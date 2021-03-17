Chỉ đàn ông chung thủy mới có thói quen CHẠM vào 4 bộ phận này trên cơ thể vợ

Muốn biết đàn ông thương vợ hay không, chung thủy hay trăng hoa chị em chỉ cần kiểm chứng những dấu hiệu này là đủ.

Một người đàn ông thương vợ sẽ có thói quen chạm vào những bộ phận này trên cơ thể vợ mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào thấy vợ trong tầm mắt. Ngược lại, đàn ông trăng hoa thì dù vợ có sấn tới cũng ngó lơ. Nếu chồng thường xuyên ôm bạn từ phía sau, siết chặt eo bạn thì dám chắc, trong lòng anh ấy chỉ có mỗi bạn - Ảnh minh họa: Internet Chạm vào eo Khi đàn ông yêu thật lòng anh ấy luôn muốn được ôm eo người phụ nữ của mình. Đây không chỉ là hành động thân mật, thể hiện tình yêu anh ấy dành cho vợ mà còn là sự “xác định chủ quyền” vô cùng rõ ràng.

Ai cũng biết, eo của phụ nữ là vị trí riêng tư, họ chỉ cho người đàn ông mình yêu thương chạm vào. Nếu chồng thường xuyên ôm bạn từ phía sau, siết chặt eo bạn thì dám chắc, trong lòng anh ấy chỉ có mỗi bạn, kẻ thứ ba dù muốn cũng không thể chen chân. Dù có bận rộn đến mấy phụ nữ cũng đừng bỏ bê bản thân để càng chung sống chồng càng mê đắm - Ảnh minh họa: Internet Chạm vào mái tóc Một người phụ nữ tinh tế luôn chăm sóc để tóc suôn mượt, mềm mại và lúc nào cũng thơm tho. Cô ấy hiểu rằng, tóc không chỉ thể hiện sự nữ tính, mà còn là nơi người đàn ông của họ thích được chạm vào.

Nếu chồng thường xuyên đưa tay vuốt hay đặt môi hôn lên mái tóc, đồng nghĩa với việc anh ấy vô cùng trân trọng bạn. Sự nâng niu, dịu dàng ấy đàn ông chỉ dành cho người phụ nữ họ yêu chân thành. Vậy nên, dù có bận rộn đến mấy phụ nữ cũng đừng bỏ bê bản thân để càng chung sống chồng càng mê đắm. Anh ấy muốn nắm tay bạn đi khắp thế gian - Ảnh minh họa: Internet Chạm vào bàn tay Khi có được người phụ nữ mình yêu, đàn ông sẽ muốn khoe khoang với cả thế giới. Anh ấy muốn nắm tay bạn đi khắp thế gian, dù lúc đang ở nhà, khi nằm trên giường hay trước mặt bạn bè. Chàng không ngần ngại nắm lấy bàn tay của bạn, chẳng sợ bị chọc ghẹo hay đánh giá bởi anh ấy đã yêu bạn đến mất kiếm soát mất rồi. Đàn ông sẽ tranh thủ tựa cằm lên vai người phụ nữ mình yêu mọi lúc - Ảnh minh họa: Internet Chạm vào bờ vai Không chỉ chạm tay vào, đàn ông yêu thật lòng còn thường xuyên chủ động đặt cằm của mình lên vai bạn. Đó có thể là lúc chàng tiến lại từ phía sau, cũng có thể là khi cả hai đang ôm nhau. Bờ vai của người phụ nữ là vị trí khá nhạy cảm, là nơi cô ấy không tùy tiện cho người khác động vào. Cũng chính vì thế nên đàn ông sẽ “tranh thủ” làm nũng, mè nheo với người mình yêu bằng cử chỉ này.

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