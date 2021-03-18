Chỉ khi ‘nghiện vợ’ đến mức quên cả bản thân đàn ông mới ‘hạ mình’ làm 3 điều này

Nếu chồng tình nguyện làm những điều này dù vợ không đòi hỏi thì chị em hãy mừng thầm, bởi anh ấy chắc chắn là người đàn ông thương vợ, hết lòng hết dạ với gia đình.

Chỉ đàn ông thương vợ mới tình nguyện làm những điều này cho bạn đời. Đàn ông trăng hoa, tệ bạc dù vợ có đòi cũng không làm. Chàng đủ tinh tế để hiểu rằng, nơi bình yên nhất chính là ngôi nhà có người vợ hiền đang đợi - Ảnh minh họa: Internet Rời khỏi cuộc vui vô bổ để về bên vợ Đàn ông thường viện lý do đi nhậu, cafe sau giờ làm để bàn công việc, để gầy dựng mối quan hệ làm ăn. Thế nhưng, thực chất đó chỉ là lý do để bao biện cho việc họ thích rong chơi, thích được tụ tập bạn bè.

Những người chồng vô tâm bỏ mặc vợ bên mâm cơm nguội lạnh. Có người tệ đến mức vợ gọi điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời khiến cô ấy thấp thỏm lo âu cả đêm. Người đàn ông chung thủy không như thế. Anh ấy luôn muốn được trở về nhà sau giờ tan tầm, sẵn sàng bỏ mọi cuộc vui để bên người phụ nữ của mình khi cô ấy cần. Chàng đủ tinh tế để hiểu rằng, nơi bình yên nhất chính là ngôi nhà có người vợ hiền đang đợi.

Chàng tin tưởng, tôn trọng người phụ nữ của mình, công khai minh bạch mọi khoản thu nhập - Ảnh minh họa: Internet Chủ động để vợ quản lý tài chính Những gã đàn ông gia trưởng thường giấu nhẹm việc mình kiếm được bao nhiều tiền mỗi tháng, càng không cho vợ quản lý tiền bạc. Họ làm thế không chỉ vì không tin tưởng vợ, mà còn vì sợ vợ nắm giữ tiền bạc thì bản thân không thể chi tiêu vào những khoản “bất chính”. Trong khi đó, đàn ông yêu thật lòng sẽ chủ động đề nghị vợ quản lý tài chính. Chàng tin tưởng, tôn trọng người phụ nữ của mình, công khai minh bạch mọi khoản thu nhập, chi tiêu hàng tháng để vợ chồng cùng lên kế hoạch tích cóp, đầu tư. Chàng hiểu rằng phụ nữ vốn nhạy cảm, chỉ cần miệng đời cay độc đã đủ khiến cô ấy tổn thương - Ảnh minh họa: Internet Luôn đứng về phía vợ Đàn ông thương vợ sẽ không cho bất cứ ai ức hiếp, chê bai người phụ nữ của mình. Trước mặt bạn bè, gia đình hay khi ra ngoài anh ấy luôn muốn bảo vệ, chở che dù vợ đúng hay sai. Chàng hiểu rằng phụ nữ vốn nhạy cảm, chỉ cần miệng đời cay độc đã đủ khiến cô ấy tổn thương. Chàng quan tâm, an ủi và động viên tinh thần để bạn đời bỏ ngoài tai những lời thêu dệt, bên họ luôn có người chồng tử tế kề bên. Nếu lấy được người đàn ông nguyện làm cho mình 3 điều trên phụ nữ hãy mừng thầm. Bởi không chỉ là người chồng tử tế, anh ấy còn là người bố tốt, người con rể hiếu thuận.

Chỉ đàn ông chung thủy mới có thói quen CHẠM vào 4 bộ phận này trên cơ thể vợ Muốn biết đàn ông thương vợ hay không, chung thủy hay trăng hoa chị em chỉ cần kiểm chứng những dấu hiệu này là đủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-khi-nghien-vo-den-muc-quen-ca-ban-than-dan-ong-moi-ha-minh-lam-3-dieu-nay-399029.html