi cả hai đang ôm nhau.

Bờ vai của người phụ nữ là vị trí khá nhạy cảm, là nơi cô ấy không tùy tiện cho người khác động vào. Cũng chính vì thế nên đàn ông sẽ “tranh thủ” làm nũng, mè nheo với người mình yêu bằng cử chỉ này.

3 vị trí nhạy cảm trên cơ thể đàn ông, bạn đừng tùy tiện 'SỜ VÀO' kẻo bị đánh giá là phụ nữ phóng túng, lẳng lơ

3 vị trí nhạy cảm trên cơ thể đàn ông, bạn đừng tùy tiện 'SỜ VÀO' kẻo bị đánh giá là phụ nữ phóng túng, lẳng lơ

Nếu phụ nữ khờ dại liên tục chạm vào 3 vùng cấm này của đàn ông, thì dù có cho tiền phụ nữ tinh tế cũng không động vào.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông chung thủy đàn ông yêu thật lòng đàn ông yêu chân thành

TIN MỚI NHẤT

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 40 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này