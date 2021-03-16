Phụ nữ là phong thủy của gia đình, đàn ông lấy được người vợ thế này ắt phất lên đổi đời, gia đạo hưng thịnh

Phụ nữ yêu 16/03/2021 16:27

Đây chính là mẫu phụ nữ vượng phu ích tử bậc nhất, không chỉ giúp chồng ăn nên làm ra mà còn nuôi dạy con cái nên người, ai may mắn lắm mới lấy được.

Lấy được người phụ nữ vượng phu ích tử này này làm vợ, đàn ông như hổ mọc thêm cánh, cuộc sống bình an viên mãn, càng về hậu vận càng sung túc hạnh phúc. 

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Cô ấy ắt sẽ là hậu phương vững chắc để chồng tập trung phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bao dung

Đàn ông sợ nhất chính là lấy phải người phụ nữ thù lâu nhớ dai, lắm lời và cứ nhai đi nhai lại chuyện đã qua. Bởi nếu cứ sống trong quá khứ, cứ lấy lỗi lầm cũ ra để đay nghiến, chì chiết và cạnh khóe nhau thì cuộc sống hôn nhân ấy chẳng khác nào địa ngục trần gian.

Nếu lấy được người vợ biết điều, biết bao dung với những lỗi lầm và chấp nhận chung sống với những điều chưa hoàn hảo của chồng thì đấy chính là may mắn lớn nhất đời đàn ông.

Bởi lẽ, chung sống với mẫu phụ nữ tinh tế này, bạn không chỉ được khích lệ tinh thần, động viên an ủi mà còn được nâng đỡ tâm hồn. Cô ấy ắt sẽ là hậu phương vững chắc để chồng tập trung phát triển sự nghiệp, từng bước đổi đời. 

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Sự phóng khoáng có chừng mực ấy sẽ tạo nên niềm vui cho các thành viên trong gia đìn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ phóng khoáng

Phụ nữ biết tiết kiệm, vun vén cho gia đình là tốt. Vậy nhưng, nếu chị em quá xét nét, chi li tính toán từng chút một thì sẽ vô tình tạo áp lực với các thành viên trong gia đình, cũng như tự làm khổ mình.

Là phụ nữ, dù là phụ nữ thông minh hay khờ dại bạn cũng đừng quá tiết kiệm với bản thân. Hãy lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng nhưng đừng quá rập khuôn. Những lúc cần thiết hãy dám chi tiền vào những món đồ mình thích, những thứ chồng, con đã mê mệt từ lâu.

Sự phóng khoáng có chừng mực ấy không chỉ tạo nên niềm vui cho các thành viên trong gia đình, mà còn khiến cuộc sống dễ thở, thoải mái hơn rất nhiều. 

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Vợ chồng tin tưởng nhau tuyệt đối, luôn giữ trọn nghĩa vợ chồng thì hôn nhân ắt hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chung thủy

Chung sống với người phụ nữ lẳng lơ, dù đã có chồng con nhưng vẫn tăm tia đàn ông khác chính là nỗi ám ảnh của các ông chồng. Bởi dù có cảnh giác đến mấy, đề phòng đến đâu thì họ cũng chẳng thể giữ vợ khư khư bên mình, càng không thể ép cô ấy phải đoan chính. Sự ngờ vực, hoài nghi sẽ khiến tình yêu dần lụi tàn theo năm tháng.

Trong khi đó, nếu cưới người phụ nữ đoan chính, người vợ chung thủy thì đàn ông chẳng bao giờ phải lo sợ bị cắm sừng. Vợ chồng tin tưởng nhau tuyệt đối, luôn giữ trọn nghĩa vợ chồng thì hôn nhân ắt hạnh phúc, khó khăn trắc trở nào cũng có thể cùng nhau vượt qua.

Lấy được người phụ nữ có những đức tính tốt đẹp trên, đàn ông ắt sẽ có cuộc sống ấm êm thuận hòa. Vợ chồng càng đồng lòng càng ăn nên làm ra, của nả nối đuôi nhau tìm đến tận cửa.

Đàn bà có 4 thứ càng ‘cũ’ càng khiến đàn ông si mê, nguyện nuông chiều một đời, gái lạ có dâng tận giường cũng không thèm!

Đàn bà có 4 thứ càng ‘cũ’ càng khiến đàn ông si mê, nguyện nuông chiều một đời, gái lạ có dâng tận giường cũng không thèm!

Nếu nghĩ đàn bà cũ sẽ khiến đàn ông chán ngán thì bạn đã nhầm, bởi chính nhờ 4 thứ này càng cũ nên cô ấy càng khiến đàn ông mê mệt, nguyện dành nửa đời còn lại để thương yêu, hết mực tôn thờ.

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