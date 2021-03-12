Những ‘vùng riêng tư’ của phụ nữ, đàn ông càng yêu càng khát khao được ‘đụng chạm’

Phụ nữ yêu 12/03/2021 14:56

Dù rất "ngại gần" những vùng riêng tư này của phụ nữ, vậy nhưng nếu đàn ông yêu thật lòng anh ấy lại rất muốn được "sờ" vào.

Khi đàn ông yêu thật lòng họ sẽ có mong muốn cháy bỏng được chạm vào 3 vùng nhạy cảm này của người phụ nữ mình yêu. 

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Không chỉ quấn lấy bạn khi lên giường mà chỉ cần bạn ở trong tầm mắt anh ấy sẽ muốn chạm vào bạn ngay - Ảnh minh họa: Internet

Chạm vào vùng riêng tư trên cơ thể

Khi yêu, đàn ông luôn muốn được chạm tay vào người phụ nữ của mình. Tuy nhiên, nếu chỉ là tình yêu hời hợt, vui chơi qua đường thì sau khi thỏa mãn dục vọng anh ta sẽ bỏ lại bạn chơ vơ trên giường mà nhanh chóng rời đi.

Trong khi đó, đàn ông yêu chân thành không chỉ quấn lấy bạn khi lên giường mà bất cứ lúc nào bạn xuất hiện trong tầm mắt anh ấy sẽ muốn chạm vào bạn ngay.

Đó có thể là cái nắm tay khi dạo phố, khoác tay qua eo hay vòng tay ôm siết chặt. Anh ấy cũng không ngần ngại đặt nụ hôn lên mái tóc, đôi môi hay lên vầng trán của bạn. Mỗi cử chỉ đụng chạm thân mật ấy đều ngầm thể hiện tình yêu anh ấy dành cho bạn, khẳng định chủ quyền để đàn ông khác không dám tơ tưởng đến người phụ nữ của mình. 

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Anh ấy muốn được tự tay chăm sóc người phụ nữ mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian riêng tư

Đàn ông yêu thật lòng sẽ luôn muốn giữ chặt bạn bên cạnh để có thể dốc lòng yêu thương, khiến bạn hạnh phúc. Trong khi đàn ông vô tâm thường chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, chỉ quan trọng sự nghiệp mà bỏ rơi người phụ nữ của mình thì đàn ông tử tế sẽ không như thế.

Dù bận đến mấy, chỉ cần bạn cần chàng sẽ cố gắng có mặt bên bạn ngay, bất kể ngày đêm. Ví như chỉ cần thấy dòng tin nhắn “em đang bệnh, anh có thể đến đây không” thì anh ấy sẽ chẳng quản ngại đường sá xa xôi mà chạy đến ngay.

Anh ấy muốn được tự tay chăm sóc người phụ nữ mình yêu, muốn bạn có thể an tâm ngủ một giấc an lành vì đã có chàng là cây tùng cây bách để bạn tựa nương. 

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Dù công việc áp lực đến mấy, ngột ngạt đến đâu nhưng chỉ cần ở bên bạn chàng sẽ luôn tràn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Cảm xúc của bạn

Khi chàng thoải mái cười đùa vui vẻ và làm vô số trò “khùng điên” chỉ để nhận lấy nụ cười của bạn nghĩa là anh ấy đã xem bạn như là sinh mệnh của mình. Dù công việc áp lực đến mấy, ngột ngạt đến đâu nhưng chỉ cần ở bên bạn chàng sẽ luôn căng tràn nhựa sống, tràn đầy năng lượng.

Lắm khi, anh ấy còn cố tình trêu chọc vì thấy tâm trạng của bạn không tốt. Thế nên, những lúc chàng làm như thế bạn hãy hiểu cho tấm chân tình ấy, thay vì cau có khó chịu.

Dù có cố gắng giấu giếm tinh vi đến mấy, giả vờ lạnh lùng đến đâu thì khi đàn ông yêu thật lòng họ cũng không thể che đậy những dấu hiệu “rõ như ban ngày” rằng anh ấy đã yêu bạn đến không có lối thoát.

Khi ân ái với nhân tình, đàn ông nào cũng thầm nghĩ đến điều này!

Khi ân ái với nhân tình, đàn ông nào cũng thầm nghĩ đến điều này!

Khi cởi đồ ăn nằm với bồ nhí, đàn ông ngoại tình nào cũng có những tâm tư thầm kín này, dù làm tiểu tam hay chính thất chị em nhất định phải biết.

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