3 sai lầm 'CHẾT NGƯỜI' khiến phụ nữ trở nên ‘rẻ tiền’, bị chồng khinh thường ra mặt

Hy sinh vô điều kiện

“Phụ nữ lấy chồng, làm gì cũng phải nghĩ cho chồng con” chính là câu dặn dò cô dâu nào cũng được mẹ rót vào tai trước khi xuất giá. Chính tư tưởng hy sinh là nghĩa vụ, là trách nhiệm thiêng liêng đã khiến vô số phụ nữ ra sức hy sinh, sẵn sàng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chồng con mà quên cả bản thân mình.

Họ quên mất rằng đã quá lâu bản thân không được mua một lọ mỹ phẩm đáng giá, không được sắm quần áo mới, không dám đi du lịch, từ bỏ rất nhiều thú vui chỉ vì hai chữ hy sinh.

Người phụ nữ khờ dại tự khiến bản thân xuống sắc đến thảm hại, ăn mặc xuề xòa già nua trong khi chồng con ăn trắng mặc trơn. Nếu không sớm thay đổi thói xấu này phụ nữ nông cạn sẽ tự khiến đời mình khổ đau, chồng con xem thường.

Ăn nói hàm hồ

Phẩm giá của một người phụ nữ được thể hiện rõ nhất qua lời ăn tiếng nói. Đây là lý do vì sao phụ nữ thông minh tinh tế thường ăn nói nhỏ nhẹ, hiếm khi nặng lời hay to tiếng với ai. Trong khi đó, phụ nữ nông cạn thường ăn to nói lời, lời lẽ thô tục.

Đặc biệt, đàn ông ghét nhất chính là người phụ nữ ăn nói hàm hồ, ngông cuồng và không chịu hiểu lý lẽ. Nếu cứ gào lên để lấn át đối phương, nếu cứ thêu dệt những điều không hay về người khác để thỏa mãn thói tò mò của mình thì chị em đừng trách vì sao bị chồng khinh rẻ, dù trước yêu thương đến mấy thì giờ tình cảm cũng nhạt như nước ốc.