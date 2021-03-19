3 câu nói chứng tỏ đàn ông hết yêu, phụ nữ hãy sớm nhận ra trước khi bị cắm sừng

Khi đàn ông yêu thật lòng, anh ấy sẽ luôn cố gắng dành thời gian cho bạn nhiều nhất có thể. Chàng ân cần hỏi han, quan tâm khi bạn ốm đau và bỏ những cuộc vui vô bổ để trở về bên người phụ nữ của mình mà chẳng hề sợ bị bạn bè chọc ghẹo hay mất mặt.

Khi yêu, đàn ông có thể dốc hết ruột gan, dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ chở che, khiến bạn hạnh phúc. Vậy nhưng, khi đàn ông hết yêu anh ấy sẽ chẳng tiếc lời khiến bạn thương tổn, khóc cạn nước mắt cũng không đoái hoài.

Một khi đã thốt ra câu nói “Anh đang bận lắm, em đừng phiền” thì dám chắc, vị trí của bạn trong lòng anh ấy đang là con số không tròn trĩnh. Thực chất anh ta không hề bận, chỉ là không muốn phải chủ động nói lời chia tay nên mới lạnh nhạt như thế.

Thế nhưng, khi đàn ông đã thay lòng đổi dạ, đã chán ngán bạn thì anh ấy sẽ tìm đủ lý do để không phải gặp mặt. Đặc biệt, khi bạn chủ động nhắn tin, liên lạc đối phương sẽ phớt lờ, không thèm hồi âm.

Mỗi khi cãi nhau, mâu thuẫn đàn ông thay lòng sẽ không nói lý lẽ - Ảnh minh họa: Internet

“Em muốn nghĩ sao thì tùy”

Ngày thường khô khan, nóng nảy đến mấy thì trước người phụ nữ mình yêu đàn ông vẫn sẽ luôn cố gắng nhẫn nhịn, dịu dàng nhất có thể. Chính vì yêu chân thành nên chàng sợ làm bạn phật lòng, sợ chỉ một hành động vô tình của mình có thể khiến bạn tốn thương.

Trước những ngờ vực, hờn ghen của bạn, anh ấy sẽ nhẫn nại giải thích, vỗ về để bạn có thể an tâm trao trọn tin yêu.

Thế nhưng, khi tình cảm nguội lạnh chàng sẽ không còn sự kiên nhẫn ấy. Mỗi khi cãi nhau, mâu thuẫn đàn ông thay lòng sẽ không nói lý lẽ, vứt câu nói bất cần trên vào mặt bạn rồi bỏ đi ngay.

Anh ta chê bai vì đã mang bạn ra so sánh với đàn bà khác bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

“Em nhìn lại mình đi”

Với một người phụ nữ, một người vợ, thì đây là câu nói khiến họ không chỉ tổn thương mà còn xấu hổ vô cùng. Đàn ông nói thế chẳng khác nào chê bạn xấu xí, già nua và xuống dốc nhan sắc so với những ngày mới yêu.

Câu nói đầy tính chê bai trên không chỉ thể hiện sự chán ngán, mà còn ngầm biểu thị rằng anh ta đã mang bạn ra so sánh với đàn bà khác bên ngoài.

Trong khi đó, đàn ông thương bạn, thấy bạn gần đây không chăm sóc bản thân tử tế ắt sẽ nhỏ nhẹ khuyên nhủ “lâu rồi anh không thấy em mua quần áo mới, em cứ sắm đi, anh đưa tiền”, “em đi cafe với bạn bè đi, ở nhà mãi chán lắm”...

Chẳng cần nói thẳng, chỉ cần đàn ông thốt ra 3 câu nói tàn nhẫn trên phụ nữ hãy chủ động nói lời chia tay. Đừng cố đấm ăn xôi, nếu không người thua thiệt, đau khổ chỉ có mỗi bạn.