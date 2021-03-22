3 việc đàn bà dại cứ thích ‘nhúng tay vào’, đàn bà khôn chẳng thèm đụng đến

Phụ nữ yêu 22/03/2021 14:27

Dù có đánh chết đàn bà khôn cũng không bao giờ nhúng tay vào những việc này, đàn bà dại cứ ôm hết vào người nên mới thiệt thòi, khổ tâm.

Chính vì cố quản 3 việc này nên đàn bà khờ dại cứ rước đau thương vào người, cả đời trầm luân. Đàn bà khôn dù có cho cũng không thèm quản nên hạnh phúc an yên, một đời viên mãn. 

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Một người vợ thương chồng sẽ không bao giờ cấm đoán sở thích của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cấm đoán sở thích của chồng

Một người đàn bà thông minh sẽ luôn biết cách chia sẻ, thấu hiểu và ủng hộ những sở thích lành mạnh của chồng. Cô ấy hiểu rằng, nếu phụ nữ thích mua sắm, làm đẹp thì đàn ông cũng có những nhu cầu tinh thần của riêng mình. Đấy có thể là đá bóng, đánh cờ hay đi tập thể thao.

Một người vợ thương chồng sẽ không bao giờ cấm đoán hay trách móc khi bạn đời dành thời gian cho những gì anh ấy đam mê.

Trong khi đó, đàn bà nông cạn thích cấm đoán đủ thứ, thích kiểm soát chồng nên cuộc sống hôn nhân luôn ngột ngạt, bức bối. 

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Nàng hiểu rằng, một người con bất hiếu, một người anh em vô ơn không đáng làm chồng của họ - Ảnh minh họa: Internet

Cấm đoán chồng báo hiếu mẹ cha

Đàn bà lấy chồng, đừng bao giờ nghĩ rằng chồng là tài sản của riêng mình. Anh ấy có thể là người đàn ông của bạn, là người cùng vun đắp cuộc sống hôn nhân, chăm sóc con cái nhưng ngoài vợ con, đàn ông còn có gia đình lớn với cha mẹ, anh chị em của mình.

Nếu đàn bà khờ dại ích kỷ đến mức ra sức cấm đoán chồng phụng dưỡng mẹ cha, giúp đỡ anh chị em trong gia đình thì đàn bà khôn không như thế. Nàng hiểu rằng, một người con bất hiếu, một người anh em vô ơn không đáng làm chồng của họ. 

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Đời đàn bà, đừng dại cấm chồng liên lạc với người đàn bà trong quá khứ của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Cấm đoán chồng liên lạc với người yêu cũ

Quá khứ là những gì đã qua, người yêu cũ là những ký ức của ngày xưa cũ. Thay vì soi mói việc chồng đã từng yêu bao nhiêu người, đã từng mặn nồng với người cũ ra sao chị em chỉ cần chú tâm đến việc hiện tại chồng đối xử với bạn tốt hay không, có thật lòng thật dạ chăm lo cho gia đình hay không.

Đào xới quá khứ chẳng thể khiến hôn nhân của bạn hạnh phúc hơn mà còn vô tình khiến vợ chồng hục hặc, mâu thuẫn.

Đời đàn bà, đừng dại cấm chồng liên lạc với người đàn bà trong quá khứ của anh ấy. Bởi đàn ông vốn ngang bướng, bạn càng cấm đoán càng khiến họ muốn chống đối mà sa ngã.

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