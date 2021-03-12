Khi ân ái với nhân tình, đàn ông nào cũng thầm nghĩ đến điều này!

Tự hào vì mình đào hoa là điều đàn ông ngoại tình nào cũng thầm nghĩ đến khi đang ân ái với nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Trong những phút giây cuồng nhiệt khi lên giường với nhân tình, đàn ông ngoại tình sẽ chất chứa những suy nghĩ vô cùng riêng tư này trong lòng.

Anh ta cảm thấy mình hấp dẫn, hãnh diện vì có thể có bồ nhí trong khi những đàn ông khác thì không. Thậm chí, việc qua mặt vợ, ở nhà vẫn đóng giả người chồng tử tế mà không hề bị phát hiện cũng khiến họ thấy bản thân giỏi giang.

Nếu nghĩ đàn ông tự biến mình thành gã chồng ngoại tình , phản bội vợ con sẽ thấy có lỗi vì những gì mình làm thì bạn đã nhầm. Bởi thực chất, khi đã có gia đình nhưng vẫn dụ dỗ được đàn bà khác trao thân cho mình thì đàn ông trăng hoa vô cùng tự hào.

Họ khát khao, mong mỏi giây phút được ôm người đàn bà trong bóng tối vào lòng - Ảnh minh họa: Internet

Thoải mái tận hưởng

Không phải đàn ông nào ngoại tình cũng vì tình dục, nhưng một khi đã ngoại tình đàn ông ắt sẽ lên giường với nhân tình. Đúng như câu nói “một cái lạ bằng tạ cái quen”, chỉ cần “nếm mùi” đàn bà khác một lần duy nhất anh ta sẽ si mê đến cuồng dại.

Họ khát khao, mong mỏi giây phút được ôm người đàn bà trong bóng tối vào lòng, được cùng ả ta thưởng thức những dư vị hấp dẫn của mối quan hệ vụng trộm mặc cho hành động của mình vừa vô đạo đức, vừa vi phạm luật hôn nhân gia đình.

Kẻ thứ ba đâu biết rằng, chỉ cần bị vợ phát giác thì anh ta sẽ 'cao chạy xa bay' ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Hết lời chê bai vợ

Vì muốn được bồ nhí chiều chuộng khi gần gũi đàn ông sẽ chẳng tiếc lời chê bai người vợ đầu ấp tay gối của mình. Dù ngày thường vợ có khéo léo, chu toàn, hôn nhân có hạnh phúc đến mấy thì gã đàn ông thay lòng cũng ngồi kể xấu vợ hết lời với bồ nhí.

Họ làm thế để nhận lấy sự thương hại, đồng cảm của ả đàn bà kia, để cô ta thấy mình đang cứu rỗi một người đàn ông tội nghiệp. Kẻ thứ ba đâu biết rằng, chỉ cần bị vợ phát giác thì anh ta sẽ “cao chạy xa bay” ngay lập tức.