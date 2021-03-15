4 vũ khí bí mật giúp phụ nữ một đời chồng 'TRÓI CHẶT' mọi đàn ông, ‘gái tơ’ đừng mơ có được!

Gừng càng già càng cay, phụ nữ càng từng trải càng đắm say lòng người. Thế nên, phụ nữ một đời chồng chính là chất men say khiến đàn ông si mê cả đời, nửa bước không rời.

Gái tơ chỉ có nhan sắc, sự trẻ trung nhưng nhạt toẹt và chẳng để lại chút ấn tượng nào với phái mạnh. Thế nhưng, phụ nữ một đời chồng với sự từng trải, bất cần lại thổi bùng ngọn lửa khát khao, ham muốn chinh phục của mọi đàn ông. Chẳng cần bùa mê thuốc lú, sự thông minh, tinh tế ấy sẽ trói chặt mọi đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Điềm đạm Nếu những cô nàng non trẻ thường chỉ để tâm đến cảm xúc của bản thân, chỉ biết đòi hỏi, nhõng nhẽo và hành động thiếu suy nghĩ thì phụ nữ từng trải không như thế. Vì đã nếm trải không ít khốn khó, chông chênh và cả những đau khổ nên phụ nữ một đời chồng luôn có đủ sự điềm tĩnh để đối mặt với mọi điều trong cuộc sống.

Biết cách làm chủ cảm xúc, cư xử chừng mực và hành xử có tình có lý nên đàn ông một khi đã yêu mẫu phụ nữ này sẽ khó có thể rời khỏi. Chẳng cần bùa mê thuốc lú, sự thông minh, tinh tế ấy sẽ trói chặt mọi đàn ông. Ngay cả việc một mình nuôi con còn có thể làm tốt thì chẳng điều gì trên đời này có thể làm khó nàng - Ảnh minh họa: Internet Độc lập Đã từng lấy chồng, từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nên hơn ai hết phụ nữ ly hôn hiểu rằng trên đời này người đáng tin nhất chính là bản thân mình. Họ tự lập, bản lĩnh và không cho phép bản thân dựa dẫm vào bất cứ ai.

Chính sự ngoan cường, cá tính ấy đã giúp họ làm chủ cuộc sống của mình. Tiếp xúc với mẫu phụ nữ tự lực tự cường này, dám chắc đàn ông nào cũng ấn tượng không quên. Bởi lẽ, ngay cả việc một mình nuôi con họ còn có thể làm tốt thì chẳng điều gì trên đời này có thể làm khó nàng. Bắt đầu mối quan hệ bằng sự bình đẳng sẽ giúp cả hai ngày càng gắn kết và được xem trọng - Ảnh minh họa: Internet Có thu nhập ổn định Đừng nghĩ đàn ông yêu phụ nữ từng ly hôn vì tiền, bởi để bước vào cuộc đời của người phụ nữ đổ vỡ thì người đàn ông ấy phải có bản lĩnh, có cuộc sống ổn định. Phụ nữ càng có sự nghiệp thành công, càng có nhiều tài sản riêng sẽ càng khiến đàn ông nể trọng. Bởi phái mạnh tin rằng, bắt đầu mối quan hệ bằng sự bình đẳng sẽ giúp cả hai ngày càng gắn kết và được xem trọng. Lên giường với mẫu phụ nữ hấp dẫn này đàn ông sẽ được tận hưởng những giây phút thăng hoa tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet Có kinh nghiệm gối chăn Nếu những cô nàng đôi mươi thường e thẹn, không dám nói lên điều mình mong muốn, sợ bị người tình đánh giá khi lên giường thì phụ nữ từng trải không như thế. Cô ấy thẳng thắn đòi hỏi, thẳng thắn hướng dẫn và không ngại trao đổi để nâng cao chất lượng cuộc yêu. Thế nên, lên giường với mẫu phụ nữ hấp dẫn này đàn ông sẽ được tận hưởng những giây phút thăng hoa tuyệt vời, hạnh phúc chất ngất. Sự hòa hợp trong đời sống gối chăn, lãng mạn khi ân ái chính là chất keo gắn kết khiến cả hai ngày càng mặn nồng.

Những ‘vùng riêng tư’ của phụ nữ, đàn ông càng yêu càng khát khao được ‘đụng chạm’ Dù rất "ngại gần" những vùng riêng tư này của phụ nữ, vậy nhưng nếu đàn ông yêu thật lòng anh ấy lại rất muốn được "sờ" vào.

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