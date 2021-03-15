4 vũ khí bí mật giúp phụ nữ một đời chồng 'TRÓI CHẶT' mọi đàn ông, ‘gái tơ’ đừng mơ có được!

Phụ nữ yêu 15/03/2021 17:24

Gừng càng già càng cay, phụ nữ càng từng trải càng đắm say lòng người. Thế nên, phụ nữ một đời chồng chính là chất men say khiến đàn ông si mê cả đời, nửa bước không rời.

Gái tơ chỉ có nhan sắc, sự trẻ trung nhưng nhạt toẹt và chẳng để lại chút ấn tượng nào với phái mạnh. Thế nhưng, phụ nữ một đời chồng với sự từng trải, bất cần lại thổi bùng ngọn lửa khát khao, ham muốn chinh phục của mọi đàn ông.  

phu nu mot doi chong 1
Chẳng cần bùa mê thuốc lú, sự thông minh, tinh tế ấy sẽ trói chặt mọi đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Điềm đạm

Nếu những cô nàng non trẻ thường chỉ để tâm đến cảm xúc của bản thân, chỉ biết đòi hỏi, nhõng nhẽo và hành động thiếu suy nghĩ thì phụ nữ từng trải không như thế. Vì đã nếm trải không ít khốn khó, chông chênh và cả những đau khổ nên phụ nữ một đời chồng luôn có đủ sự điềm tĩnh để đối mặt với mọi điều trong cuộc sống.

Biết cách làm chủ cảm xúc, cư xử chừng mực và hành xử có tình có lý nên đàn ông một khi đã yêu mẫu phụ nữ này sẽ khó có thể rời khỏi. Chẳng cần bùa mê thuốc lú, sự thông minh, tinh tế ấy sẽ trói chặt mọi đàn ông. 

phu nu mot doi chong 2
Ngay cả việc một mình nuôi con còn có thể làm tốt thì chẳng điều gì trên đời này có thể làm khó nàng - Ảnh minh họa: Internet

Độc lập

Đã từng lấy chồng, từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nên hơn ai hết phụ nữ ly hôn hiểu rằng trên đời này người đáng tin nhất chính là bản thân mình. Họ tự lập, bản lĩnh và không cho phép bản thân dựa dẫm vào bất cứ ai.

Chính sự ngoan cường, cá tính ấy đã giúp họ làm chủ cuộc sống của mình. Tiếp xúc với mẫu phụ nữ tự lực tự cường này, dám chắc đàn ông nào cũng ấn tượng không quên. Bởi lẽ, ngay cả việc một mình nuôi con họ còn có thể làm tốt thì chẳng điều gì trên đời này có thể làm khó nàng. 

phu nu mot doi chong 3
Bắt đầu mối quan hệ bằng sự bình đẳng sẽ giúp cả hai ngày càng gắn kết và được xem trọng - Ảnh minh họa: Internet

Có thu nhập ổn định

Đừng nghĩ đàn ông yêu phụ nữ từng ly hôn vì tiền, bởi để bước vào cuộc đời của người phụ nữ đổ vỡ thì người đàn ông ấy phải có bản lĩnh, có cuộc sống ổn định.

Phụ nữ càng có sự nghiệp thành công, càng có nhiều tài sản riêng sẽ càng khiến đàn ông nể trọng. Bởi phái mạnh tin rằng, bắt đầu mối quan hệ bằng sự bình đẳng sẽ giúp cả hai ngày càng gắn kết và được xem trọng. 

phu nu mot doi chong 4
Lên giường với mẫu phụ nữ hấp dẫn này đàn ông sẽ được tận hưởng những giây phút thăng hoa tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Có kinh nghiệm gối chăn

Nếu những cô nàng đôi mươi thường e thẹn, không dám nói lên điều mình mong muốn, sợ bị người tình đánh giá khi lên giường thì phụ nữ từng trải không như thế.

Cô ấy thẳng thắn đòi hỏi, thẳng thắn hướng dẫn và không ngại trao đổi để nâng cao chất lượng cuộc yêu. Thế nên, lên giường với mẫu phụ nữ hấp dẫn này đàn ông sẽ được tận hưởng những giây phút thăng hoa tuyệt vời, hạnh phúc chất ngất.

Sự hòa hợp trong đời sống gối chăn, lãng mạn khi ân ái chính là chất keo gắn kết khiến cả hai ngày càng mặn nồng.

Những ‘vùng riêng tư’ của phụ nữ, đàn ông càng yêu càng khát khao được ‘đụng chạm’

Những ‘vùng riêng tư’ của phụ nữ, đàn ông càng yêu càng khát khao được ‘đụng chạm’

Dù rất "ngại gần" những vùng riêng tư này của phụ nữ, vậy nhưng nếu đàn ông yêu thật lòng anh ấy lại rất muốn được "sờ" vào.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hấp dẫn phụ nữ quyến rũ phụ nữ ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 9 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này