Đàn bà có 4 thứ càng ‘cũ’ càng khiến đàn ông si mê, nguyện nuông chiều một đời, gái lạ có dâng tận giường cũng không thèm!

Nếu nghĩ đàn bà cũ sẽ khiến đàn ông chán ngán thì bạn đã nhầm, bởi chính nhờ 4 thứ này càng cũ nên cô ấy càng khiến đàn ông mê mệt, nguyện dành nửa đời còn lại để thương yêu, hết mực tôn thờ.

Đàn bà thông minh sẽ luôn biết tận dụng thế mạnh của mình để tạo nên sự khác biệt. Vậy nên, chẳng cần thanh xuân mơn mởn hay body rực lửa, đàn bà cũ vẫn dư sức khiến đàn ông say đứ đừ nhờ 4 "báu vật" này. Đàn bà từng trải luôn thấu hiểu tâm lý đàn ông, biết chàng cần gì, muốn gì - Ảnh minh họa: Internet 1. Đàn bà cũ thấu hiểu tâm lý đàn ông Đàn bà nông cạn thường chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ muốn nhận chứ không muốn cho. Họ liên tục đòi hỏi, liên tục đưa ra những yêu sách và bắt người đàn ông mình yêu chiều theo vô điều kiện. Lâu dần, sự ngang bướng, ích kỷ ấy sẽ khiến đối phương chán ngán.

Trong khi đó, đàn bà từng trải luôn thấu hiểu tâm lý đàn ông, biết chàng cần gì, muốn gì. Nàng im lặng khi cần, lên tiếng khi nên và luôn dành cho đối phương sự quan tâm, săn sóc nên chẳng cần dùng bùa mê thuốc lú đàn ông vẫn say mê một đời. Cô ấy đã tạo dựng hình tượng rõ ràng, khác biệt để người khác luôn nhớ về mình bằng những dấu ấn mang đậm bản sắc cá nhân - Ảnh minh họa: Internet 2. Đàn bà cũ có nhan sắc mặn mà Đàn ông có thể bị thu hút bởi phụ nữ xinh đẹp, tươi trẻ nhưng nếu chỉ được vẻ ngoài nhưng không có nội hàm thì dù cố gắng đến mấy họ cũng chẳng thể yêu. Ngược lại, đàn bà có khí chất, tự tin và bản lĩnh thì chẳng cần phô diễn nhan sắc hay cơ thể vẫn có sức hút mãnh liệt trong mắt đàn ông.

Ở đàn bà từng trải có sự tinh tế trong cách ăn mặc, có sự thanh lịch và khéo léo trong cách trang điểm, kiểu tóc và cả mùi hương nước hoa thích hợp cho những dịp khác nhau. Thế nên, cô ấy tạo dựng hình tượng rõ ràng, khác biệt để người khác luôn nhớ về mình bằng những dấu ấn mang đậm bản sắc cá nhân. Đối diện với người phụ nữ tinh tế như thế thì đàn ông dù vô tâm lạnh lùng đến mấy cũng sẽ động lòng ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet 3. Đàn bà cũ có kinh nghiệm sống phong phú Chính vì đã trải qua nhiều thăng trầm, nếm trải không ít hỷ nộ ái ố trong cuộc đời nên đàn bà đã cũ có kinh nghiệm sống vô cùng phong phú. Cô ấy có sự quật cường, bản lĩnh và tinh thần vươn lên không ngừng nghỉ nên chắc chắn sẽ có sự nghiệp thành công, thu nhập ổn định. Dám chắc, đối diện với người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, hiểu chuyện và tinh tế như thế thì đàn ông dù vô tâm lạnh lùng đến mấy cũng sẽ động lòng ngay lập tức. Thay vì tìm cách giữ chân đàn ông, mẫu đàn bà bản lĩnh này sẽ khiến đàn ông phải giữ lấy họ - Ảnh minh họa: Internet 4. Đàn bà cũ không cưỡng cầu chuyện tình cảm Nếu đàn bà khờ dại một khi đã yêu sẽ bất chấp đúng sai, sẽ quên cả đất trời và bám lấy đối phương không rời thì đàn bà khôn ngoan không như thế. Cô ấy cầm lên được, đặt xuống được, dám yêu dám hận nên một khi cảm nhận được đàn ông thay lòng sẽ không níu giữ. Thay vì tìm cách giữ chân đàn ông, mẫu đàn bà bản lĩnh này sẽ khiến đàn ông phải giữ lấy họ, sợ bị đàn ông khác cướp mất người đàn bà của mình.

4 vũ khí bí mật giúp phụ nữ một đời chồng 'TRÓI CHẶT' mọi đàn ông, ‘gái tơ’ đừng mơ có được! Gừng càng già càng cay, phụ nữ càng từng trải càng đắm say lòng người. Thế nên, phụ nữ một đời chồng chính là chất men say khiến đàn ông si mê cả đời, nửa bước không rời.

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