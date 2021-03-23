3 lời NÓI DỐI kinh điển của đàn ông, chị em tuyệt đối đừng tin kẻo có ngày bị CẮM SỪNG

Đây chính là những lời nói dối đàn ông ngoại tình thường xuyên nói, phụ nữ thông minh hay khờ dại cũng đừng tin kẻo bị qua mặt không thương tiếc.

Khi đàn ông ngoại tình, dù cố gắng che đậy tinh vi đến mấy cũng sẽ vô tình thốt ra những câu nói dối kinh điển dưới đây. Phụ nữ nhất định phải dè chừng, đề cao cảnh giác kẻo bị cắm sừng từ năm này qua năm khác mà không hề hay biết. Họ ngây thơ nghĩ rằng, như vậy đã là hoàn hảo, dù họ có như thế nào thì chồng vẫn si mê như ngày đầu - Ảnh minh họa: Internet “Vợ anh là đẹp nhất, ai cũng không bằng em” Nếu nghĩ đàn ông nào ra đường ong bướm về nhà cũng ghẻ lạnh, chán ghét vợ thì chị em đã nhầm. Thực chất, rất nhiều đàn ông dù "mèo mả gà đồng" nhưng vẫn giữ thái độ ngọt ngào, ân cần với bạn đời để tránh bị phát hiện chuyện xấu của mình.

Họ hết lời dỗ ngọt, ngợi khen nhan sắc của vợ để người phụ nữ tự huyễn hoặc bản thân rằng chồng là người đàn ông chung thủy, hết lòng hết dạ với gia đình, vợ con. Cũng chính vì câu nói này của đàn ông trăng hoa nên rất nhiều phụ nữ khờ dại đã bỏ bê việc chăm sóc bản thân. Họ ngây thơ nghĩ rằng, như vậy đã là hoàn hảo, dù họ có như thế nào thì chồng vẫn si mê như ngày đầu.

Người chồng tệ bạc này còn trấn an vợ rằng cô ấy không có gì để chê bai cả - Ảnh minh họa: Internet “Em không có gì để chê bai cả” Sau khi lấy chồng, sinh con phụ nữ sẽ chẳng còn vóc dáng thời son rỗi, càng không thể nhanh chóng lấy lại vòng eo thuở xưa. Lúc này, ngoại hình tuột dốc, cơ thể nặng nề, mệt mỏi của vợ khiến đàn ông mon men nghĩ đến chuyện “vui vẻ” bên ngoài để “đổi vị” và giải tỏa nhu cầu sinh lý. Ngoài mặt, đàn ông phản bội vẫn hết lời động viên, an ủi vợ rằng dù cô ấy đã tăng cân rất nhiều nhưng anh ta vẫn thấy vợ xinh đẹp. Người chồng tệ bạc này còn trấn an vợ rằng cô ấy không có gì để chê bai cả. Sau khi đã có được lòng tin của vợ, đã khiến vợ tin tưởng mình tuyệt đối những gã chồng bội bạc sẽ vui vẻ hú hí với bồ nhí. Trăng hoa là bản chất, dù có dùng cả cuộc đời để cảm hóa cũng vô ích - Ảnh minh họa: Internet “Anh hứa, sẽ không bao giờ có lần thứ hai” Đời phụ nữ, dù là phụ nữ khôn ngoan hay khờ dại cũng đừng bao giờ tin lời giải thích của đàn ông phản bội. Anh ta có thể cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác sau lưng bạn, có thể che giấu chuyện tày trời này trong thời gian dài chứng tỏ tình cảm họ dành cho bạn đã nguội lạnh. Sống bên người đàn ông thay lòng đổi dạ, dù cố thứ tha, cố cho qua nhưng tâm trí phụ nữ sẽ luôn khắc khoải, ám ảnh những gì chồng đã đối xử với mình. Trăng hoa là bản chất, dù có dùng cả cuộc đời để cảm hóa cũng vô ích. Thay vì tự hành hạ bản thân, triệt đường lui của mình phụ nữ khôn ngoan đừng nên níu kéo gã đàn ông tồi bên đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-loi-noi-doi-kinh-dien-cua-dan-ong-chi-em-tuyet-doi-dung-tin-keo-co-ngay-bi-cam-sung-399584.html