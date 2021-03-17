Nếu phụ nữ khờ dại liên tục chạm vào 3 vùng cấm này của đàn ông, thì dù có cho tiền phụ nữ tinh tế cũng không động vào.

Đây chính là 3 vùng cấm của đàn ông, chị em chớ dại động vào kẻo bị đánh giá là kiểu phụ nữ phóng túng, không biết chừng mực. Đàn ông chỉ cho phép người phụ nữ họ yêu chạm vào lưng của mình - Ảnh minh họa: Internet Trong quá trình tiếp xúc, phụ nữ tinh tế sẽ không bao giờ chạm vào 4 vị trí nhạy cảm và riêng tư này của đàn ông, phụ nữ khờ dại nhất định phải nhớ.

Tấm lưng Phụ nữ tuyệt đối không được chạm vào lưng của đàn ông, dù chỉ là là một cái chạm nhẹ qua lớp áo. Bởi lẽ, lưng của đàn ông là vị trí thể hiện sự nam tính mạnh mẽ của anh ấy. Nếu sở hữu bờ vai rộng với tấm lưng săn chắc, thì chẳng cần mở lời vẫn có thể toát lên sức hút mãnh liệt với người khác giới. Cũng chính vì thế nên đàn ông chỉ cho phép người phụ nữ họ yêu chạm vào bộ phận cơ thể này. Sự bảo bọc chở che, hay cả đặc quyền được trêu đùa và tựa vào khi ngồi phía sau xe là điều đàn ông chỉ dành cho một nửa của mình.

Giữa nam và nữ, cần có chừng mực nhất định khi tiếp xúc - Ảnh minh họa: Internet Bờ môi Dù thân thiết đến mấy thì nếu không phải là người yêu của đối phương bạn cũng đừng bao giờ đặt tay lên môi anh ấy. Bởi lẽ, dù chỉ là một cái chạm nhẹ lên môi, cũng đồng nghĩa với việc bạn đang gạ gẫm, khiêu khích họ. Giữa nam và nữ, cần có chừng mực nhất định. Nếu không, bạn sẽ bị đánh giá là mẫu phụ nữ lẳng lơ, phóng túng và không đoan chính. Nếu bạn chủ động đụng chạm vào vòm ngực của đàn ông sẽ bị đánh giá là không nghiêm túc - Ảnh minh họa: Internet Vòm ngực Khi gặp chuyện không vui bạn hoàn toàn có thể tìm đến người bạn khác phái thân thiết của mình để được an vui, động viên. Thế nhưng, chị em đừng vì quá buồn đau mà mất kiểm soát cảm xúc, tựa đầu vào vòm ngực của đàn ông. Đây là hành động vô cùng thân mật, nếu bạn chủ động đụng chạm vào vòm ngực của đàn ông sẽ bị đánh giá là không nghiêm túc, có ý đồ mồi chài đối phương. Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ chạm vào những điểm nhạy cảm này trên cơ thể đàn ông. Thế nên, cô ấy luôn khiến mọi người kiêng nể, nghiêng mình kính trọng. Ngược lại, phụ nữ nông cạn cứ vô tư sờ vào nên bị đánh giá, xem thường.

Đàn bà có 4 thứ càng ‘cũ’ càng khiến đàn ông si mê, nguyện nuông chiều một đời, gái lạ có dâng tận giường cũng không thèm! Nếu nghĩ đàn bà cũ sẽ khiến đàn ông chán ngán thì bạn đã nhầm, bởi chính nhờ 4 thứ này càng cũ nên cô ấy càng khiến đàn ông mê mệt, nguyện dành nửa đời còn lại để thương yêu, hết mực tôn thờ.

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